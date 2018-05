Folkeskolelærer: »Mit skrækscenario er, at børn får en dataportefølje, som vil følge dem til evig tid«

»Kære skoleleder. Jeg vil gerne have mine børn fritaget fra at deltage i trivselsmåling, da jeg har mistet tilliden til, at deres data vil blive forsvarligt behandlet«. Ida Scheibye-Alsing skrev ordene til sine børns skole i Københavns Kommune. Og det på trods af at hun selv er lærer og offentligt ansat i Albertslund. Eller måske netop derfor.

Hun har fulgt afsløringerne i Politiken af, at hun, som andre folkeskolelærere, mellem 2015 og 2017 har været med til at indsamle skolebørnenes svar på deres udvikling og trivsel og været med til at forsikre dem om fuld anonymitet.

Transparens er et meget vigtigt princip i bevarelsen af tillid Lars Frelle-Petersen, direktør i DI Digital

Men så viste det sig, at de indsamlede data blev gemt med børnenes cpr-nummer på ubestemt tid, og endda at nogle kommuner brugte disse data til konkret sagsbehandling af de enkelte børn.

»Jeg kunne mærke, at mine egne børn ikke skulle deltage, med det, jeg nu vidste om brugen af børns data, og at det offentlige hele tiden prøver at udvide rammerne for, hvad man så kan bruge de data til. Det nærmer sig overgreb på disse børn, og jeg synes, det er enormt ubehageligt, at politikere og embedsfolk udnytter tillidsforholdet mellem mig og mine elever til at bruge data i helt andre sammenhænge«, siger Ida Scheibye-Alsing.

Decideret skræmt blev hun, da Politiken senere kunne fortælle om regeringens planer om at indføre den såkaldte Gladsaxe-model. Her skal en række forskellige data om børnefamiliers historik inden for ledighed, misbrug og psykiske lidelser bruges til at dataprofilere borgerne og udpege potentielt udsatte børn.

»Mit skrækscenario er, at børn får sådan en dataportefølje, hvor alt, de har lavet siden de første trivselsmålinger i børnehaven, vil følge dem til evig tid og bundet op på deres cpr-nummer. Så kan de hentes frem af myndighederne og bruges til, snart sagt hvad de nu vil med det. Det er dybt bekymrende«.

Sagerne har øget mistillid

Ida Scheibye-Alsing er en af de mange danskere, som gennem de seneste måneder har fået mere mistillid til myndighedernes håndtering af data. Epinion har for revisions- og konsulentfirmaet PwC udarbejdet et tillidsbarometer, der på en række områder måler befolkningens tillid til offentlige myndigheders og private virksomheders håndtering af deres personlige oplysninger. Og mellem målingen i december 2017 og den nyeste fra april 2018 er der væsensforskel i nedadgående retning.

Tilliden er opgjort i indekstal, hvor 100 er fuld tillid. Og på få måneder er den overordnede tillid til det offentliges datahåndtering dalet fra indeks 61 til 57. I forhold til erhvervslivets håndtering af persondata er tilliden i samme periode dalet fra indeks 57 til 52.

Esben Toft, leder af afdelingen for digital transformation i PwC, nævner som årsag til den øgede mistillid netop de mange sager om misbrug af trivselsdata. Samtidig er der med EU’s nye databeskyttelseslovgivning, GDPR, generelt kommet meget større fokus på værdien af persondata og risici for misbrug.