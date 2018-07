Vi importerer problemer: »Intet tyder på, at sorte i særlig grad bliver slået ihjel af politiet i Danmark« I Danmark bruger vi krudt på at diskutere problemer, som i virkeligheden slet ikke er problemer. De er kun reelle i USA og Storbritannien, men bliver ukritisk importeret som samtaleemne af dele af den venstrefløjen, advarer Kaare Dybvad Bek (S). Pelle Dragsted fra Enhedslisten giver ham ret.

Alt fra USA og Storbritannien kommer til Danmark med en vis forsinkelse, lyder et gammelt mundheld. Det passer bare ikke.

Flere problemer, som ifølge den offentlige debat er kommet til Danmark fra USA og Storbritannien, er i virkeligheden slet ikke problemer i Danmark – folk antager blot, at det forholder sig sådan.

Socialdemokraten Kaare Dybvad Bek har gjort sig denne iagttagelse gennem længere tid. Han kalder fænomenet for ’falsk problemimport’ og ser det især på den danske venstrefløj. Der mener han, at det ligefrem dyrkes som en disciplin.

»Vores venstrefløj ville virkelig stå meget stærkere, hvis den nøjedes med at bruge kræfterne på de problemer, vi har herhjemme, i stedet for at bedrive falsk problemimport«, siger Kaare Dybvad Bek.

Han ser både eksempler på denne problemimport inden for debatten om politivold mod sorte, antagelser om eliten og indgroede forestillinger om, hvilken retning Danmark bevæger sig i.

Hvide mænd har magt, og med det kommer en masse taletid Bwalya Sørensen, Black Lives Matter Denmark

Blandt Dybvads fremmeste eksempler er forestillingen om, at en hastigt voksende andel af danskerne bliver ansat på midlertidige kontrakter i stedet for at blive fastansat. Det er ved at skabe en hel klasse af løstansatte, som lever et usikkert liv, lyder det ofte i debatindlæg og nyhedsartikler. Denne gruppe kaldes prekariatet – et begreb, som har vundet udbredelse via den britiske sociolog Guy Standing.

»Prekariatet er det bedste eksempel på falsk problemimport. Ingen data understøtter, at der generelt skulle være tendens i Danmark til flere midlertidige ansættelser eller flere, der arbejder som selvstændige. Alligevel ser vi hele tiden indlæg i debatten, hvor præmissen er, at den tendens er reel«, siger Kaare Dybvad Bek, der er medlem af Folketinget.

I sin bog ’De lærdes tyranni’ argumenterer Kaare Dybvad Bek for, at det er lykkedes den kreative klasse at gøre det til en indgroet forestilling, at vi i Danmark har flere og flere, der selv tilrettelægger deres hverdag og deres arbejdsopgaver. Og at det er en realitet på arbejdsmarkedet, vi skal indrette samfundet efter.

»Problemimporten har her haft stor virkning. Jeg har mindst 20 gange i mit eget parti debatteret med folk, som var sikre på, at vi har fået mange flere midlertidigt ansatte i Danmark i de senere år«, siger Kaare Dybvad Bek.

Løstansatte ligger stabilt

Ideen om det voksende prekariat har fået både fagforeningschefer og forskere til at foreslå, at man tilpasser dagpengesystemet til de løstansatte. Dybvad Bek peger på, at blandt andre direktøren for Akademikernes A-kasse, Michael Valentin, i Information har medvirket i et interview, hvor præmissen er, at hvis fagbevægelsen også i fremtiden skal være en magtfaktor i samfundet, skal den favne det voksende prekariat.

Men det passer ikke, at der findes et stort og voksende prekariat i Danmark, siger Kaare Dybvad Bek. Udviklingen er reel i Storbritannien, men ikke i Danmark, mener han.

En gennemgang af en række undersøgelser af det danske arbejdsmarked viser, at andelen af danskere på midlertidige kontrakter har ligget ganske stabilt de senere år. En analyse, som arbejdsmarkedsforsker Steen Scheuer fra Syddansk Universitet sidste år foretog for LO, viser, at andelen af midlertidigt ansatte i Danmark har ligget stabilt i perioden 2000-2015.

En analyse fra Dansk Magisterforening viste sidste år, at andelen af midlertidigt ansatte blandt akademikere i det offentlige var 20 procent, men for hele arbejdsmarkedet er konklusionen den samme: Andelen af midlertidigt ansatte har været stabil i perioden 2007-2015.

AE’s cheføkonom, Erik Bjørsted, har opdateret sine tal på området. De viser, at Danmark i 2017 lå under EU-gennemsnittet for andelen af midlertidigt ansatte – ligesom året før.

Det er ikke muligt at sige med sikkerhed, om andelen af midlertidigt ansatte ligger stabilt i 2017 i forhold til året før. Danmarks Statistik har taget en ny metode i brug til at opgøre andelen på, så de seneste tal kan ikke sammenlignes med de foregående. Men der er ingen grund til at tro, at brugen af midlertidige ansættelser lige pludselig skulle være steget voldsomt, vurderer Erik Bjørsted.

»Vi ligger lavere end EU-gennemsnittet og lande, vi normalt sammenligner os med. Den oplagte forklaring er, at vi har et arbejdsmarked, hvor det er let at hyre og fyre medarbejdere. I lande, hvor det ikke er let, kan arbejdsgivere få en forkærlighed for midlertidige ansættelser, så de lettere kan komme af med folk i nedgangstider«, siger Erik Bjørsted og fortsætter:

»En stigning i andelen af midlertidigt ansatte kan godt ske i bestemte dele af arbejdsmarkedet, men det er svært at se i hovedtallene«.

Alt i alt tyder intet i disse tal på et voksende prekariat i Danmark. Så hvorfor er det, at man i den danske debat ofte hører, at vi hastigt er på vej mod en underskov af løstansatte?

Politiken ville gerne have spurgt Michael Valentin fra Akademikernes A-kasse, hvorfor han taler om et voksende prekariat, men Michael Valentin har ikke ønsket at stille op til interview om emnet. I en mail oplyser Akademikernes A-kasse, at a-kassen har et stigende antal medlemmer uden for arbejdsmarkedet, som nu udgør cirka 10 procent af de i alt 240.000 medlemmer. Halvdelen har frivilligt valgt arbejdsmarkedet fra, så derfor har a-kassen etableret, at de i en tremånedersperiode kan prøve kræfter med livet som selvstændig, oplyser Akademikernes A-kasse.

Det bliver bizart, hvis seksualitet, hudfarve eller social baggrund afgør, om dine holdninger til et givent spørgsmål er værd at lytte til Pelle Dragsted (EL)

Arbejdslivsforsker Janne Gleerup stiller til gengæld gerne op til interview om emnet. Sidste år medvirkede hun i en artikel i Politiken, hvor hun talte om et voksende prekariat:

»Det er en transformation af arbejdsmarkedet, der finder sted lidt under radaren, og vi opdager det måske med forsinkelse i en dansk sammenhæng, hvor vi i sammenligning med udlandet er vant til ordnede forhold«, sagde Janne Gleerup dengang.

Janne Gleerup, du har talt om et voksende prekariat, men en række undersøgelser viser, at andelen af midlertidigt ansatte ligger stabilt. Hvad er sandheden?

»Det kommer an på, hvordan man definerer prekarisering. Det kan handle om mange problemstillinger, og man får meget forskellige tal, alt efter hvad man undersøger«, siger Janne Gleerup, der er lektor ved Roskilde Universitet og medforfatter til en bog om prekarisering, som udkommer i august. Gleerup peger på, at andelen af midlertidigt ansatte vokser inden for bestemte brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen og i nogle af akademikerfagene.

»Det er sandt, at hvis man laver et tørt tværsnit af hele arbejdsmarkedet, så kan man ikke se en stor stigning i andelen af midlertidigt ansatte, men i bestemte brancher ser vi en udvikling«, siger Janne Gleerup.

Hvis det kun sker i afgrænsede brancher, er det så en transformation af arbejdsmarkedet som helhed, sådan som du har talt om?

»Når jeg taler om en transformation, handler det mere om grundlæggende forandringer i arbejdsmarkedsmodellen og i velfærdsmodellen. Vi ser, at projektansættelser udbredes, dagpengeperioden forkortes og andet, som betyder, at det bliver markant mere stressende for folk at skifte job og være arbejdsløs i perioder«, siger Janne Gleerup.

Hun peger på, at der også er en udvikling i gang blandt de mange danske deltidsansatte, som er med til at transformere arbejdsmarkedet. En stigende andel er på såkaldt marginal deltid, hvilket betyder, at de kun arbejder meget få timer om ugen. Desuden er der tendens til opblomstring af vikarbureauer, som ansætter folk til tidsbegrænsede opgaver.

Prekariatet skal nok komme

Kaare Dybvad Bek er med på, at problemet findes i enkelte brancher i Danmark.

»Ja, det ser blandt andet ud til at være sandt i journalistfaget, så måske er det årsagen til, at journalister har været så villige til at skrive om, at det er et stort og generelt problem i Danmark, uden at undersøge, om der er dokumentation for det«, siger Kaare Dybvad Bek og fortsætter:

»Men ser man på tallene, er det her ikke et udbredt problem i Danmark. Det er et falsk problem, som især venstrefløjen har importeret fra Storbritannien«.

Janne Gleerup, er det forkert at tale om et voksende prekariat i Danmark indtil nu?

»Vi kan diskutere, hvor fremskredent det er. Man ser det måske ikke så meget i tallene nu. I Danmark har vi en vis forsinkelse, fordi vi har en gennemreguleret aftalemodel, som griber nogle af de her ting. Men vi kan ikke lukke af for denne udvikling. Selv om det først kommer med forsinkelse til Danmark, så er det i gang. Og så bliver vi nødt til at gøre noget ved vores model. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne diskutere, hvordan vi kan være på forkant med det, når det kommer«, siger Janne Gleerup.

Hos venstrefløjspartiet Enhedslisten er folketingsmedlem Pelle Dragsted enig i, at debatten om prekarisering er et eksempel på, at venstrefløjen nogle gange ukritisk overfører problemer fra udlandet til den danske debat.

»Godt nok har mange job, som er skabt efter krisen, været løsere typer af ansættelser og vikariater, men det kan meget vel skyldes netop krisen. Om tendensen holder vand i den periode med lav arbejdsløshed, vi er gået ind i nu, er spørgsmålet, for vi har stadig et arbejdsmarked med høj organisationsprocent. Debatten om prekarisering er et eksempel på, at vi i det hele taget skal passe på med at tage udviklinger i andre lande og føre dem ukritisk til Danmark«, siger Pelle Dragsted.

Sorte som danske politiofre

I det store billede er den danske venstrefløj god til at holde fokus på de ægte og vigtige emner som fordelingspolitik og kampen mod ulighed, mener Pelle Dragsted. Men han ser flere eksempler på tilløb på venstrefløjen til at overtage problemer fra udlandet, som reelt ikke er et problem i Danmark.

Både Pelle Dragsted og Kaare Dybvad Bek peger i den forbindelse på racerelaterede debatter, som ofte er sat i gang af eller kredser om medlemmer fra den danske filial af den amerikanske organisation Black Lives Matter.

»Black Lives Matter blev etableret i USA som en reaktion på, at et stort antal sorte bliver slået ihjel af det amerikanske politi, hvilket er et stort problem i USA. Men at oprette en filial og lave demonstrationer i Danmark antyder, at vi har det samme problem her, og det har vi ikke. Intet tyder på, at sorte i særlig grad bliver slået ihjel af politiet i Danmark«, siger Kaare Dybvad Bek.

Han understreger, at der godt kan være andre problemer ved ordensmagtens behandling af sorte i Danmark – at folk med anden etnisk baggrund oftere bliver tjekket af politiet for eksempel. Men intet tyder på, at politiet skulle tillægge sortes liv mindre værdi, sådan som Black Lives Matter-bevægelsen er udtryk for, påpeger han.

Engelsksprogede kilder inspirerer måske, fordi nogle finder dem lettere at læse end for eksempel svenske Kaare Dybvad Bek (S)

Hos Black Lives Matter i Danmark mener talsperson Bwalya Sørensen, at Kaare Dybvad Bek har misforstået, hvad bevægelsen står for.

»Det er uvidenhed at tro, at Black Lives Matter kun handler om politiets drab på sorte. I USA har Black Lives Matter store kampagner for at hjælpe folk, som ikke har råd til at betale kaution, eller hjælpe, så fængslede mødre kan holde jul med deres børn. Den ene grundlægger arbejder intenst med migranters rettigheder«, siger Bwalya Sørensen.

Så Black Lives Matters afdeling i Danmark er oprettet, fordi der er nogle andre problemer i Danmark, end at politiet dræber sorte?

»Ja, det er korrekt. Black Lives Matter Denmark opstod på grund af fængsling af ikkekriminelle afviste asylansøgere i Vridsløselille og Ellebæk«, siger Bwalya Sørensen.

Hun peger på, at den danske filial også har protesteret over, at sorte flaskesamlere i Folkets Park angiveligt er blevet anholdt, mens hvide hjemløse har fået lov at være der. Desuden har DR’s dokumentar fra 19. maj i år, ’I politiets vold: mørk og mistænkt’, sat fokus på, at uforholdsmæssigt mange flere sorte og brune danskere angiveligt bliver fængslet uden sigtelse og/eller stoppet i deres bil.

»Det handler om politiets håndtering af folk med en anden baggrund«, siger Bwalya Sørensen og fortsætter:

»Kaare Dybvad Beks hvide, privilegerede blindhed er så sørgelig, at jeg vil opfordre ham til at tale med nogle mennesker, der ikke ligner ham selv, så han kan forstå det her. Han skal bare gå over til Naser Khader eller Manu Sareen og spørge, om de er blevet stoppet af politiet eller afvist ved et diskotek, for at forstå, hvad det her går ud på. Hvis han taler med andre end hvide mænd, bliver man klogere. Han er meget velkommen til at komme over til en aften hos os«.

Den hvide blindhed

Netop antagelsen, at hvide mænd har en blindhed, som gør dem ude af stand til at forstå, hvordan andre har det, er et andet problem, som dele af venstrefløjen er ved ukritisk at importere fra USA, mener Pelle Dragsted.

»Det er en giftig tendens inden for identitetspolitikken i USA, at man antager, at ingen kan forstå andres situation, medmindre man er ens med dem. Et typisk udsagn er, at hvis du er hvid, heteroseksuel mand, er du privilegieblind og kan ikke forholde dig til problemer, som andre har. Jeg ser tegn på, at den tankegang vinder frem på nogle dele af venstrefløjen herhjemme. Men hvis man tænker den tanke til ende, vil det betyde, at ingen af os kan forstå og mene noget om andet end vores egen situation«, siger Pelle Dragsted.