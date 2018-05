Regeringen vil lempe omstridt regel markant: Færdselsbøder skal ikke forhindre statsborgerskab Færdselsbøder for mindre forseelser skal ikke længere forhindre, at udlændinge kan få statsborgerskab, foreslår regeringen. DF er åben for at overveje det, mens S er mere skeptisk.

Det skal være slut med, at udlændinge får udskudt deres ansøgning om dansk statsborgerskab, fordi de har trykket lidt for hårdt på speederen eller begået andre småforseelser i trafikken.

Det mener regeringen, der i forbindelse med et kommende udspil på indfødsretsområdet foreslår, at færdselsbøder på op til 4.000 kroner fremover ikke skal have betydning for adgangen til dansk statsborgerskab.

»Vi foreslår, at mindre overtrædelser af færdselsloven, som et hav af danskere også har begået, ikke diskvalificerer til at få det rødbedefarvede pas«, lyder det fra Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen.

Forslaget om en lempelse kommer, efter at regeringen kort efter valget i 2015 rent faktisk skærpede den omtalte regel.

Før 2015 medførte en bøde på 3.000 kroner eller mere en karensperiode på statsborgerskab på 3 år, men de borgerlige partier fik i efteråret 15 sammen med Socialdemokratiet indført, at eksempelvis færdselsbøder på 3.000 kroner eller mere nu skulle medføre 4½ års karensperiode.

Det nye kursskifte vil kunne få betydning for mange. En opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser således, at alene i første halvår af 2017 var der 86 afslag på statsborgerskab med henvisning til overtrædelse af færdselsloven.

Og ud af disse angik de 55 enkeltstående bøder på mellem 3.000 og 4.000 kroner, som altså med den foreslåede lempelse ikke vil udskyde opnåelse af statsborgerskab.

Vedtages regeringens forslag, vil en ansøger, der allerede har fået afslag, kunne søge på ny, og så vil de eventuelt nye karensregler være gældende, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ud over at hæve bødegrænsen til 4.000 kroner foreslår regeringen en yderligere lempelse. Nemlig at heller ikke færdselsbøder på mellem 4.000 og 7.000 kroner nødvendigvis skal medføre karensperiode, hvis bøden er sammensat af flere småforseelser samtidig, der hver især takseres til under 4.000 kroner i bøde.

I de tilfælde skal den konkrete sag forelægges medlemmerne af Indfødsretsudvalget, der ved afstemning skal afgøre, om vedkommende trods bøden alligevel kan få statsborgerskab.

Ros fra Enhedslisten

De nuværende regler er som nævnt aftalt mellem regeringspartierne samt S og DF, hvorfor regeringen også satser på at gennemføre en kommende samlet indfødsretsaftale med de to sidstnævnte partier.

S og DF har dog indtil nu stået vagt om reglen, når der har været kritik af den.

Den socialdemokratiske indfødsretsordfører, Astrid Krag, er ikke afvisende, men forholder sig skeptisk over for en lempelse.

»Helt grundlæggende er det jo sådan, at en af grundstenene i forhold til at få dansk statsborgerskab er, at man overholder landets love. Og når vi giver ret høje bøder for eksempelvis at køre for hurtigt i forbindelse ved vejarbejde, er det jo, fordi man sætter andre menneskers liv i fare, og det synes jeg der er god grund til at se på med alvor. Så i udgangspunktet synes jeg, det er rimeligt. Men er det en del af regeringens udspil, vil vi gerne kigge på det«, siger hun.

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe, fastslår, at hans tilgang til de kommende forhandlinger er, at der skal ske radikale ændringer på området.

Blandt andet vil han have et loft på 1.000 nye danske statsborgere om året samt en slags udvælgelse, så »folk, der står vores kultur nærmest, har forrang«. Derfor går han mindre op i, om regeringen lemper reglerne, når det gælder bøder.