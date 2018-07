Omskæringsdebatten: »Vi andre skader jo også vores børn ret systematisk« Modstandere af rituel omskæring er for optaget af egen kulturforståelse. Forældres ret til at vælge på barnets vegne vejer tungt, mener Gorm Greisen,formand for Etisk Råd.

Hvad mener Etisk Råd om rituel omskæring af drenge?

»Vi var enige om en ting: debatten fortjener at blive ført på en pænere måde. Gemytterne har været rigtig meget oppe at køre, både for og imod. Der var et stort flertal imod et forbud og et mindretal på to ud af 17 for, at det skal forbydes. Så er der nogle af os, der mener, at det er etisk uforsvarligt, men at det alligevel ikke skal forbydes. Et hovedargument er, at et forbud kan være uhensigtsmæssigt, som man har diskuteret det med hash. For det skaber en illegal økonomi. Så ud fra en konsekvens-etisk betragtning ville detvære rigtigt at forbyde det, men bivirkningerne ville overskygge virkningerne. Da aborten blev lovliggjort, var det meget langt fremme i argumentationen, at aborter fandt sted alligevel, og at de blev udført hjemme på køkkenbordet og under dårlige forhold, som kvinder kunne dø af«.

Så der er stor tilslutning i rådet til, at omskæring er forkert, men at det ikke skal forbydes?

»Nej, det var nogenlunde fifty-fifty på det etiske område. Men et stort flertal var imod et forbud. Vi kan jo alle se både argumenterne for og imod. Hovedargumentet på den ene side er, at det moderne menneske – i dette tilfælde en lille dreng – er et individ, og han må da selv bestemme over sin forhud. På den anden side står argumentet om, at det er forældrenes ret og pligt at bestemme på deres børns vegne. De er en del af en kultur, og deres valg er præget af den kultur. Alle i rådet er enige om, at der ikke er nogen grund til at tro, at omskæring af drenge foregår med tanke på andet end barnets bedste.I det jødiske er det forbindelsen til gud – at man bringer sit barn til gud ved omskæringen. Og at få et gudsforhold er jo afgørende, hvis man er troende. Og så kan man sige, at det er i barnets interesse, mens andre kan sige, at det må barnet selv bestemme«.

Et snævert flertal i Etisk Råd finder den nuværende omskæringspraksis etisk forkert – hvorfor?

»Fordi de synes, det er vigtigere at lade børn bestemme selv, end at man tillader forældre at træffe beslutninger på børnenes vegne. Men jeg bragte på banen, at vi andre jo også skader vores børn ret systematisk ved f.eks. at sende dem i vuggestue, hvor de bliver snottede, får lungebetændelse og måske skal indlægges. Det udgør en relativt stor del af børns lidelser i Danmark, og det er en direkte konsekvens af vores kulturelle praksis. Vi gør det jo, fordi vi synes, det er godt for børn at komme sammen med andre børn, at der er et pædagogisk sigte, og i øvrigt skal de voksne på arbejde, og det er jo vigtigt for bruttonationalproduktet og ligestilling – så der er gode grunde til det, men det er da ikke i børnenes interesse. Og hvis man spurgte børnene, ville de nok sige nej tak. De skriger jo, når mor eller far går fra dem de første gange«.

Der er ikke videnskabelig enighed om, hvorvidt omskæring nedsætter seksualfunktionen og den seksuelle lyst i voksenlivet. Er det etisk forsvarligt, at man omskærer uden vished om de seksuelle konsekvenser?

»Vi endte med en formulering om, at man ved for lidt om de seksuelle konsekvenser. Men der foreligger nogle store undersøgelser, og som læge synes jeg egentlig, at det er ret velundersøgt. For eksempel har man udsat 60-70 omskårne og lige så mange ikke-omskårne mænds penisser for forskellige stimulanser, og man kunne ikke måle nogen statistisk signifikante forskelle. I England har man lavet en stor spørgeskemaundersøgelse, der viste, at der ikke var nogen forskelle på seksuel egentilfredsstillelse eller i parforholdet. Det kan ikke udelukkes at nogen døjer med det, eller at der er små statistiske forskelle, men der må være grænser for, hvor meget det kan være, hvis ikke man kan se det i sådanne undersøgelser«.

Et argument fra jer lyder, at det f.eks. kan være i et jødisk barns interesse at blive omskåret efter fødslen, fordi det så er øjeblikkeligt indlemmet i den jødiske kultur og religion. Mener du det?