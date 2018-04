Jurister: Rigsadvokatens uafhængighed er truet Ny øverste anklager bliver lettere offer for politisk pres, fordi hans job nu er tidsbegrænset, advarer to professorer. Ifølge Justitsministeriet er frygten ubegrundet.

Det lyder muligvis som en bureaukratisk detalje, at landets øverste anklager nu er ansat på åremål frem for i en varig stilling. Hvad rager det offentligheden, om rigsadvokaten sidder for en periode eller på ubestemt tid?

Men ifølge to juridiske professorer er det på ingen måde ligegyldigt, at Justitsministeriet har valgt at give den nye rigsadvokat, Jan Reckendorff, et tidsbegrænset job i modsætning til forgængeren Ole Hasselgaard, der i februar blev fjernet med øjeblikkelig virkning og under mørklagte omstændigheder.

I en retsstat er det »et afgørende princip, at hverken regeringen eller et politisk flertal griber ind i konkrete straffesager på en usaglig måde«, siger Jørn Vestergaard, som er professor i strafferet ved Københavns Universitet. Anklageren forventes at have »et vist politisk gehør«, men må ikke blive »håndlanger for politikerne«, fordi hans job skal forlænges efter nogle år.

»Alt andet lige vil risikoen for, at rigsadvokaten lader sig påvirke af politiske dagsordener, være større, hvis han er åremålsansat. Konstruktionen skaber grobund for overdreven lydhørhed over for ønsker om politisering af strafferetsplejen«, udtaler Jørn Vestergaard og tilføjer, at »flere generationer af retslærde har været fortalere for at indskrænke justitsministerens beføjelser som anklagemyndighedens øverste chef«.

Hans kollega ved universitetets juridiske fakultet, professor emerita Eva Smith, deler opfattelsen:

»Åremålsansatte er under et andet pres for at levere end chefer ansat på livstid. Det er måske udmærket i mange fag, men hvis en rigsadvokat bliver presset til at træffe nogle afgørelser, der er mere politiske end juridiske, er det et problem«.

Ifølge loven er rigsadvokaten underlagt justitsministeren, men gennem årtier har landets øverste anklager været uafhængig og selv kunnet beslutte, om sager skal rejses eller frafaldes. Det gælder et objektivitetsprincip, der betyder, at anklagemyndigheden kun må gå i retten, hvis der er en begrundet formodning om domfældelse, og ikke af politiske grunde. Eller som Eva Smith udtrykker det:

»Rigsadvokatens rolle er at holde igen, hvis en sag ikke kan bære i retten. Også selv om der måtte være et politisk ønske om at føre sagen. Det er ikke meningen, at rigsadvokaten skal være bydreng for det politiske system. Han er vores objektive garanti for, at der er lighed for loven«.

Af samme grund har tidligere rigsadvokater ligesom departementschefer og dommere været ansat uden tidsbegrænsning, men den praksis har Justitsministeriet ændret med ansættelsen af Jan Reckendorff. Den 60-årige jurist adskiller sig fra sine forgængere ved ikke at have en fortid i Justitsministeriet – han har været politibetjent, landsdommer og statsadvokat.

Det bliver nu Jan Reckendorffs opgave »at holde Danmark trygt og sikkert«, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udtaler om den nye rigsadvokat, der har været konstitueret siden marts.

Flere partier vil have justitsministeren til at redegøre for, hvorfor forgængeren Ole Hasselgaard pludselig fratrådte efter »gensidig forståelse«, og om der kan have været uenighed i højt profilerede politiske sager? Det gælder især forbudssagen mod banden Loyal to Familia (LTF), som regeringen lægger stor vægt på at få rejst.

To tidligere rigsadvokater opgav efter grundige overvejelser at få grupperne Hells Angels og Hizb ut-Tahrir forbudt efter grundloven, og det er uvist, om Ole Hasselgaard havde samme forbehold.

Efter planen skulle efterforskningen af forbudssagen mod LTF være færdig inden sommerferien. Men rigsadvokatens kontor oplyser, at de ikke kan komme det nærmere på nuværende tidspunkt.