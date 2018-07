Flere hvepse i luften end normalt: Og det bliver endnu værre, når lømlerne slår til På flere måder har vejret i løbet af vinteren og foråret skabt optimale forhold for hvepsene. Det kan også betyde flere »lømler« senere på året.

Det kan blive et år med mange flere hvepse end normalt, fordi vejret har været optimalt for de sort- og gulstribede insekter.

»Det er på ingen måde mærkeligt, hvis der er flere hvepse i luften end normalt«, siger biolog Jes Aagaard, der arbejder som naturvejleder hos Naturstyrelsen i København.

Det begyndte allerede med den forgangne vinter.

Her har det været en fordel for de overvintrende dronninger, at der har været tale om en lang, sammenhængende perioder med relativt kolde temperaturer. Det værste for en overvintrende dronning er nemlig en vinter med lejlighedsvis relativt varmt vejr, fordi hun risikerer at vågne op for tidligt i den tro, at det er forår. Det kan koste livet, fordi dronningen på det tidspunkt ikke har det nødvendige forsvar modstå fornyet frost. Men i år må mange af dem formodes at have overlevet.

Tilmed har også overgangen til foråret været optimal for hvepsene.

Den relativt kolde vinter blev afløst af et tidligt og varmt forår, der har betydet, at dronningen har kunnet gå tidligere i gang med at anlægge den lille, papirstynde rede med afgnavet træspåner iblandet spyt.

Hertil kommer, at det relativt varme vejr får dronningens æg inde i boet til at udvikle sig hurtigere. For jo varmere, det er, jo hurtigere går udviklingen fra larve over puppe til fuldvoksen hveps, der er klar til at flyve rundt.

Noget tyder da også på flere hvepse i luften end normalt. Det plejer først at være hen mod august, at hvepsene vækker opsigt, fordi deres bo til den har fået en betragtelig størrelse og kan rumme flere tusinde hvepse. Men flere skadedyrsbekæmpere oplyser, at de på nuværende tidspunkt får flere henvendelser end normalt fra folk, der vil have hjælp til at fjerne et hvepsebo.

»Og det hænger jo fint sammen med, at de biologiske præmisser må siges at være særlig gode for hvepsene i år. Det betyder også, at der er forudsætning for flere hvepse senere på året, hvor de kan være nogle rigtige lømler«, siger Jes Aagaard.

De sidste generationer af hvepse er der ingen styring på. Det er de løsslupne lømler, som typisk ender med at stikke os, når vi forsøger at vifte dem bort fra deserter og andet sødt. I stedet for at flyve tilbage til boet, så tumler de rundt som unge mennesker på Roskilde Festival Jes Aagaard, biolog

Omkring september ophører dronningen med at lægge æg. Derpå begynder de ellers så flittige arbejderhvepse at holde fri. De kan sågar blive berusede, fordi de finder føde i gamle frugter på jorden, der er gået i gæring.

»De sidste generationer af hvepse er der ingen styring på. Det er de løsslupne lømler, som typisk ender med at stikke os, når vi forsøger at vifte dem bort fra deserter og andet sødt. I stedet for at flyve tilbage til boet, så tumler de rundt som unge mennesker på Roskilde Festival. Det siger næsten sig selv, at hvis der er flere hvepse generelt, så kan det også betyde, at vi vil få flere af de ekstra irriterende til efteråret«, siger Jes Aagaard.

Et stik fra en enkelt hveps kan medføre smerte og hævelse. For personer med overfølsomhed kan det i yderste instans være livsfarligt.