LO vil smide 10. klasse ud af folkeskolen 10. klasse skal flyttes fra folkeskolen til en erhvervs- eller ungdomsskole, lyder det fra LO. Flere partier og erhvervsorganisationer bakker op om forslaget.

Hvis man tager 10. klasse, skal man klædes langt bedre på til at kunne vælge ungdomsuddannelse bagefter. Sådan lyder det fra hovedorganisationen LO, som foreslår, at de kommunale 10.-klasser flyttes væk fra folkeskolen og i stedet placeres på en erhvervs- eller ungdomsskole.

»Vi vil gerne vise unge, at man ikke ender i en blindgyde ved at tage en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet«, siger LO’s næstformand Ejner K. Holst.

Det skal stadig være op til den enkelte kommune at tilrettelægge 10.-klasse-tilbuddet – det skal bare ikke være i folkeskoleregi, lyder det.

I dag har 11 kommuner overladt 10.-klasse-undervisningen til erhvervsskoler, mens tilbuddet er placeret i 10.-klasse-centre i 38 kommuner og på en ungdomsskole i 23 kommuner. Det viser en opgørelse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Ifølge LO skal mere erhvervspraktik og længere tids obligatorisk brobygning være med til at sikre, at et 10. klassesår fremstår mindre tilfældigt og lokalt afhængigt, end det gør i dag. At ændre navnet er også et vigtigt signal at sende, mener organisationen:

»Uanset hvad vi gør, ligger 10 for enden af et 9-tal. Ved at kalde 10. klasse for et ’ungdomsår’ signalerer vi, at det bliver starten på en ungdomsuddannelse og ikke slutningen på folkeskolen«, siger Ejner K. Holst.

LO’s forslag til en reform af 10. klasse bliver taget godt imod af en række erhvervsfaglige organisationer, herunder Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Metal.

»At tænke nyt i brugen af 10. klasse er godt«, siger Lone F. Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri. Hun understreger, at det er vigtigt, at 10. klasse netop bliver starten på noget nyt, og at erhvervsskolerne i endnu højere grad indgår i samarbejdet med 10.-klasserne.

Uddannelseschef i Dansk Erhverv Claus Rosenkrands Olsen siger om forslaget:

»Vi har brug for en langt mere anvendelsesorienteret folkeskole. En mere erhvervsrettet 10. klasse er et skridt i den rigtige retning«.

I Dansk Metal lægger forbundssekretær Kasper Palm vægt på, at de unge vælger en ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag.

»Det gør de ikke i dag, fordi deres lærere ikke har forudsætningerne for at fortælle dem, hvad en erhvervsuddannelse er«, siger han.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) indkalder inden længe til forhandlinger om overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Her kan 10. klasse få en nøglerolle i bestræbelserne på at spore flere unge ind på de erhvervsrettede uddannelser.

Ønske om flere faglærte

Venstre har tidligere foreslået at flytte de kommunale 10.-klasser til erhvervsskolerne. Undervisningsordfører Anni Matthiesen ser derfor positivt på forslaget fra LO.

»10. klasse skal gerne være tilknyttet erhvervsskolerne. Der er dog kommuner, hvor der ikke er en erhvervsskole, hvilket vi er nødt til at se nærmere på«, siger hun og tilføjer, at hun har indkaldt LO til et møde for at drøfte forslaget.