Regioner sagde nej tak: Afviste billig it-løsning

Ledelsen i Region Hovedstaden og Region Sjælland har afskåret sig selv fra at udskifte det omstridte og kostbare it-system, Sundhedsplatformen, på en måde, så man kunne undgå at skulle sende opgaven i endnu et kostbart og tidskrævende udbud.

De to sjællandske regioner har dermed frataget sig selv muligheden for at koble sig på den elektroniske patientjournal – MidtEpj – som de jyske og fynske regioner er ved at finde sammen om, og som kunne være blevet en fælles national løsning.

Det skete, da it-direktørerne fra Region Hovedstaden og Region Sjælland i juni sidste år sagde nej tak til et tilbud fra Region Syddanmark om at få en option på at kunne tilslutte sig det it-system, som Region Syddanmark valgte efter et udbud.

Den syddanske region valgte i foråret et tilbud fra det aarhusianske firma Systematic, som i forvejen har leveret MidtEpj til Region Midtjylland. Et system, som mange læger og ansatte håbede, at de sjællandske regioner ville skifte til.

Det er helt normalt, at regioner tilbyder hinanden en sådan option, og i dette tilfælde sagde både Region Nordjylland og Region Midtjylland ja tak. Men regionerne øst for Storebælt valgte at sige nej.

»Da vi, som bekendt, er i gang med at implementere Sundhedsplatformen i begge regioner, vil en option på ny anskaffelse ikke være meningsfuld. Vi takker derfor nej tak til optionen, men tak for tilbuddet«, skrev Region Hovedstadens it-direktør, Torben Dalgaard, på vegne af de to regioner til Region Syddanmark 8. juni sidste år.

Det var ikke »rationelt«, siger Søren Lauesen, der er professor ved IT-universitet i København.

»Jeg mener, de burde have sagt ja til optionen. Det koster ikke noget, og der er alt at vinde og intet at tabe«, siger han.

Ifølge Region Hovedstaden blev beslutningen truffet uden at involvere politikerne.

I juni sidste år havde Sundhedsplatformen været i brug et år på Herlev og Gentofte Hospital og et halvt år på Rigshospitalet og i Glostrup.

Den blev udsat for voldsom kritik af læger og andre ansatte på hospitalerne, der ikke kunne behandle så mange patienter som før, fordi de skulle bruge mere tid ved computeren.

Ventelisterne for kræftpatienter voksede, Rigshospitalet måtte sende kvinder med brystkræft til Aabenraa, og overvågningen af kræftbehandlingen var brudt sammen.

Den faldende aktivitet udløste et tab på knap 300 millioner kroner.

20. juni kritiserede Folketingets statsrevisorer Region Hovedstadens ledelse for en »uprofessionel og kritisabel« ibrugtagning af Sundhedsplatformen.

Regionsdirektøren er blevet sat fra arbejdet med Sundhedsplatformen, og politikerne har krævet en klar tidsplan for, hvornår problemerne er løst.

Christoffer Buster Reinhardt (K), der er formand for regionens sundhedsudvalg, mener, at regionerne er dårligere stillet, fordi man har sagt nej til optionen:

»Man har alt at vinde og intet at tabe med en sådan option, og nu er der et muligt samarbejde på tværs af Danmark, som vi går glip af. Jeg undrer mig over, at man har sagt nej til den mulighed«.

Jacob Rosenberg (LA), der mener, at Sundhedsplatformen bør skrottes, siger, at det »er helt tosset«, at man har sagt nej til optionen.

»Det kan komme til at koste regionen mange penge«, siger han.

Region Sjællands it-direktør, Per Burchwaldt, der var med til at sige nej til optionen, begrunder det med, at man ikke ønskede en option til noget, som var »ukendt«. Samtidig ville det være »demotiverende« for personalet, der arbejdede med at få Sundhedsplatformen til at fungere, hvis regionerne havde sagt ja.

»Det ville kunne forstyrre signalgivningen i vores organisationer«, siger han.