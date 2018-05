PET får flere penge end nogensinde før PET har siden 2001 fået mere end fordoblet sine bevillinger, øget bemandingen og fået en lang række nye beføjelser til at holde øje med mulige terrorister i Danmark. Til gengæld sidder der hver uge kontrollanter og kigger i PET’s computere.

Da PET for nogle år siden skulle svare på, om de havde brug for flere midler til at forebygge terrorisme i Danmark, havde de i tjenesten lidt svært ved at finde på noget. De havde sådan set fået de midler, de gerne ville have.