Højhuse skal rives ned: »Det er på en måde som at miste noget fra min barndom«

Der står allerede flyttekasser i opgangen på 9. sal uden for Ole F. Larsens lejlighed.

Naboerne er ved at flytte, og højhuset er godt på vej til at blive en kulisseby.

»Det er ærgerligt. Jeg ved godt, at arkitekturen har været omdiskuteret, men indenfor er det verdens bedst indrettede lejligheder. Og se udsigten«.

Ole F. Larsen åbner sin hoveddør. I gangen er der de oprindelige brune 1970’er-skabslåger af finér med runde forsænkede plastikgreb, og ud gennem stuens vinduer – i hele rummets bredde – ses Køge Bugt.

Fakta Brøndby Strand Mange står uden for arbejdsmarkedet. 57 procent af borgerne i Brøndby Strand mellem 18 og 64 år er i arbejde. For Brøndby Kommune som helhed har 72 procent job. Af de borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet, er 43 procent førtidspensionister. I nogle områder af bydelen er det kun 44 procent af de 1-2-årige, som er i institution. For resten af Brøndby Kommune er tallet 80 procent. Sprogproblemer er udbredte. Næsten halvdelen af de 3-årige børn vurderes til at have brug for en særlig sprogstimulering, og når børnene begynder i skole gælder det hver tredje. Mange er glade for at bo i Brøndby Strand. Den seneste tryghedsmåling viste, at 83 procent af indbyggerne i bydelen Brøndby Strand er tilfredse med at bo i bydelen, og 75 procent følte sig trygge. Undersøgelsen omfattede 9 boligområder i hele Brøndby Strand og der var stor forskel fra afdeling til afdeling. Svarprocenten var 30. Vis mere

Vandet ligger som et tæppe af guld bag kystens vindmøller, og ude i periferien til venstre, kan man øje Avedøreværkets kubiske form. Et par måger bryder den ellers pletfri blå himmel. Vi er så højt oppe, at vi ser ned på deres rygge.

»På en klar dag kan jeg se helt til Stevns Klint«, sukker Ole F. Larsen med en smerte, som ikke kun skyldes hans to kunstige knæ.

For nok er udsigten smuk en forårsdag, men om få år vil huset med Ole F. Larsens lejlighed ikke stå mere.

Fem af Brøndby Strandparks 12 ikoniske 16-etagers højhuse skal rives ned. De østligste bygninger, tre lyserøde og to af de gule huse, forsvinder.

Husene bliver en del af disse års bølge af nedrivninger af 60’er-optimismens betonhøjhuse.

Som endnu en plet på de ellers smukke visioner om nye moderne boliger med lys og luft til arbejdere, der blev middelklasse. Alle de, der ifølge efterkrigstidens Fingerplan skulle flytte ud af hovedstadens mørke baggårde.

Brøndby Strand-planen hed kvarteret, da det blev bygget i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 70’erne, og troen på planer var intakt. Den tro er siden blevet noget slidt, og ordet ’plan’ er så blevet erstattet af ordet ’park’.

Men visionen holder stadig og er virkelighed herude i dag, mener 74-årige Ole F. Larsen, som selv er en ud af 12 søskende med en far, der var arbejdsmand. Han er typen, som siger »damerne først«, så man fornemmer, at det er en del af en solid opdragelse fra barnsben.

Elevatoren stopper på ’parterre’, og ved opgangens udgangsdør hænger en postkasse med et skilt med ondets navn: »Pcb-undersøgelse«.

Nogle af husenes byggematerialer har nemlig vist sig at være sundhedsfarlige.

Formand for afdelingsbestyrelsen i Rheumpark Ole F. Larsen, 74, mister sit hjem med nedrivningen. I hans afdeling forsvinder 127 lejemål. Det svarer til knap 27 procent af boligerne. Ole F. Larsen ved ikke, hvor han skal flytte hen – han vil helst blive i sin egen afdeling. Foto: Peter Hove Olesen

»De har været og tage hud- og blodprøver, resultaterne er ikke kommet endnu. Men jeg har sgu ikke taget skade«, siger Ole F. Larsen, som er formand for afdelingsbestyrelsen i Rheumparken, en af de i alt seks selvstændige afdelinger som Brøndby Strandpark består af.

Pcb var et stof, som blev blandet i fugemassen, da man begyndte at opføre højhusene i 1969. Undervejs, efter fire et halvt hus, ændrede man fremgangsmåde, for pcb i store mængder er i værste fald kræftfremkaldende. Stoffet har i løbet af årene vandret fra fugerne ind i lejlighederne.

»Men det var et vidundermiddel«, siger Ole F. Larsen og peger op ad højhuset.

»Fugerne står jo, som om de var lavet i går«.

Op ad højhusenes betonflader er der hist og her malet røde ringe. Det er de steder, hvor rust fra armeringen er trængt gennem betonen.

»Det er betonskader, dem har vi haft mange af. Der er også faldet store stykker ned, men det kan vi reparere. Det er værre med pcb’en, for den er trængt ind alle vegne«, forklarer Ole F. Larsen.

Landsbyggefonden tilbød at finansiere en nedrivning, men ville ikke poste penge i en renovering. Det betød, at lejerne selv skulle betale, hvis de valgte at bevare husene. For en 78 kvadratmeter stor lejlighed ville huslejen stige fra 6.724 kroner om måneden til 10.087 kroner.

Det var derfor nok det, man kalder et tilbud, man ikke kan sige nej til. Og det gjorde beboerne da heller ikke. Med kæmpeflertal stemte de selv for nedrivning.

»Vi gjorde virkelig alt, hvad vi kunne, for at undgå det«, Ole F. Larsen ryster på hovedet.

»Jeg har selv været med til at beslutte det, men jeg græd hele natten«.

Fra ledige boliger til ventelister

Bebyggelsen på Københavns Vestegn har ellers været meget udskældt. Da Politiken i 2002 i forbindelse med et af de mange kvarterløft interviewede arkitekten bag Brøndby Strands oprindelig byplan, Knud Svensson, fortalte han, hvordan den ny by var blevet anlagt på en helt bar mark, og om hvordan byrådet havde store krav til, hvor mange mennesker de ny moderne huse skulle kunne rumme.

Knud Svensson havde skitseret huse i 4 og 8 etager, men det endte med altså med de 16-etagers højhuse.

Da Brøndby Strand-planen stod færdig, var boligerne blevet dyre at udleje. I mere end et årti var der udlejningsproblemer, og i en periode udlejede man de store lejligheder med et rum aflåst. Huslejen var nemlig sat efter kvadratmeterpris, så blev lejligheden mindre, blev lejen det også.

Da Ole F. Larsen flyttede ind i bebyggelsen i 1993, var der også tomme boliger, så han og konen kunne rykke direkte ind i en 130 kvadratmeter stor stuelejlighed med to badeværelser og have på begge sider til 10.000 kroner om måneden.

»Men det var kun midlertidigt, for jeg skulle ikke bo i det røverkvarter«, fortæller han om det billede, han havde af bebyggelsen fra medierne.

Der gik dog ikke mere end et par måneder, så spurgte hans hustru, om de ikke skulle pakke flyttekasserne ud og købe gardiner. Først da Ole F. Larsen mistede sin hustru for fire år siden, rykkede han op i sin lejlighed på 9. sal.

I dag er der ventetid på at få en lejlighed, tre til otte år alt efter boligtypen.

»Man kan bo her fra vugge til grav. Der er små studielejligheder og boliger, der er egnede til ældre«, forklarer Ole F. Larsen, som på sin elscooter viser rundt i kvarteret.

Han vil gerne vise en stensti med klipper, og dyr og figurer udhugget i granit, som afdelingsbestyrelsen har fået opført. Og han vil gerne vise, hvor grønt der er. Ironisk nok er Brøndby Strandparks arkitekters ideal om, at bebyggelsen skulle fremstå i den rene beton, som beboerne så selv kunne præge med planter og blomster, gået i opfyldelse nu, hvor en del af bebyggelsen skal jævnes med jorden.

Det var »fint nok« at vokse op i Brøndby Strandpark, siger Hadi Al Timimi, 27, som i dag træner kvarterets drenge i sin egen kampsportsklub. Højhuset, han bor i, skal ikke rives ned, men han ville ønske, at det skulle. Foto: Peter Hove Olesen

Når Ole F. Larsen kører rundt i kvarteret, må han hele tiden stoppe. Hilse på en gårdfunktionær, en tidligere nabo eller en fra bebyggelsens sociale klub.

»Det er ligesom en lille landsby, hvor vi hjælper hinanden. Når man river højhuset ned, er der et kæmpe socialt netværk, som bliver splittet ad«, mener han.

Med til billedet hører, at befolkningen i landsbyen har rødder i ikke mindre end 80 lande. Og Ole F. Larsen medgiver, at man i nogen grad holder sig til sin egen etniske gruppe.

»Men det er ved at bløde op. Tæller det, hvis man er fra Ungarn? For det er der en i bestyrelsen, som er«, siger Ole F. Larsen og fortæller, at der ud af 54 deltagere på en 7-dages tur til Polen for nylig var seks med anden etnisk baggrund end dansk.

»Og så mig som vendelbo, selvfølgelig. Så det kommer«, siger han.

På stien med de snart bristefærdige rhododendronbuske hilser Ole F. Larsen på en spinkel ældre kvinde, som er ude at lufte hunden. Hun hedder Michelle Gjerløv og har boet i bebyggelsen, siden den var helt ny.

»Det var en pløjemark i de første år«, fortæller hun.

»Jeg kan huske, at jeg var gået ned der, hvor stationen ligger nu, hvor der lå en æbleplantage, og så kunne jeg ikke finde hjem, for der var nye højhuse alle vegne«, siger hun og griner.

Hun og hendes mand flyttede ind i stuelejligheden med have, efter hun havde set en annonce i avisen.

»Vi skulle ud af stenbroen, men alle syntes, at det var så langt væk«, husker hun.

Dengang var der ikke S-tog til Brøndby Strand, det kom først i 1972, og i dag tager det små 20 minutter til Københavns Hovedbanegård. Michelle Gjerløv har dog ikke kørt i S-tog siden 1992, da Danmark vandt europamesterskabet, og de tog ind på Rådhuspladsen for at fejre det.

Michelle Gjerløvs bolig bliver ikke revet ned, faktisk får hun mere sol i haven, for lige nu skygger et af højhusene. Og hun kunne ikke drømme om at flytte fra Brøndby Strandpark.

»Her er dejligt fredeligt. Hør, vi har jo fuglekvidder«.

Og det er rigtigt. Der er også blevet slået græs på de grønne områder, så en forårsduft af nyslået græs fuldender billedet.

Michelle Gjerløv har dog også videoovervågning uden for sin have. Det er, for at folk skal være trygge, når de lufter deres hunde om aftenen, forklarer hun, og husker, hvordan der var en mand, som blev overfaldet.

Det hører også med til billedet af landsbyen.

Brøndby Strand er ikke på regeringens ghettoliste, men lige nedenunder på listen over udsatte boligområder. Og en del af forklaringen er ikke kun andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande, men også at for få har uddannelse eller arbejde, og for mange har en dom på straffeattesten. I den seneste helhedsplan for bydelen fremgår det, at 43 procent af de 18-64-årige ikke er i arbejde – til sammenligning gælder det for 28 procent i Brøndby Kommune som helhed. Andelen af sigtelser har været svagt stigende, og blandt de unge mellem 10 og 17 år er der flere, som har begået kriminalitet i forhold til i andre almene boliger.

Ole F. Larsen kender godt statistikkerne, men han synes ikke, at man mærker sociale problemer i hverdagen. Han vil hellere tælle antallet af tulipanløg i bebyggelsen – 180.000 – end antallet af domfældelser.

»Når man sætter 14.000 mennesker sammen på et lille område som bydelen Brøndby Strand, så skal der ske noget«, siger han.

Byplanen for Brøndby Strand blev stribet. Idealet var den funktionsopdelte by, hvor biler var adskilt fra fodgængere, beboelser adskilt fra arbejde, og rekreation adskilt fra indkøb. Arkivfoto: Ole Henning

Han mener ikke, at løsningen er at omdanne lejligheder til ejerboliger. Det er endnu uvist, hvad der skal ske på de områder, der bliver tilbage, når højhusene er revet ned, men de har fra afdelingsbestyrelsen sendt flere bud til kommunen. Blandt andet at der kunne opføres ældrevenlige boliger.

»Men det skal være almene boliger. Bliver det ejerboliger, så passer man sig selv meget mere, og så holder man på sine egne penge. Det bliver en helt andet social forståelse«, siger Ole F. Larsen.

Et pænt stykke fra Ole F. Larsens lyserøde højhus – hele området er godt to kilometer langt – i et af de blå højhuse, gemmer der sig et træningslokale i kælderen.

Vi kender dem, som laver ballade

Fra loftets betonelementer lyser rækker af lamper ned over parken af hvide træningsinstrumenter til alt fra rygtræning og bænkpres til formning af den helt perfekte biceps.

Nogle gange om ugen træner grupper af unge drenge her. Medlemskabet koster 150 kroner i kvartalet. Når træningen slutter, står de danske, kurdiske, tyrkiske og arabiske drenge i en rundkreds med hænderne i midten og råber kampråbet: ’Familie!’.

Det fortæller træneren Hadi Al Timimi, som står for den kampsportsklub, som holder til i fitnesscenteret.

»Det er for at vise, at vi passer på hinanden«.

Hvis der findes en Brøndby Strand-dialekt, må det være den, Hadi Al Timimi taler. Med en tj-lyd på t’erne, og hvor r’erne i Brøndby Strand kommer fra et sted langt nede i halsen.

Hadi Al Timimi er 27 år og har boet i Brøndby Strandpark, siden han som etårig kom til Danmark som flygtning fra Irak med sine forældre og tre brødre.

I klubben træner de MMA – mixed martial arts, en særlig kampsport, der blander andre kampsportsteknikker. Der er meget få regler, ud over at man ikke må bruge de mest lumpne kneb som at slå i skridtet eller stikke andres øjne udHadi Al Timimi forklarer dog, at træningen ikke er voldelig, tværtimod er det styrketræning, hvor de unge drenge lærer deres krops grænser, så de ikke går ud og »smadrer andre«.

Han viser rundt i træningslokalet, som han – med hjælp fra en pose penge fra den boligsociale indsats Brøndby Strand Projektet – har fået åbnet.

I afdelingen Rheumpark er der fundet løsninger for 91 ud af de 127 lejemål, som forsvinder. Lejerne er efter eget ønske blevet genhuset i Køge, Hvidovre, Kalundborg eller andre steder i Brøndby. Foto: Peter Hove Olesen

I afdelingen Rheumpark er der fundet løsninger for 91 ud af de 127 lejemål, som forsvinder. Lejerne er efter eget ønske blevet genhuset i Køge, Hvidovre, Kalundborg eller andre steder i Brøndby. Foto: Peter Hove Olesen

Han bruger ikke ordet landsby, når han taler om Brøndby Strandpark, men han forklarer, at alle kender ham i kvarteret, og at det også var medvirkende årsag til, at han kunne åbne klubben.

»Da jeg begyndte at lave videoer på min youtubekanal ’Kamptips’ og oprettede en facebookgruppe, grinede folk af mig. Men så skrev jeg til Brøndby Strand Projektet og spurgte, om jeg ikke skulle lave træning hernede, for lokalet lå helt dødt. Jeg sendte bare en mail. Og så syntes de, at det var tjekket, at jeg allerede havde en sponsor, og gav mig 5.000 kroner til at starte det for«, siger Hadi Al Timimi.

»Nu er der ingen, der griner«.

I et baglokale viser han, hvordan der lige er kommet nyt udstyr hjem. Spritnye boksehandsker ligger på sirlige rækker.

»Det har altid været min drøm at have mit eget sted«, fortæller han.

Hadi Al Timimi er, hvad man godt kan tillade sig at kalde en sammensat person. Ser man på hans overarme, kunne man godt blive nervøs, men hører man hans latter, der med jævne mellemrum bobler ud af ham, får man lyst til at le med.

»Du skriver bare et eller andet. Du kører bare på«, skrupgriner han og læner sin muskuløse krop krop bagover.

Når han ikke driver sin egen MMA-klub, underviser han i dansk, kristendom og historie på en specialskole på Østerbro.

»For børn med kognitive udfordringer«, siger han.

Hadi Al Timimi beskriver Brøndby Strand som et »fint nok« sted at vokse op. Især fremhæver han de mange muligheder for at gå til idræt.

Uden alle de 12 højhuse vil det ikke være det Brøndby Strand, jeg er vokset op i Hadi Al Timimi

»Du kan gå til alt. Hvis der er børn, som keder sig og laver ballade, så er det ikke, fordi her ikke er noget at lave, så er det mere, fordi deres forældre ikke kan håndtere deres børn, det mener jeg«.

Selv blev han i 9. klasse erklæret uegnet til gymnasiet, efter han havde et fravær på omkring 50 procent. Det gjorde ham så tilpas indebrændt, at han tog en 10.-klasse og en hf-eksamen. Derefter har han læst til lærer, fortæller han.

»Der er en kollega på arbejde, som joker med, at jeg kommer fra et hårdt kvarter, men han bor selv på Nørrebro ...«, siger han og ler.

Han tror, at børnene i Brøndby Strand i dag har det lettere, end han selv havde. Da han gik på den lokale folkeskole, husker han, at de skulle lave stegt flæsk med persillesovs i hjemkundskab, og at han og andre nægtede at røre ved svinekødet. Han griner, ryster på hovedet, men er også alvorlig.

»Det er et faktum, at skolerne i Brøndby Strand er udfordrede. Der er for mange udlændinge, og klasserne er for store. Men jeg tror, at man er nået meget længere i dag, end da jeg gik i skole. Mine børn får det en milliard gange lettere end mig, for deres far taler dansk«.

Han ved godt, at der er sociale problemer i kvarteret, men han mener, at beskrivelsen af dem er overdrevet.

»Jeg ved ikke, hvor de får de der statistikker fra. Hvis nogen laver ballade, ved jeg, hvem det er. Så er det min generation eller en af mine brødres generationer. Dem kan man så bare holde sig fra«, siger Hadi Al Timimi.

Han fortæller, at der tidligere var en hashklub i kvarteret, men at den kriminalitet, der var omkring den, var koncentreret om dem, som solgte. Kvarteret er blevet mere roligt, efter hashklubben er rykket ud af bebyggelsen.

Højhusene i Brøndby Strandpark er for Hadi Al Timimi en del af barndommens land. Og hvor betonhusene igennem årene er blevet udskældt for at være menneskefjendtlige, er Hadi Al Timimis billede et helt andet.

Der var og er mange legepladser mellem de lave huse for foden af højhusene, men oppe på 15. sal var der et frirum, husker han.

»Vi tog elevatoren op til den øverste etage om eftermiddagen. Hver dag. Så sad vi oppe på den åbne altan og så ud. Nogle røg smøger og var seje. Så var der ingen, som vidste, hvor vi var«.

Alligevel er han ikke rørstrømsk ved tanken om, at nogle af husene skal rives ned. Han bor selv sammen med sin mor på anden sal i et af de andre højhuse.

»Betonen falder jo ned, og vi har svært ved at få koldt vand i lejligheden. Vores lejlighed ligger lige ud mod vejen, og man kan høre det, når de går rundt ovenpå. Jeg er faktisk lidt jaloux på dem, hvis hus skal rives ned. Min fætter bor i et af de huse, og han har fået et rækkehus, som er bedre end lejligheden«.

Derfor er det mest det visuelle indtryk, som Hadi Al Timimi er sentimental omkring.

»Uden alle de 12 højhuse vil det ikke være det Brøndby Strand, jeg er vokset op i. Det er på en måde som at miste noget fra min barndom«.

