Fortrolige notater i regeringen: Sådan får man bilister til at købe elbiler frem for benzinslugere

»Det er et sympatisk forslag«, siger finansordfører Benny Engelbrect (S), der dog efterlyser svar på effekten af tiltaget, og hvor pengene skal komme fra.

Flere nye forslag

Et kontant tilskud er ikke det eneste nye forslag i de fortrolige dokumenter.

Her nævnes også muligheden for at give elbiler mulighed for gratis parkering og færgeoverfart samt ret til at køre i busbaner, sådan som man har gjort det i Norge. Det fremhæves også som en mulighed at øge virksomheders incitament til at købe elbiler ved at indføre lavere beskatning af elfirmabiler. Som eksempel nævnes en lempelse på 10 procent.

Branchechef hos Dansk Elbil Alliance Lærke Flader er glad for de nye oplysninger: »En tilskudsordning vil betyde, at alle biler uanset størrelse får samme støtte. Men det tiltag, som vi finder mest effektivt, er firmabilbeskatningen.

Firmabilsordningen har gode erfaringer i Sverige, og den mangler vi i Danmark. Det er vigtigt, at der hurtigt indgås en aftale, så der ikke skabes usikkerhed om priserne på elbiler«.

Ifølge regeringsnotaterne kan man også pille ved afgifterne. En første mulighed er at udskyde indfasning af registreringsafgiften, så elbiler frem til 2020 slipper billigere. Det ventes dog »ikke at øge salget væsentligt«, fordi afgiften for små og mellemstore elbiler under alle omstændigheder er til at overse, konkluderes det.

En anden mulighed er at forlænge det særlige bundfradrag i registreringsafgiften. Fradraget betyder, at registreringsafgiften på alle elbiler lempes med 10.000 kroner. I øjeblikket gælder fradraget kun frem til 2020.

Endeligt er en tredje mulighed at forlænge den ordning, der betyder, at både erhverv og husholdninger betaler en lavere elafgift end den normale, når de lader deres elbil op. I første omgang vil sådan en lempelse dog ikke komme bilejerne til gode.

Mange af dem køber nemlig et abonnement på en ladestander hjemme og adgang til ladepunkter rundt om i landet til en fast pris.