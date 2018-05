Nyt PET-samråd: »Hvad bliver slettet-slettet? Rigtig slettet... For det... Ja. Jeg sender noget over på skrift!« Der var både forbrødring og forvirring ved torsdagens samråd om PET's arkiv med oplysninger, der gemmes i strid med PET-lovens slettefrister.

Der er sletning, slette-sletning - og så er der logisk sletning.

Hvis noget kom frem ved torsdagens samråd om PETs forhold til slettefrister, er det, at tjenesten har vredet det danske sprog så meget ud af led, at selv politikere med stor træning i papegøje-snak har svært ved at tale om det.

Flere gange undervejs måtte retsordførerne stoppe midt i en sætning og præcisere, at når de sagde »sletning«, mente de faktisk »flytning« eller »opbevaring« eller »rigtig sletning«.

Det var på en gang morsomt og ganske alvorligt.

Alternativets retsordfører Josephine Fock havde indkaldt til samrådet. Hun ville have svar på, hvorfor PET i årevis har ført et arkiv med oplysninger, der ifølge PET-loven skulle være slettet.

Hun ville også vide, hvorfor justitsministeren til et samråd 20. marts igen og igen fastslog, at PET-lovens slettefrister indebærer, at oplysninger bliver slettet, når det rent faktisk ikke er tilfældet.

»For offentligheden er det utroligt vigtigt, der er gennemsigtighed om det her. Det er meget uheldigt, der bruges ord som 'sletning', som ikke er sletning i virkeligheden, men overførsel til et andet arkiv, logisk sletning og så videre«, sagde Josephine Fock.

Justitsministeren var mødt op for at slå kraftspring over sin efterretningstjenestes sproggymnastik.

Han skulle på én gang beklage, at han havde talt usandt til Folketinget under ministeransvar, hvilket er strafbart, men samtidig fastholde, at PET-arkivet ikke var hemmeligt, som Politiken havde påstået, men så samtidig tilføje, at han ikke havde brudt loven, fordi han personligt intet anede om arkivet, før Politiken skrev om det, selv om han var øverste ansvarlig.

Øvelsen lykkedes langt hen af vejen.

Selv om justitsministeren faktisk indrømmede, at hans embedsmænd havde taget højde for PET-arkivet, da de forberedte ministerens svar til samrådet 20. marts, hvorved svarene derfor var bevidst vildledende, fortabte detaljen sig i forvirringen.

»Nu holder jeg lige fast i det, Josephine Fock ellers har spurgt om«, sagde justitsministeren mod slutningen af samrådet og gik i stå:

»Hvad bliver slette-slettet? Tror jeg du... Rigtig slettet. For det... Ja. Den væsentligste undtagelse er jo personundersøgelserne. Og så tror jeg, for at komme helt tæt på det, det bedste ville være, det sender jeg noget over på skrift. For det egner sig simpelthen ikke til, jeg mundtligt kan redegøre for det«.

Brodden taget ud

En del af giften var på forhånd suget ud af samrådet, da justitsministeren i ly af Kristi Himmelfartsferien havde fastslået, at han ville lukke det ikke-hemmelige-hemmelige PET-arkiv senest 1. september 2018.

Samtidig havde PET oversendt en redegørelse på 50 sider om forholdet mellem PET-lovens slettefrister og arkivlovens krav om at overføre oplysninger til Rigsarkivet til historisk brug.

Under samrådet forsøgte Josephine Fock at få klarlagt, hvorfor de to love var stødt sammen på en sådan måde, at PET endte med at kunne gemme og tilgå alting, der skulle være slettet, mens Rigsarkivet ikke havde modtaget nogen digitale oplysninger.

Ifølge PET-redegørelsen skyldtes det, at Forsvarets Efterretningstjeneste, PETs søskendetjeneste, aldrig har godkendt Rigsarkivet til at modtage klassificerede digitale oplysninger.

Stort set alle PETs oplysninger er klassificerede digitale oplysninger.

»Men hvorfor har det taget fem år, før Forsvarets Efterretningstjeneste så siger, at nu er sikkerheden god nok«, spurgte Josephine Fock med henvisning til, at arkivlovens regler har gjaldt siden 2013.

»Det undrer mig, at nu er der kommet fokus på det her, og det gør så, at PET meget hurtigt nu kan overlevere de resterende fysiske arkivalier og de digitale arkivalier. Det kan undre, hvorfor er det ikke sket tidligere, hvis det nu åbenbart kan ske allerede 1. september? Hvorfor er det ikke sket løbende?« fortsatte Fock.