301 danske forskere: Vi tager ikke vores klimaviden alvorligt nok

»Jeg har arbejdet med klimaproblematikken i de seneste 30 år. I den tid er jeg blevet mere og mere overbevist om, at det er et stort problem, og konsekvenserne ved at lade stå til er i min optik uoverskuelige. Det er det, der får mig til at melde rent ud. Jeg synes, at rigtig mange af vores beslutningstagere handler mod bedre vidende ved ikke at være mere ambitiøse«, siger Jens Hesselbjerg Christensen og fortsætter:

»Det er nogle grundlæggende forandringer, der skal til, og det må vi gøre sammen«.

Han synes, at klimadebatten i alt for høj grad handler om, hvem der er mest grøn. På det område fører Danmark sig frem på et forkert grundlag, forklarer Stefan Gaarsmand Jacobsen.

Som beskrevet i opråbet omfatter det officielle danske udslip af COkun en mindre del af det danske klimaaftryk. Al den CO, der er udledt i forbindelse med produktionen af de mange varer, vi importerer, medregnes ikke. Det samme gælder udslippet fra fly- og skibstrafik. Hvis det medregnes, ligger Danmark meget højere oppe på listen over CO-udslip per indbygger.

Men Danmark følger jo bare FN’s regler for opgørelse af CO-udslip?

»På den baggrund har vi solgt en historie om, at vi godt kunne have økonomisk vækst, uden at CO-udslippet vokser. Det bliver taget alvorligt internationalt, når et land som DK siger sådan. Men hvis vi ser på vores klimafodaftryk, er det ikke rigtigt. Vi har ikke evidens for, at bnp kan stige globalt, uden at udslippet stiger«, siger Stefan Gaarsmand Jacobsen.

Bnp er ikke den bedste målestok

Det er også et af de punkter, en anden klimaforsker, Sebastian Mernild, der er professor og leder af Nansen Centret i Bergen, lægger vægt på.

»Det er en stor fejl, også i formidlingen. Folk er blevet snydt. Økonomisk vækst leder til mere CO-udslip, indtil vi har 100 procent vedvarende energi. Jeg håber, at opråbet kan skabe mere bevidsthed hos folk om, at der er behov for, at vi gør meget mere for den grønne dagsorden. Ikke kun for os selv, men også for kommende generationer«, siger Sebastian Mernild.

Kursen skal lægges om. Det er for eksempel forkert at støtte udbygningen af gasfelter i Nordsøen ved at give skattelettelser. Eller at lade lufthavnen i Kastrup udvide kraftigt.

»Det er enten en rigtig dårlig investering i noget, som vi ikke skal bruge. Eller det fastlåser os i et rigtig dårligt scenarie«, siger Stefan Gaarsmand Jacobsen.