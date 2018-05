Klimarådet: Skru ned for biomassen Folketingets rådgiver, Klimarådet, er kritisk overfor biomassens fremmarch i danske kraftvarmeværker. Det er forkert at regne al biomasse for vedvarende energi, mener rådet.

Både små og store kraftvarmeværker lægger i disse år i stor stil om fra at fyre med kul og naturgas til at fyre med biomasse som træpiller og træflis.

Det er billigere end kul og gas, og det dækker allerede 16 procent af det danske energiforbrug, langt mere end vind. Samtidig regnes biomasse for CO2-neutral grøn energi på linje med vind- og solkraft.

Det er forkert, mener det uafhængige Klimaråd. Det er langt fra al biomasse, som reelt er CO2-neutralt.

Klimarådet Klimarådet er et uafhængigt organ, som skal holde øje med Danmarks status i forhold til at opfylde sine nationale klimamål og internationale klimaforpligtelser. Rådet rådgiver om den bedste vej mod målet om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler (kul, gas og olie) i 2050. Formand for Klimarådet er Peter Birch Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet.

Klimarådet foreslår derfor, at der bliver udarbejdet ordentlige kriterier for klimabelastningen fra biomasse.

Samtidig bør afgifts- og tilskudssystemet ændres, så biomasse ikke har de økonomiske fordele i forhold til andre energikilder, som tilfældet er i dag. Det fremgår af Klimarådets årsrapport, som udkommer mandag.

Når man brænder træ, bliver der udledt CO2. Alligevel regnes biomasse for klimaneutralt, fordi træer opsuger CO2, når de vokser. Hvis regnestykket skal gå op, skal træplantningen holde trit med afbrændingen. Det er der ikke styr på i dag, mener Klimarådet.

Danmark importerer i dag hele 43 procent af den biomasse, der bruges.

Samtidig er verdens skove og den CO2, de lagrer, helt afgørende for mulighederne for at holde den globale opvarmning under 2 grader, påpeger Klimarådet.

Biomasse tegner sig i dag for omkring 10 procent af det globale energiforbrug. Fremskrivninger tyder på, at forbruget af biomasse kan blive fordoblet i løbet af de næste 35 år.

Det er mere, end der kan produceres bæredygtigt. En del vil i øvrigt skulle bruges til biobrændsler, der skal erstatte oliebaseret brændstof i fly og skibe. Derfor må brugen af biomasse overvejes nøje.

»Alle lande kan ikke bruge lige så meget bioenergi, som vi gør i Danmark«, skriver Klimarådet med henvisning til, at det danske forbrug målt per indbygger er næsten tre gange så højt som det globale, bæredygtige potentiale.

Biomasse Biomasse kan blandt andet være træflis, træpiller, affaldstræ, halm og affald. Nogle af de mindre kraftvarmeværker i Danmark fyrer med halm, mens de større især bruger importerede træpiller. I 2016 stod biomasse for 16 procent af det danske energiforbrug, mens vindenergi tegnede sig for 7 procent. I modsætning til andre lande, som har en høj andel af biomasse i energiforbruget, importerer Danmark en stor del af sit forbrug. Klimarådets rapport drejer sig om træbaseret biomasse fra skove.

Fordi Danmark forbruger og importerer så meget biomasse, bør vi gå forrest med at udvikle bedre klimakriterier for biomasse, mener Klimarådet.

De eksisterende kriterier, som rådet altså giver dumpekarakter, indgår i en frivillig aftale i energibranchen. Rådet ser gerne, at nye og strammere kriterier bliver mere bindende.

På afgiftsområdet peger Klimarådet på det uhensigtsmæssige i, at hvis et kraftvarmeværk vælger en eldrevet varmepumpe fremfor biomasse, skal der betales afgift af den strøm, der driver pumpen - også hvis den kommer fra vindkraft. Biomasse er derimod afgiftsfri.

Rådet foreslår, at energi i stedet beskattes i forhold til sin CO2-belastning. Det ville kombineret med skarpere kriterier for biomasses klimabelastning betyde, at ikke CO2-neutral biomasse også ville bliver afgiftsbelagt.

Der er også nogle regler for kraftvarmeværkerne, som bør ændres, så biomasse mister sin fortrinsstilling, mener Klimarådet.

Regeringens energiudspil fra forrige uge går meget let hen over biomasse. En foreslået sænkelse af elafgifterne vil dog gøre varmepumper i fjernvarmen mere konkurrencedygtige i forhold til biomasse.

Socialdemokratiet foreslår i sit nye klima- og miljøudspil, der kom i torsdags, at der udarbejdes nye principper for brug af biomasse. De skal blandt andet sikre, at der ikke foretages nye miljø- eller samfundsmæssigt uhensigtsmæssige investeringer i biomasse.

Det er importøren eller sælgeren af biomasse, der skal dokumentere, at biomassen er bæredygtig, mener Klimarådet. Rådet foreslår bagatelgrænser, så private borgere ikke behøver at dokumentere bæredygtigheden af biomasse, som de henter fra deres egen jord.