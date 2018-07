Voldsepisoder i danske fængsler stiger voldsomt: »Den her adfærd er meget usædvanlig« Færre betjente og flere bandemedlemmer presser de danske fængsler maksimalt. Flere partier kræver hårdere straffe, men det er dialog, der virker, mener ekspert i fængselsforhold og kultur.

Bubby har gået sin sidste tur langs Vestre Fængsels cellegange og kigget sig over skulderen.

Efter sommerferien begynder han på sit nye job som fængselsbetjent i Nykøbing Fængsel.

Han håber, at det vil betyde mere tid til den enkelte indsatte og frem for alt færre bandemedlemmer. En kombination, der skal resultere i færre overfald.

»Hvis jeg kender en indsats navn eller navnet på hans kone og børn, så er der længere til, at han giver mig et par på kassen. Det er det, der gør, at relationsarbejdet er så vigtigt«, siger Bubby, der ikke vil stå frem med sit fulde navn af sikkerhedsmæssige årsager.

Det er det største problem, jeg har set som formand Kim Østerbye, formand, fængselsforbundet

Det er kun et par uger siden, en af hans kollegaer fra Vestre Fængsel blev ramt af en konservesdåse slynget i en sok mod betjentens skulder.

Det er mindre end 24 timer siden, at en betjent fra Nyborg Statsfængsel blev overfaldet under en gåtur i fængslets udendørsarealer. Betjenten blev slået med knytnæve i ansigtet og sparket flere gange.

Det er ikke enkeltstående tilfælde. I løbet af de seneste to år har der været markant flere voldsepisoder i de danske fængsler.

Siden 2016 er antallet af overfald på betjente steget med 52 procent. Det skyldes især antallet af bandemedlemmer, der på bare et år er steget med 40 procent. Samtidig er antallet af betjente faldet med tæt på 10 procent. Det viser tal fra Fængselsforbundet.

Tilsammen udgør det en cocktail, der betyder, at de danske fængsler er mere pressede end nogensinde.

»Det er det største problem, jeg har set som formand. Vi har aldrig haft så meget ubalance som nu«, siger Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet.

»Jeg kan ikke sige, at vi hverken kan eller skal finde os i, at voldspsykopater overfalder fængselsbetjente. Vi kan aldrig nogensinde lægge os ned i forhold til at lade dem manifestere deres magt, for det er det, det handler om. De vil behandles med samme respekt som de etablerede rockergrupper, og det kommer aldrig til at ske, hvis midlet er vold«, siger Kim Østerbye.

På kun halvandet år er 130 fængselsbetjente forsvundet på grund af for ringe løn og arbejdsvilkår.

I samme periode er der kommet mærkbart flere indsatte – ikke mindst bandemedlemmer, der i højere grad bliver dømt for bandekriminalitet som konsekvens af vedtagelsen af bandepakkerne og skærpelse af straffen for en række forbrydelser.

Det er især personer med tilknytning til bandegruppen Loyal to Familia (LFT), der står bag overfaldene mod betjente.

Skærpet indsats mod bander

I takt med de mange overfald er der sket en række skærpelser for bandegrupperingerne, som blandt andet indebærer et forbud mod metal- og glaskonserves på bandeafdelinger som følge af episoden i juni.

I november indgik regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om at styrke Kriminalforsorgen med over 600 millioner kroner.

Hvorfor er der ingen, der prøver på at få en dialog om, hvad der er galt Linda Kjær Minke, lektor, Syddansk Universitet

De penge skal blandt andet sætte særlig fokus på at styrke sikkerhed og tryghed for de ansatte i fængslerne, blandt andet gennem en stærkere indsats over for banderne. Og fængslernes bandeafdelinger er blevet styrket med yderligere 40 medarbejdere.

»Politikerne har gjort det rigtige ved at give Kriminalforsorgen en god flerårsaftale. På den baggrund arbejder vi på at styrke fokus på bandeafdelingerne. Der er stort fokus på sikkerhed og på personalet. Vi glæder os til, at der kommer mere«, siger Lars Rau Brysting, der er sikkerhedschef i Kriminalforsorgen.