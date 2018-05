Regering vil lave dataprofiler om dig uden din viden

Facebook har lidt et historisk tab af værdi og tillid fra brugerne efter affæren om Cambridge Analytica, hvor brugernes data – uden deres viden – er blevet brugt til profilering og udnyttet til politisk markedsføring.

Skandalen lader dog ikke til at have vakt til videre eftertanke i regeringen. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fastholder sine planer om at bruge borgernes persondata til at lave dataprofilering – uden at oplyse de registrerede borgere om det.

Det fremgår af to svar fra ministeren til Folketinget om det omstridte og forsinkede lovforslag til en databeskyttelseslov, der skal træde i kraft allerede 25. maj.

Det bør være i alles interesse, at Folketinget finder sammen Morten Bødskov, retsordfører (S)

I et svar til Folketingets Retsudvalg 17. april svarer Pape Poulsen, at borgerne med lovforslaget ikke forudgående skal orienteres om »genanvendelse af de personoplysninger, som de forskellige grene i en kommune i forvejen ligger inde med, med henblik på bedst muligt at kunne hjælpe socialt udsatte børn med det mest optimale behandlingsforløb«.

Det er en direkte reference til regeringens planer om at udbrede den såkaldte gladsaxemodel i potentielt alle 98 kommuner.

Her vil regeringen – hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form – i en bekendtgørelse give kommuner adgang til at samkøre borgernes persondata og med kunstig intelligens lave pointbaseret profilering af børnefamilier ud fra forskellige risikoindikatorer.

Disse omfatter eksempelvis forældrenes mentale sygdomshistorik, arbejdsløshed og børnenes aflyste besøg hos tandlægen eller sundhedsplejen.

Alle børnefamilier vil i praksis blive omfattet af overvågningen, og de, der tildeles flest risikopoint i kommunernes profilering, skal screenes og tilbydes hjælp eller indberettes med det formål at opspore udsatte børn tidligt.

Åbenhed i et demokrati

Oppositionen vil med et nyt ændringsforslag sikre, at borgerne skal oplyses om, at deres data bliver brugt til profilering.

Men ministeren svarer nu Folketinget, at han ikke kan tilslutte sig det, da lovforslaget har »fundet den rette balance«. Pape henviser til, at han efter tidligere kritik fra eksperter, opposition og Liberal Alliance allerede én gang har justeret lovforslaget.

For Alternativet, Radikale, SF og Enhedslisten er det ikke nok, og partierne vil med et sent ændringsforslag sikre, at borgerne altid informeres.

»Det er helt afgørende i et demokrati, at borgerne ejer deres egne persondata, og at der er fuld åbenhed og gennemsigtighed i, hvad deres data bruges til. Gladsaxemodellen er en overvågning af potentielt alle børnefamilier, og borgerne skal selvfølgelig orienteres om, hvad der sker med dem og deres data«, siger Alternativets retsordfører, Josephine Fock.

Aktuelt har mange skoleelever og forældre boykottet eller svaret vildledende i Folkeskolens trivselsmåling. Det er sket som reaktion på Politikens afsløringer af statens vildledning om målingen og kommuners misbrug af trivselsdata.

Dansk IT’s direktør, Rikke Hvilshøj, siger, at reaktionen er en konkret konsekvens af en ny mistillid til statens dataanvendelse.

»Åbenhed og transparens i databrugen er så vigtig. Hvis vi som borgere begynder at få den oplevelse, at de data, vi afleverer, bliver brugt på en langt mere nærgående måde til at beskrive os, og på en måde, som vi måske ikke kan genkende, så vil mange enten ikke aflevere data eller bevidst manipulere data. Og så er de data jo ingenting værd for borgerne eller for det offentlige, som gerne skal servicere os«, siger Hvilshøj.

Den manglende oplysning af borgerne om datasamkøring og profilering hænger nært sammen med den helt centrale uenighed om lovforslaget mellem oppositionen og regeringen.

Folketinget står til at få frataget sin indflydelse på nye tiltag til myndigheders samkøring af persondata.