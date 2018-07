Ølholder og sengeunderlag: Her er nogle af de opfindelser, der har fået patent i 2018 Danskerne har opfundet titusindvis af ting. Her er et udvalg af de seneste patenter, der er givet i 2018.

Sengeunderlag til ældre

Opfindelse nummer 177.217. I 2013 fik ingeniør Viorel Chicinas og iværksætter Jens Goth ideen til at opfinde et sengeunderlag, der kan afhjælpe plejepersonalet på landets plejehjem.

Underlaget fastspændes på eksisterende hospitalssenge og ved hjælp af bevægelige plader sørger underlaget for, at den ældre stille og roligt skifter position, så huden ikke bliver overbelastet og danner liggesår.

Sammen dannede de to danskere firmaet GDV Technology, der i dag sælger underlaget til plejehjem i hele Skandinavien. I år fik de patent på ideen.

Øl-holder til koncerten

Opfindelse nummer 179.207. To danske opfindere Henrik Pape og Bo Haage Sørensen har i 2018 fået patent på en plastikholder til mad- og drikkevarer, der gør, at du kan have øllen hængende om halsen til en koncert eller under en fodboldkamp, så hænderne er fri til at danse eller juble – uden at spilde.

Lignende opfindelser er set i USA, men de er lavet af materialer, der gør holderen dyr at producere og købe. I det her tilfælde er holderen produceret af specialbehandlet plastik, der er stærkt nok til at bære madvarerne, men langt billigere at producere og købe.

Ventil holder rotter væk

Opfindelse nummer 179.225. Jens Sørensen har opfundet en envejsventil, der skal placeres i faldstammen på et afløb. Ventilen åbner, når vand og skidt skal skylles ud i afløbet, men forhindrer at rotter, kryb eller giftdampe kan komme ind i de danske ejendomme ved hjælp af kloaksystemet.

Jens Sørensen er en autodikat opfinder, der har mange ideer bag sig, f.eks. en rejesorteringsmaskine eller en maskine, der kan rense dieseltanke for dieselpest. Alle ideerne – inklusive envejsventilen – sælger han videre til store firmaer, inden han kaster sig over den næste.

Pude til søvnbesværede

Opfindelse nummer 179.247. Lisselotte Rønne har opfundet en tredelt sovepude af skum. Puden skal gøre det nemmere for folk med søvnproblemer at falde i søvn, da puden kan foldes om hovedet og dæmpe lyde, give varme og en fornemmelse af tryghed. Puden skal altså erstatte ørepropper og ’en pude over hovedet’.

Liselotte Rønne er psykoterapeut og søvnvejleder, og hun opfandt puden, da hun selv led af søvnproblemer. Det er meningen, at puden skal sælges til almindelige danskere, men Liselotte Rønne har endnu ikke solgt ideen.