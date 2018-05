Direkte: Hvorfor vælger tandlæger at demonstrere foran Christiansborg? I er vel ikke ligefrem fortrop i sultens slavehær? Onsdag demonstrerede op mod 1.000 tandlæger på Christiansborg Slotsplads i protest mod en særlov, der lægger loft over det offentlige tilskud til tandpleje. Tandlægerne er trætte af mistilliden fra politikerne, siger Tandlægeforeningens formand.

Sagen kort Tandlægers særlov Hvem? Formand Freddie Sloth-Lisbjerg fra Tandlægeforeningen. Han er til daglig tandlæge i Kolding. Hvad? Folketinget førstebehandlede onsdag en særlov, som lægger loft over, hvor meget der kan gives i offentligt tilskud til behandling hos tandlægen. Særloven skal erstatte overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner, som blev opsagt per 1. juni. Hvorfor? Via en facebookgruppe for tandlæger blev der onsdag indkaldt til demonstration ved Christiansborg i protest mod en særlov, som tandlægerne mener vil skade forebyggende tandpleje. Vis mere

»På overfladen er vores konflikt med Danske Regioner kommet til at se ud, som om det drejer sig om vores indtjening. Selvfølgelig afhænger indtjeningen af, om vi har en overenskomstaftale med regionerne, men konflikten drejer sig i bund og grund om, at vi gang på gang bliver mødt med miskreditering. Som det kunne ses på nogle af bannerne ved demonstrationen, så stod der ’Nok er nok’. Vi er simpelthen trætte af den mistillid, som vi bliver mødt med fra politikere og til dels pressen: I har jeres på det tørre, så hvorfor protesterer I så? Men vi vil bare levere den korrekte faglighed, som vi som tandlæger er uddannet til, og patienterne har krav på at få«.

Regner I med at få folkelig i opbakning til jeres sag med jeres demonstration?

»Det gør vi ikke med denne her aktion, men vi sætter samtidig fokus på, om ikke brugerbetalingen inden for tandplejen er for høj. Når vi spørger befolkningen, så er der stor sympati for, at brugerbetalingen er for høj. Du betaler 82 procent af regningen. Det svarer i gennemsnit til, at hver borger betaler cirka 2.400 kroner om året for at gå til tandlæge«.

Tandlægeforeningen og Danske Regioner kunne ikke blive enige om en overenskomstaftale, så nu vedtager et flertal i Folketinget en etårig særlov. Hvad vil den betyde for mig som patient?

»Hvis særloven får karakter af overgangsordning, som der lægges op til, så vil patienterne ikke komme til at mærke den store forskel. Men vi har jo set, at andre særlove, som for eksempel loven om lærernes arbejdstid, der også var tænkt som noget midlertidigt, nu går ind i sit sjette år. Hvis det går sådan for os, så vil vi komme i en situation, hvor vi bliver tvunget til en meget stram budgettankegang. Særloven nedsætter vores honorar og lægger en ramme for offentligt tilskud på 1,4 milliarder kroner. Så hvis patienterne bliver mere syge, eller der bliver flere patienter, så bliver der skåret endnu en gang i vores honorar. Derfor kommer tandlæger til at overveje, om de skal give den fulde regning til patienten eller sige, at patienten skal komme lidt mindre, end det egentlig er forsvarligt«.

Kan tandlægerne ikke bare sætte deres egen indtjening ned?

»Det kunne vi selvfølgelig godt. Hvis det er den model, som man vil løse udfordringerne i samfundet på, så kunne man jo også sætte overlægerne, sygeplejerskerne og så videre ned i løn, når der mangler penge på sygehusene. Hvis modellen for at løse problemer er nedgang i løn, så bør den gælde alle i samfundet«.

Hvad tjener gennemsnitstandlægen?

»Danmarks Statistiks tal viser, at i gennemsnit tjener en tandlæge 844.000 kroner om året, men det er en blanding af 4.000 offentligt ansatte, privatansatte tandlæger og klinikejere. Jeg er medejer af en klinik i Kolding, hvor vi er tre ejere, men som formand for foreningen er jeg der på halv tid. Vi har en omsætning på 6,5 millioner kroner og et overskud på lige i underkanten af to millioner kroner til 2,5 fuldtidsstillinger. Det skal dække vores løn, pension og et afkast af at have en selvstændig forretning. Vores klinik er meget gennemsnitlig, så mit bud er, at en klinikejer tjener i omegnen af en million om året. Det er en fin løn, men vi har også en femårig universitetsuddannelse og en etårig praktiktid, plus at vi løber en risiko ved at drive virksomhed«.

Mange danskere har en oplevelse af, at det er dyrt at gå til tandlægen?

»Det er det også, men det er primært, fordi patienterne betaler 82 procent af regningen. Og når folk tager til Ungarn for at få ordnet tænder, så er det, fordi omkostningsniveauet er meget lavere der. Jeg har selv drevet klinik i Tyskland, så jeg ved også, at tyskerne tager til Ungarn, selv om det er omkring 20 procent billigere at gå til tandlæge i Tyskland end i Danmark. Når tandlægebesøget er billigere i Tyskland, så skal vi huske på, at det også er billigere at gå til frisør eller få repareret sin bil i Tyskland. En klinikassistent får 18.000 til 20.000 kroner om måneden i Tyskland, men det vil en dansk klinikassistent ikke arbejde for. De har jo også danske udgifter«.

Politikerne mener, at patienter går for ofte til tandlæge. Hvor ofte bør en voksen med sunde tænder gå til tandlæge?

»Det er der meget klare kliniske retningslinjer for. Den såkaldte trafiklysmodel, der blev indført i 2015, siger, at en rask patient – en grøn patient – skal komme mellem hver 12. og 24. måned«.