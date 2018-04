»Som anklager bliver man tom for ord«

Høje domsmandsret. Denne sag er helt unik. Der bør ikke være nogen rysten på hånden. Kriminaliteten kan næsten ikke blive mere alvorlig«.

Anklager Jakob Buch-Jepsen, ulasteligt klædt i jakkesæt, hvid skjorte og slips, slutter sin gennemgang af sagen mod den drabstiltalte ubådsbygger med at kræve fængsel på livstid.

Enten idømmes han det, eller også skal han dømmes til forvaring, siger anklageren.

Lige så sikkert fremhæver forsvareren, Betina Hald Engmark, klædt i sort og med hæse verbale understregninger af sine pointer, at sagen mangler reelle beviser af en sådan styrke, at det kan føre til den dom, som anklagemyndigheden forlanger.

»Er der overhovedet foregået bevisførelse her i retten i de sidste dage. Efter min opfattelse er der ikke. Anklageren har fremlagt en gyserhistorie om, hvad der er sket med min klient. Men historien bygger ikke på facts, ikke på beviser og alene på udokumenterede antagelser«, siger hun.

Han er en blid kærlig mand. Vi har hørt det fra samtlige vidner, som er blevet ført Betina Hald Engmark, forsvarer

Der kan derimod tegnes en helt anden historie. Det hele kan ses helt anderledes, mener hun, og det kan retten ikke tillade sig at afvise.

»Og hvis retten ikke kan afvise det, så skal der ske frifindelse for det, som min klient ikke har erkendt, for enhver tvivl må og skal komme ham til gode«, siger hun.

Mandag er sidste retsmøde før dommen i byretten i København, hvor ubådsbyggeren står tiltalt for planlagt drab og partering af den svenske journalist Kim Wall.

Hun var på arbejde, skulle gennemføre et afsluttende interview med ubådsbyggeren, som hun var i færd med at skrive en reportage om. Senere på aftenen skulle hun mødes med sin kæreste.

Det skete ikke, som anklageren fremhæver i sin afsluttende procedure om sagen, hvor han samler alle trådene før retten træffer sin afgørelse.

»To mennesker sejler ud. En kommer tilbage. Hun endte med at blive tortureret, dræbt og parteret, og dukkede op med tiden. Skåret i stykker. En sag så forfærdelig og modbydelig, at som anklager bliver man tom for ord«, siger Jakob Buch-Jepsen.

Psykiatere: Pervers og farlig

Mentalerklæringen om ubådsbyggeren er vigtig, mener anklageren, når retten skal vurdere sanktionen, men den har også stor betydning for skyldvurderingen, siger han.

I erklæringen beskriver psykiaterne ubådsbyggeren som pervers. Samlet set en velbegavet mand uden tegn på psykose men med narcissistiske og psykopatiske træk. Påfaldende mangel på følelsesmæssige påvirkning i forhold til sagens alvor. Stærkt seksuelt afvigende, utroværdig og enormt selvovervurderende.

Retslægerådet vurderer på baggrund af erklæringen, at han må antages at kunne udgøre en sådan fare for andres liv, legeme eller helbred, at anvendelse af forvaring må antages at være påkrævet.

Alt dette blev Kim Wall et tilfældigt offer for, da chancen bød sig for ubådsbyggeren, mener anklagemyndigheden.

»Der vil altid være tvivl, men det er ikke enhver tvivl, som skal komme tiltalte til gode. Det skal kun være rimelig tvivl om væsentlige punkter i sagen, og det er der ikke«, mener anklageren.

Dødsårsagen er ikke bevist. Der er tvivl om, hvorvidt der er tale om halsoverskæring eller kvælning. Men der er ikke tvivl om at ubådsbyggeren dræbte Kim Wall med vilje og efter planlægning, mener anklageren, samt at motivet var et seksuelt drevet behov for at mishandle kvinder ved spidning.

Han bragte ting til ubåden, som han kunne bruge. Han ændrede adfærd op til drabet og blev oplevet som manisk og udbrændt.

Han havde kort forinden skrevet til en veninde, at han havde en mordplan klar, »som er en stor nydelse«. Aftenen før sejlturen havde han på nettet set en virkelig film med en kvinde, som får skåret halsen over.

Retsmedicinernes erklæring beviser påstanden om drab, fremhæver anklageren. Eksperterklæringer har gennemhullet ubådbyggerens forklaring om, at Kim Wall døde som følge af forgiftning fra udstødningsgasser.

Ved siden af sin forsvarer stirrer ubådbyggeren granskende og appellerende ud på tilhørerne i retssalen. Forsvareren Betina Hald Egmark slår ned på alle tvivlstilfælde i sagen i sin procedure.

Hun betoner igen og igen princippet om, at der er meget høje beviskrav i et retssamfund.