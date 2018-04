Flere fuglearter er næsten forsvundet i Danmark: Kør en tur - og tæl insekterne To projekter satser på med offentlighedens hjælp at få et overblik over, om mængden af flyvende insekter er lige så lav i Danmark som i Tyskland, hvor der er blevet over 75 procent færre insekter i løbet af 40 år.

Hvor mange insekter er der egentlig i luften her i landet? Og hvilke arter drejer det sig om? Det får man chancen for at være med til at undersøge, forudsat man råder over en bil og befinder sig i Danmark i hvert fald noget af sommeren.

Det drejer sig om to forskellige projekter, Insektmobilen og Insectcount.

Baggrunden er, at fuglene i landbrugslandet er gået stærkt tilbage i de seneste årtier. Det kan blandt andet skyldes mangel på mad i form af insekter. I hvert fald er flere fuglearter, som især lever af store insekter, næsten forsvundet fra Danmark.

Det er fugle som guldpirol, ellekrage, kirkeugle og lærkefalk.

Samtidig viste en tysk undersøgelse, som blev offentliggjort sidste efterår, at mængden af insekter i tyske naturområder er faldet med over 75 procent over en periode på 40 år.

Biolog Anders Pape Møller, som er professor ved Université Paris-Sud og står bag projektet Insectcount, frygter på baggrund af egne undersøgelser i Nordjylland, at tilbagegangen i mængden af insekter er lige så stor i Danmark.

»Jeg har talt insekter i luften i Nordjylland om sommeren igennem 23 år og kan se, at antallet af insekter sidste år var 70 procent lavere, end da jeg begyndte. Faldet har været jævnt gennem årene«, siger Anders Pape Møller.

Tæl insekter på forruden

Han har også gennemgået den videnskabelige litteratur om emnet. Mønstret ser ud til at være generelt, siger han.

I Insectcount bliver de bilister, der deltager, bedt om at tælle antallet af insekter, der bliver dræbt mod bilens forrude. Antallet indrapporteres sammen med enkelte andre oplysninger, herunder om man har observeret svaler og mursejlere undervejs - fugle, der udelukkende lever af insekter.

Detaljer om, hvordan man kan deltage i undersøgelser, kan findes her.

Det andet projekt, Insektmobilen, dækker både i år og næste år. Det ledes af lektor Anders P. Tøttrup, Københavns Universitet.

Her skal mindst 300 frivillige landet over gennemkøre fastlagte ruter og indsamle flyvende insekter i store net, der monteres på taget af en almindelig bil.

Hver rute skal gennemkøres på to forskellige tidspunkter på dagen. Når en tur er færdig, skal nettet snøres til og lægges i en opbevaringspose, der overhældes med ethanol, hvilket tager livet af insekterne.

Detaljer om undersøgelsen og deltagelse kan læses her.

Insekter på sommermenuen

De indsamlede insekter vil blive artsbestemt ved hjælp af dna-analyser, oplyser Anders P. Tøttrup.

»Vi kan trække dna ud af insekterne uden at ødelægge dem, så de kan bevares i fin tilstand, hvis der senere er andre, der for eksempel vil se på en bestemt gruppe insekter«, siger han.

Han forventer, at resultaterne vil være nogenlunde som i Tyskland.

»Næsten alle fugle spiser insekter om sommeren, når de har unger. De er letfordøjelige og proteinholdige«.

Det intensive landbrug sætter naturen under pres i store dele af Europa. Brugen af pesticider kan også gå ud over andre insekter end dem, de skal bekæmpe.

Resultaterne af indsamlingen vil blive sammenholdt med den store Atlas-kortlægning af ynglefugle i Danmark, som Dansk Ornitologisk Forening har stået for, og data for arealanvendelsen. Det vil give et billede af forskellen på insektfaunaen i områder med for eksempel 100 procent landbrug og 50 procent landbrug.

Projektet er finansieret af Aage V. Jensens Fonde.