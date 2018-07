Danmark får baghjul på grønne mål i trafikken Modsat Danmark har Storbritannien, Holland og en stribe andre lande indført et mål for, hvornår det skal være slut med nysalg af konventionelle benzin- og dieselbiler. I nyt oplæg foreslås den danske regering at sætte et lignende mål i 2035.

Det kan være svært ikke at trække på smilebåndet.

For den lille trehjulede og aflange Ellert fra 1980’erne med en tophastighed på 40 kilometer i timen kunne allerede dengang se lidt fjollet ud.

Ingeniør Steen Volmer Jensens eldrevne køretøj blev da heller aldrig nogen kæmpe succes.

Men siden er markedet for såkaldte nul- og lavemissionskøretøjer vokset i en grad, så de nye af slagsen af mange er blevet udpeget som fremtiden.

I modsætning til Danmark har en stribe andre lande da også indført overordnede mål for udfasningen af konventionelle benzin- og dieselbiler på nationalt plan til fordel for især elbiler.

Det gælder Frankrig, Storbritannien, Norge, Holland, Irland, Slovenien, Indien, Kina, Japan, New Zealand, Sydkorea samt visse delstater i USA.

For eksempel udgør nysalget af el- og hybridbiler i Norge på nuværende tidspunkt cirka 40 procent af det samlede salg, og målet er, at det i 2025 skal udgøre 100 procent. Det samme mål har Holland og Irland i 2030.

Rækken af lande med mål for udfasningen af konventionelle biler fremgår af en oversigt lavet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til en såkaldt tiltagspakke, som i øjeblikket ligger på bordet hos regeringen.

Her leverer syv ministerier forslag til, hvad regeringen kan vælge at kaste sig over, når den til efteråret har planer om at præsentere en ny klimaplan.

Og et input i pakken lyder, at Danmark med inspiration fra udlandet kan indføre et lignende mål for bilparken.

Hensigtsmæssig tidsramme

I dag består den danske bilpark »næsten udelukkende« af fossilt drevne køretøjer, fremgår det af dokumenterne til regeringen, hvor det bemærkes, at det går »forholdsvist langsomt« med udviklingen i antallet af lavemissionsbiler.

Et egentligt forbud mod konventionelle biler anses for vanskeligt at implementere. Men det er en mulighed at vedtage et »mål for stop for salg af nye fossile person- og varebiler i et givent år«.

Her udpeges 2035 som et »hensigtsmæssigt årstal«, fordi man i så fald næsten vil kunne udrulle en fuld udskiftning af bilparken frem mod 2050.

»Tidligere målsætninger vurderes at være urealistiske. Senere målsætninger vurderes at fremstå uambitiøse«, står der videre i oplægget, som regeringen ventes at tage stilling til efter sommerferien.

Ligeledes med skelen til udlandet foreslås det også at lave et nationalt mål for udbredelsen af grønne busser og taxier.

I Danmark har Københavns Kommune har allerede et mål for elbusser og elbiler.

Men hvor kommunen kan stille krav til dens egne busser, så har den på ingen måde samme mulighed for at påvirke antallet af elbiler, siger Kåre Press-Kristensen fra interesseorganisationen Det Økologiske Råd.

Derfor ser han gerne en national målsætning, der kan få Folketinget på banen med understøttende tiltag.

»Det vil lægge et større pres på politikerne for at lave de nødvendige tiltag, der kan sikre den omstilling, som er nødvendig, hvis regeringen vil nå sin ambition om, at Danmark skal være et et lavemissionssamfund i 2050«, siger han.

Selv om køretøjer drevet af el fra vindmøller, solceller og andre grønne energikilder er bedre for klimaet og miljøet, så forurener de stadig, når man tager i betragtning, at de også er lavet på en fabrik, behøver reservedele, asfalt at køre på og skal håndteres, når de er udtjente.