Tre personer blev anholdt i forbindelse med større politiaktion i København

En politiaktion vedrørende 'mistænkelige forhold' omkring Københavns Hovedbanegård er afsluttet.

Det oplyser Københavns Politi søndag aften.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere om, hvad der har ført til, at der i løbet af aftenen har været et større politiopbud i området.

Tre mænd blev midlertidigt tilbageholdt i forbindelse med aktionen.

I et kort tidsrum holdt togene stille på Københavns Hovedbanegård, oplyste DSB på Twitter.

Det skyldtes politiets arbejde på banegården.

Derudover blev der set flere betjente omkring Tivolis indgang.

Ifølge Ekstra Bladet var der også betjente med maskinpistoler på Halmtorvet på Vesterbro.

Ifølge politiet skyldtes det relativt store opbud af betjente, at der alligevel opholdt sig mange betjente i området på grund af større begivenheder, som alligevel forløb roligt.

Der har søndag blandt andet været fodboldkamp mellem Brøndby og FCK samt ishockey-VM i Royal Arena i Ørestad.

ritzau