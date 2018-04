PET indsamler og gemmer hver en brik i puslespillet om Danmarks sikkerhed

Rigsarkivet har dog ikke fået ret mange elektroniske oplysninger fra PET, fordi PET af sikkerhedsmæssige årsager tilbageholder dem.

Hvor mange oplysninger der er tale om, ved Rigsarkivets chefkonsulent Poul Olsen ikke.

»Her må vi henvise til PET, da PET endnu ikke har afleveret digitale klassificerede data til Rigsarkivet«, skriver han i en mail.

Politiken kender ikke omfanget af digitale klassificerede data hos PET, men stort set alle PET’s oplysninger er klassificerede i en eller anden grad.

Dertil oplyser Wendler Pedersen-udvalget, at PET siden 1989 har digitaliseret sine arkiver. Udvalget citerer også Justitsministeriet, der i 1998 skriver, at »efterretningstjenesterne har taget edb i anvendelse og overført betydelige informationer til edb-mæssig behandling«

Altså må det formodes – når brikkerne samles – at langt størstedelen af PET’s indsamlede oplysninger fra begyndelsen af 90’erne og frem er digitaliserede og klassificerede.

Når PET ikke overfører de digitale data, skyldes det, at Rigsarkivet, trods fem års arbejde med at udbedre sikkerheden, fortsat ikke er blevet sikkerhedsgodkendt af PET og Center for Cybersikkerhed, der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Godkendelsen er udeblevet, til trods for at Rigsarkivet mener, at sikkerheden er moderne: »Rigsarkivets sikkerhedsmæssige forhold er up to date. I moderne, sikrede magasiner opbevarer vi 460 hyldekilometer papirarkivalier, der belyser alle aspekter af Danmarks historie. Samtidig har vi i Rigsarkivet en afdeling for digitalt fødte data og sikker bevaring af dem. Der kræves andre særlige foranstaltninger og godkendelser for den type af klassificerede, digitale data som PET-sagen vedrører, og her arbejder vi på at få en sikkerhedsgodkendelse på plads, så også disse arkivalier kan blive overført fra PET til Rigsarkivet«, skriver Poul Olsen.

Sandhedspligt først

Politiken ved ikke, om det er Rigsarkivet, der er langsomme til at udbedre sikkerheden, eller om PET og Center for Cybersikkerhed har nølet med godkendelsen.

Til gengæld var det ifølge retseksperter vildledende, da PET 2. april påstod, at »PET har allerede overdraget en stor del af det bevaringsværdige materiale« til Rigsarkivet, for eftersom Rigsarkivet ikke er godkendt til at modtage klassificerede digitale data, må det antages, at langt størstedelen af PET’s oplysninger er blevet i efterretningstjenestens arkiv med logisk slettede oplysninger. Derfor er PET’s udtalelse 2. april vildledende, mener professor i forvaltningsret Sten Bønsing:

»PET kan ikke tale om, at man har oversendt store dele af materialet, hvis ikke man har oversendt det digitale materiale, som i sagens natur er en meget stor del af den samlede mængde. Det kan der være en god forklaring på – såsom at Rigsarkivet ikke kan håndtere det – men det må man fortælle. Det er en oplysning, som PET ikke må udelade«.

Sandhedspligten er en afgørende pligt for embedsmænd, fordi det sikrer, at folkestyret kan handle på retvisende oplysninger. Det er fastslået i det såkaldte Kodex VII – Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen, hvor sandhed er pligt nr. 2.