USA, Kina og Australien søger hjælp i Danmark: Danske vandeksperter kommer en tørkeramt verden til hjælp

En koleraepidemi i Danmark i 1853 har i dag fået en uventet udløber: Den kan hjælpe flere lande i verden i kampen mod tørke.

For epidemien – der kostede mere end 4.000 mennesker livet – fik Danmark til at satse på grundvand i stedet for det lettilgængelige, men smittefarlige overfladevand i åer og søer. Den ledte til åbningen af vandværker og i 1926 verdens første vandforsyningslov. Og en omfattende kortlægning af grundvandet fra 1999 til 2015 har i dag gjort Danmark til et af de lande i verden, der ved mest om det livsvigtige råstof.

Derfor er danske forskere i dag kaldt til hjælp i tørkeramte og vandhungrende regioner i blandt andet USA, Kina, Australien, Ghana og Vietnam. Alle steder for at opspore og kortlægge grundvandet og hjælpe de lokale myndigheder med at styre og bruge vandet bedre.

Det sker på en række måder – herunder en særlig form for elektromagnetisk kortlægning via helikopter, der blev udviklet på Aarhus Universitet kort efter år 2000. I 2004 blev patentet udskilt i et privat selskab, SkyTEM.

»Danskerne er kendt over hele verden for det, de har været i stand til at gøre med SkyTEM«, siger en af verdens førende eksperter i grundvand, Rosemary Knight, der er professor i geofysik ved Stanford University i USA og direktør for universitetets center for grundvandsforskning.

Californien har i årevis haft problemer med tørke, ikke mindst på grund af det store vandforbrug i landbruget.

Nu har Rosemary Knight indledt et samarbejde med Aarhus Universitet, SkyTEM og de danske konsulenthuse Rambøll og I-GIS om at kortlægge Californiens grundvand.

Derfor kan man i disse dage opleve en helikopter flyve rundt i delstaten med et sekskantet stativ under sig i et tov i færd med at bombardere jorden med elektriske strålinger. Tilbage kommer magnetiske ekkoer, der kan give et tredimensionelt billede af undergrunden ned til omtrent 400 meters dybde. Detaljeringsgraden er så høj, at man kan se, om det vand, man finder, er brak- eller ferskvand. Det er vigtigt, fordi brakvand kan bruges til vandkrævende afgrøder som mandler og foderafgrøden lucerne, og så kan man spare ferskvandet til mennesker og dyr.

Fra Sverige til Galapagos

En af dem, der var med til at udvikle helikoptermålingerne efter årtusindskiftet, er Esben Auken, i dag professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.

»I starten brugte man jordbaserede målinger – man gik ganske enkelt rundt på markerne med måleudstyret. Det var fint nok, men vi kunne se, at vi ikke ville blive færdige på ti år, medmindre vi fandt ud af at måle fra luften«, siger han.

Foruden hjælp til tørkeramte områder kan der også være store penge i den danske teknologi. Dansk Industri har i en nylig analyse anslået, at markedet for drikkevand og vandteknologi alene i USA var på 265 milliarder kroner i 2017, og tallet ventes at vokse til 300 milliarder kr. i 2018.

Lige nu lider Nordeuropa, Indien og Pakistan, den sydlige del af Afrika og Australien under mangel på vand.

Nogle steder skyldes tørken med stor sikkerhed klimaforandringer, for eksempel i Sydafrika. Andre steder skyldes den, at der er for mange mennesker, for meget landbrug og for meget industri til for lidt vand, for eksempel i Indien.

Derfor er grundvand kommet i fokus, og SkyTEM har de seneste år kortlagt undergrunden fra Sydafrika til Sverige og fra Australien til Galapagosøerne. Den statslige myndighed Geus, der samler al dansk viden om undergrunden, arbejder med grundvandsprojekter i Kina og Ghana.

»De værktøjer, vi har udviklet i Danmark på grund af den store politiske bevågenhed, kan med lidt tilpasning bruges overalt«, siger Jens Christian Refsgaard, der er professor ved den statslige myndighed Geus.

Interessen for grundvand er så høj, at forskere verden over er ved at opbygge et globalt forskningsnetværk med tre sekretariater: i Australien, Californien og Danmark.