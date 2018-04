Borgerlige stormer frem i Grønland, men Kim Kielsen fortsætter som landsstyreformand

Hun vil gerne fortsætte i regeringskoalition, men det er et åbent spørgsmål, om det sker – og det er altså Kim Kielsen, der sidder med nøglen i de forhandlinger.

»Vi afventer spændt, om der kommer en invitation fra Siumuts leder«, siger Olsvig.

Det er en mulighed, at Siumut fortsætter den nuværende koalition med IA og løsrivelsespartiet Naleraq, men der er også andre muligheder. Eksempelvis at indgå i regeringssamarbejde med valgets store vinder, Demokraterne, der fik en stor fremgang.

De borgerlige Demokraterne stod til en fremgang fra 11,8 i 2014 til 19,6 i dag, da 71 af de 72 valgsteder var op. Partiet har i valgkampen betonet, at et krav om skattelettelser er ultimativt for at indgå i et regeringssamarbejde, hvilket ikke er udelukket for Siumut, der er gået til valg på at indføre et beskæftigelsesfradrag.

Demokraternes leder, Randi Evaldsen, betragter valgsejren som et bevis på, at der i den traditionelt røde grønlandske vælgerbefolkning har været efterspørgsel efter borgerlig politik.

»Vores fremgang har vist, at Grønland har brug for et borgerligt parti. Det har vi sagt fra starten. Det grønlandske folk, vores forfædre, er liberale. Det var nogle, der sørgede for sig selv, fik et lille samfund op at stå og tog vare på hinanden. Det er noget af det, vi gerne vil have tilbage til Grønland, så man er i stand til at tage vare på sig selv og ikke er afhængig af forskellige tilskud og ydelser fra selvstyret«, siger Randi Evaldsen.

Samarbejdspartiet, der som det eneste parti i det grønlandske parlament går ind for at bevare rigsfællesskabet på langt sigt, står til at få et enkelt mandat. Partiformand Michael Rosing satser på, at partiet kan bruge mandatet til at tale højt om mærkesagen om at forblive i statsligt kompagniskab med Danmark og Færøerne.

»Det er vigtigt, at der i det hele taget er nogen, der siger, at rigsfællesskabet er en god ide. Bare det, at der er nogen, der siger det, gør, at de er nødt til at forholde sig til det argument«, siger Michael Rosing.