Frederikberg til København: Vi vil gerne passe jeres børn - hvis I betaler prisen På Frederiksberg er der flere hundrede pladser i overskud og naboen København kommer til at mangle lige så mange - med mindre børnene skal gå i midlertidige pavilloner. Nabohjælp er dog ikke nogen enkel sag

Det er slet ikke udelukket, at nogle af de 400 vuggestue- og børnehavepladser, som Frederiksberg kommune har i overskud lige nu, kan komme nogle af småbørnsforældrene i nabokommunen København til gode.

For her er der underskud på pladser, og der bygges midlertidige pavillonløsninger mange steder.

Liberal Alliances Laura Lindahl, der er formand for børneudvalget i Frederiksberg Kommune, siger, at hun gerne vil arbejde for at sælge nogle af de frederiksbergske pladser.

Vel at mærke hvis København vil betale mere end bare de løbende daglige udgiftere til pædagoger og anden form for drift af pladserne.

»Vi kan vælge at sælge pladser til København eller lukke nogle institutioner ned. Det er en balance, vi skal finde. Umiddelbart koster det os penge at sælge pladser, hvis vi kun får betaling for personale og lignendee, for der er jo også udgifter til bygningerne og afskrivning på ejendommene. Men kan vi få København til også at bidrage økonomisk til de reelle samlede udgifter, er det bestemt en mulighed«, siger Laura Lindahl.

Uholdbart med tomgang

Hun mener, at det eneste, der er uholdbart i længden er at have mange tomme pladser.

Endnu en god grund til at sælge pasningspladser til København er efter Laura Lindahls opfattelse, at det vil kunne skåne mange Frederiksberg-forældre for, at deres børn skal flyttes i forbindelse med en eventuel samling af nogle af daginstitutionspladserne på færre adresser.

»Mange forældre vil være kede af det, hvis vi skal rykke deres børn rundt og fjerne dem fra deres trygge rammer for at rationalisere. Det kan være uholdbart«, siger Laura Lindahl, der har bedt sin forvaltning om at komme med oplæg til forskellige løsningsmodeller, når Frederiksbergs budget for 2019 skal lægges efter sommer.

Børnefamilier flygter fra Frederiksberg

Laura Lindahl erkender, at i de kommende år vil børnertallet på Frederiksberg ifølge prognoserne fortsat falde, blandt andet på grund af de voldsomt stigende boligpriser, der presser børnefamilierne ud.

Men hun understreger, at om fem år kan billedet være et andet, »og så vil det være dyrt for os, hvis vi igen skal til at købe bygninger for at kunne skaffe flere daginstititionspladser«.

Så også derfor vil der efter udvalgsformandens opfattelse være fornuft i ikke at lukke alle de 400 overskydende pladser på Frederiksberg nu, mener Laura Lindahl.

»Mit bud er derfor, at vi nok lukker nogen daginstutioner og indgår aftale med København om at købe nogle af vore pladser«.

Ifølge budgettet for i år skal København etablere 63 midlertidige daginstitutionsgrupper indtil de permanente daginstitutionsgrupper står færdige for at kunne følge med.

1.200 pladser på vej

Børne- og ungdomsborgmester i København Jesper Christensen (S) skriver i et mailsvar til Politiken, at selv om København vokser som aldrig før og forventer 10.000 nye københavnere det næste år, er der inden årsskiftet 1.200 nye daginstitutionspladser klar.

»Så københavnerne kan fortsat være trygge ved at få en plads i en daginstitution tæt på deres bopæl«, skriver borgmester Jesper Christensen og fortsætter:

»København er løbende i dialog med Frederiksberg, og hvis kommunalbestyrelsen henvender sig og tilbyder institutionspladser på anden vis inden for lovens rammer end ved igen at åbne ventelisterne for de københavnske børn, så vil vi drøfte det i Børne- og Ungdomsudvalget«.