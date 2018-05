Alternativet: »Landbrugslobbyen vinder hver gang« Partiets miljøordførervil have stop for brug af sprøjtegifte. Årsagen er, at stadigt flere vandboringer må lukkes.

I over 50 år har der været diskussion af risikoen for, at gifte fra landbruget ender i vores drikkevand.

I dag står vandværker landet over med store problemer, fordi boring efter boring må lukkes, efterhånden som der findes rester af sprøjtegifte i de vandførende lag i undergrunden.

Blandt andet blev der i hver fjerde drikkevandsboring fundet desphenyl-chloridazon, et stof, der er opstået ved nedbrydning af et kendt ukrudtsmiddel, som blev forbudt i 1996. I hver tiende boring lå indholdet over de tilladte grænseværdier.

SPRØJTEGIFTENE I GRUNDVANDET I vandværkernes drikkevandsboringer ligger niveauet igennem de senere år på fund af sprøjtegifte eller deres reststoffer på omkring 25 procent af boringerne. 3-4 procent ligger over grænseværdien. De helt små vandværker og enkelthusstandes vandforsyning indgår ikke i programmet, men ifølge en rapport fra Geus i 2004 var der på det tidspunkt fundet pesticider i 58 procent af boringerne. Grænseværdien for drikkevand var overskredet i 35 procent af tilfældene. Grænseværdien er ens for alle stoffer og fastsat ud fra et princip om, at stofferne ikke bør findes i drikkevand. Grænseværdien for indholdet af forskellige pesticider i madvarer kan være flere hundrede gange højere. Kilder: Miljøstyrelsen, Geus Vis mere

Flere steder spekulerer vandværkerne over, hvad de kan gøre ved de sprøjtemiddelrester, de finder stadigt flere af i vandet. Et middel kan være at rense vandet. Det har to problemer. Dels er det svært at rense fuldstændigt. Og dels vil det være et brud med princippet om, at vandet skal leveres ubehandlet til danskerne.

Vi spurgte en række miljøordførere om deres syn på de fund af sprøjtemiddelrester, der gang på gang gøres i vandboringerne.

Christian Poll, Alternativet:

Foto: Finn Frandsen Christian Poll.

Christian Poll. Foto: Finn Frandsen

Det er en regelmæssigt tilbagevendende begivenhed, at der findes pesticidrester i vandet. Hvordan kan det få lov at fortsætte?

Det gør det, fordi vi bruger mange pesticider, som vi tror, vi har styr på - og så opdager er at finde i vandet. Systemet til at godkende det er ikke godt nok. Det bliver bedre år for år, men det er ikke godt nok. Vi mener, at man helt skal forlade den æra, hvor man bruger sprøjtemidler og gå over til pesticidfri produktion og forbud mod brug af sprøjtegifte i haverne. Det er højpotente gifte, man tillader sig at sprede i miljøet. Vi har haft to generationer med sprøjtegifte i det åbne landskab. Det skal vi forlade igen. Før var landbruget økologisk. I dag kan økologerne det, man efterspørger, med blandt andet sædskifte, så man ikke behøver sprøjtegifte.

Et problem er, at landbruget ikke betaler for sin forurening. Vi har et forslag om en kollektiv ordning i landbruget, der skal betale til en pulje for ødelagte vandforsyninger, som kan finansiere nye boringer. I dag er det forbrugerne, der betaler, når en boring er ødelagt.

I har som politikere en simpel opgave: At beskytte drikkevandet. Hvordan kan I fejle?

Jeg forstår det heller ikke. Jeg har undret mig over, at landbrugslobbyen vinder hver gang, for det er indlysende, at vi har store problemer. Når vi skifter bladan ud med Roundup løser vi ikke det overordnede problem. Det, der er gået galt, er, at vores vurderingssystem ikke er godt nok. Det kan nås endnu at optimere det, men i bund og grund skal vi udfase sprøjtegiftene. Vi bliver ved med at finjustere på noget, der giver nye problemer hele tiden. Det har bivirkninger, som er voldsomt negative for vort drikkevand.

Pia Adelsteen, Dansk Folkeparti:

Foto: Jens Dresling Pia Adelsteen

Pia Adelsteen Foto: Jens Dresling

Det er en regelmæssigt tilbagevendende begivenhed, at der findes pesticidrester i vandet. Hvordan kan det få lov at fortsætte?

Det er et problem. Vi må finde en metode, så det ikke kommer derned. Vi har lavet strikse regler, så det er ikke sådan, at vi ikke gør noget. Men vi kan ikke bare forbyde alle pesticider, for så har vi - som jeg forstår det - ikke noget at leve af. Alternativet er at rense vores drikkevand, men det vil jeg helst være fri for. Når problemet fortsat eksisterer, vidner det måske også om, at der bare ikke er nogen enkel løsning, for så var beslutningen truffet for lang tid siden.

I har som politikere en simpel opgave: At beskytte drikkevandet. Hvordan kan I fejle?

Det er faktisk lidt ubegribeligt. Selvfølgelig sker der noget. Der er pesticider, der er blevet forbudt, som nu findes i drikkevandet. Det er fortidens synder. Men det er tydeligt, at vi har et problem. Det er ikke i orden. Det er ikke bare sort og hvidt. Vi vil gerne have rent drikkevand, men også gerne, at der er noget af spise. Jeg synes, at det er en svær snak. Hvordan gør man det her på en ordentlig måde, så vi sikrer fremtiden?

Ida Auken, de radikale:

Foto: Peter Hove Olesen Ida Auken

Ida Auken Foto: Peter Hove Olesen

Det er en regelmæssigt tilbagevendende begivenhed, at der findes pesticidrester i vandet. Hvordan kan det få lov at fortsætte?

Det er et godt spørgmål. Formentlig har det været stoffer, man ikke har været opmærksom på at måle efter i vandet. Man må forvente, at Miljøstyrelsen anvender et forsigtighedsprincip, så usikkerhed skal komme grundvandet til gode og ikke sprøjtemidlerne til gode. Men vi har haft det gode princip, at vi drikker vores grundvand urenset. Det gør, at vi har haft en højere beskyttelse i forhold til de midler, der blev benyttet. Så det har haft en funktion. Vi skal ikke kun dunke os selv i hovedet over, at vi er endt, hvor vi er endt - selv om det er trist, at vi er kommet hertil.