Danmark vil ikke undskylde for, at Karoline Olsen blev tvangssterilliseret

»Det er altså frivilligt, om de vil lade sig sterilisere?«, vil reporteren vide. Hvortil den »elskelige« forstander svarer: »Det kan man jo godt kalde det. De kan bare ikke komme herfra, før det er sket«. Reporteren slutter besøget med at konkludere, at man på anstalten giver et hjem til »smaa forkrøblede mennesker, som ikke fra naturens haand var saadan udrustede, at de magtede livet«.

Men før vi lader os forarge, må vi forstå tiden. Det mener Lene Koch, professor emeritus og tidligere medlem af Etisk Råd. Hun læste i forbindelse med sin disputats, der blev udgivet som bog i 2000, samtlige godt 11.000 sager fra datidens Sterilisationsnævn.

»Nogle af skæbnerne var uendeligt sørgelige. Men hvor jeg, før jeg dykkede ned i det, var meget fordømmende over for myndighederne, fik jeg undervejs en større forståelse for loven. Nu synes jeg, at det er ahistorisk og forkert, hvis vi dømmer loven og datidens læger ud fra nutidens idealer om individuelle menneskerettigheder, for der var en helt andet økonomi og helt andre normer dengang«.

Hun synes derfor ikke, at politikerne bør undskylde for, at Danmark steriliserede en gruppe borgere med tvang.

»Det gjorde mange lande – det var tidsånden, så at sige – og jeg synes, det er legitimt nok, at en stat ikke vil lade borgere få børn, de ikke kan tage vare på og ikke kan forsørge. Sådan er det faktisk også i dag, hvor man giver udviklingshæmmede prævention, og hvor vi tvangsfjerner børn, hvis forældre ikke er i stand til at tage sig af dem«.

Lene Koch mener i stedet, at den danske stat burde nedsætte et råd, som kunne gennemgå sagerne og så sige undskyld og give erstatning til dem, som blev uretmæssigt behandlet.

Eksempelvis til dem, der fik en diagnose som åndssvag baseret på en uholdbar intelligenstest eller i de sager, hvor steriliseringen reelt blev foretaget uden borgerens vidende. Lene Koch vurderer, at det ville gælde for en »ikke ubetydelig del« af sagerne.

Modellen, Lene Koch foreslår, ligner den, man brugte i Sverige.

»Her valgte man at se det ikke blot som et juridisk, men især som et moralsk problem, der også var en plet på Sveriges renommé som humanitær stormagt. Det tror jeg er forklaringen på, at Sverige valgte den løsning. Her har man en anden tradition, som gør, at man er mere åben for at indrømme moralske fejltagelser«.

Problemet er længere ovre i juraen

Skal Karoline Olsen have en undskyldning, skal hun håbe på, at det politiske flertal skifter.

Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, gjorde det for et par år siden til en mærkesag at give en undskyldning til blandt andet tvangssteriliserede og andre, som havde lidt overlast i den danske åndssvageforsorg.

I mellemtiden er der lavet en ny lov om, hvornår en sag er forældet.

Godhavnsdrengene førte nemlig retssager, hvor både byret og landsret vurderede, at deres sager var forældede. Og også sagen om tre tidligere anbragte søstre, der under anbringelsen blev udsat for vold og overgreb fra en plejefar, uden at kommunen greb ind, satte forældelsesfrister på dagsordenen.

Derfor forlængede politikerne sidste år forældelsesfristerne, og personer, som mener sig krænket, behøver nu ikke at vente på en undskyldning, men kan i stedet forsøge at få oprejsning ved at anlægge en erstatningssag ved domstolene.

Advokat Bjørn Elmquist forventer, at nogle af Godshavnsdrengene vil benytte sig af det.

»Men den nye lov er med til at få sagen til at handle om penge og erstatning, selv om det gennemgående tema hos Godhavnsdrengene er, at de har svært ved at leve med, at de ikke får en undskyldning, og at det intet med penge har at gøre«.