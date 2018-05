19. maj 1993 kl. 00.34.50: »Træk pistolerne« På baggrund af blandt andet Politimuseets rekonstruktion fortælles her om en aften og nat, hvor dansk politi for første gang i fredstid skød på civile.

Tirsdag 18. maj 1993 hen på aftenen står det klart, at resultatet af folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen vil blive et ja. Knap et år tidligere har et flertal sagt nej til dansk medlemskab af EU. Men nu har vælgerne - med fire forbehold - stemt Danmark ind i Den Europæiske Union.

Blågårds Plads på Indre Nørrebro har dagen igennem været en slags hovedkvarter for EU-modstanderne. Som der er mange af på Nørrebro. En del af dem, der er til stede på pladsen, er gamle medlemmer af BZ-bevægelsen og deres yngre arvtagere, de autonome.

Årsagen til urolighederne 2. juni 1992 blev der afholdt folkeafstemning om Danmarks ratifikation af Maastricht-traktaten. Traktaten ændrede De Europæiske Fælleskaber (EF) i retning af et tættere økonomisk og politisk samarbejde i Den Europæiske Union (EU). Afstemningen endte med en kneben sejr for modstanderne af unionen – 50,7 procent stemte imod, mens 49,3 procent stemte for. Det danske nej medførte en større krise i det europæiske samarbejde, hvor ingen rigtig havde forudset denne situation. Efter lange forhandlinger endte det med en model – Edinburgh-aftalen - hvor Danmark fik ret til fire forbehold: mod unionsborgerskabet, euroen, forsvarssamarbejdet og det overstatslige samarbejde om retlige og indre anliggender. Aftalen blev sat til folkeafstemning 18. maj 1993. Resultatet blev, at 56,7 procent stemte for og 43,3 procent imod. På den danske venstrefløj blev Edinburgh-aftalen betragtet som et eksempel på, at den politiske elite ikke ville respektere, at et flertal havde sagt nej til Maastricht-traktaten og absolut ville gennemtrumfe dansk deltagelse i EU. Vis mere

I løbet af aftenen er de anmeldte demonstrationer forløbet fredeligt. Men ved 22-tiden begynder et stigende antal demonstranter at bevæge sig mod Dronning Louises Bro. På vejen bliver ruder i banker smadret. På broen går demonstranterne i gang med at bygge en barrikade, der spærrer adgangen fra Indre By til Nørrebro.

Ledelsen af politiets indsats udsender en melding om, at alle betjente, som befinder sig i nærheden, skal søge mod Søtorvet ved Dronning Louises Bro. Politiet forholder sig indtil videre afventende. Der oprettes en kommandocentral på Politigården. Politiinspektør Kurt Hansen leder politiets indsats fra ’Gården’, mens vicepolitikommissær Leo Lerke som områdeleder står i spidsen for aktionen på gadeplan.

Falsk alarm

Ved 23-tiden bliver der anmeldt en brand i en lejlighed i Ravnsborggade. Men på grund af barrikader og de mange demonstranter kan brandvæsenets slukningskøretøjer ikke komme frem - en situation, Leo Lerke vurderer til at være potentielt livstruende. Det viser sig senere, at den anmeldte brand er falsk alarm.

Klokken 23.14 er det lykkedes at samle nok betjente til en kampstyrke, Delta 5, som nu rykker frem fra Søtorvet over Dronning Louises Bro, hvor man rydder barrikaden. Demonstranterne svarer igen ved at kaste brosten mod politiet, men de kan ikke holde stand, og flygter ned ad Nørrebrogade. Klokken er 23.33. Ved hjælp af store mængder tåregas lykkedes det Delta 5, forstærket med betjente fra Station 3 på Bellahøj, at sætte sig på og kontrollere Nørrebrogade fra broen til Fælledvej.

Klokken 23.29 indløber der en knibe-melding til kommandocentralen på Politigården. ’Kollega i knibe’-meldingen er den alvorligste melding i politiets kommunikation, den betyder at en eller flere betjente er i livsfare. Meldingen kommer fra nærpolitistationen i Blågårdsgade. Her har seks betjente barrikaderet sig, mens 200 demonstranter forsøger at trænge ind, blandt andet ved hjælp af en rambuk. Kampstyrken Delta 1 sendes til undsætning. På Blågårds Plads angribes styrken fra alle sider. En ny styrke, Delta 2, får også besked på at hjælpe til.

Slaget om Sankt Hans Torv

På Sankt Hans Torv ligger store bunker med løse brosten, fordi der i nogen tid har været gang i en større renovering af pladsen. En mindre politistyrke, som bliver kaldt Montys deling efter lederen Erik ’Monty’ Kristiansen, har beskyttet brostenene mod at falde i demonstranternes hænder. Cirka 23.35 får Montys deling besked på at hjælpe til ved nærpolitistationen og begiver sig af sted. På Fælledvej fjerner Montys deling en barrikade og når frem til kollegaerne på Nørrebrogade. Sankt Hans Torv ligger nu åben for demonstranterne.

Politiet har imidlertid fået nogenlunde kontrol over situationen i Blågårdsgade, og Delta 2 får ordre på at bevæge sig mod Sankt Hans Torv, men så at sig ad bagvejen: Uden om Indre Nørrebro og via Blegdamsvej. Men Delta 2 mødes på Blegdamsvej af brostenskastende demonstranter og kan ikke nå frem til Torvet.

På Fælledvej befinder sig flere civilklædte betjente fra Uropatruljen og Station 1’s civilpatrulje. Deres opgave er primært at observere. Da demonstranterne opdager dem, intensiverer de angrebene, og de stort set ubeskyttede civilklædte betjente dynges til med brosten. Klokken er nu cirka 00.25. Montys deling får ordre på at vende tilbage mod Sankt Hans Torv for at hjælpe de civile betjente og sikre torvet. Men da det går op for indsatsleder Leo Lerke, at der nu befinder sig et sted mellem 150 og 200 demonstranter på Sankt Hans Torv med nærmest ubegrænset adgang til brosten, bliver Montys deling kaldt tilbage.