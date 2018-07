Danmark uddannede litauere forgæves: Jonas kunne være blevet admiral, men Litauen kunne ikke bruge ham Jonas fra Litauen er en af 59 baltere, der efter Murens fald fik en lang militær uddannelse betalt af Danmark. Men for 12 litauiske søofficerer var det spildt, da Litauen ikke anerkender deres diplom.

I en kort periode i 1990’erne førte Danmark stormagtspolitik i Sovjetunionens ruiner. Efter 50 års besættelse blev landene i Baltikum selvstændige, og den danske regering pumpede mindst 10,8 milliarder kroner i genopbygningen af særligt Litauen, Estland og Letland.

En væsentlig del af midlerne blev brugt på at uddanne nationale forsvarsstyrker. Danmark ville stabilisere Østersøen og opbygge Nato’s bolværk mod øst, i fald den russiske bjørn skulle vågne igen.

Det er efter min erfaring desværre et generelt problem, at danskerne ikke kræver resultater for de støtte-projekter, vi finansierer rundt omkring i udlandet Michael H. Clemmesen, tidligere forsvarsattaché

Til det formål havde balterne brug for at få uddannet nye militære ledere, der ikke var fedtede ind i den sovjetiske fortid. Balterne havde brug for folk som Jonas. Men nu viser det sig, at Danmarks investering i Jonas var spildt.

»Jeg var en af to litauere i et udskilningskapløb med 120 kandidater på min årgang. Efter fysiske tests og flere samtaler blev jeg udvalgt til at rejse til Danmark og få en lederuddannelse på Søværnets Officersskole«, siger Jonas, der af hensyn til sin karriere ønsker at være anonym.

»Det var en stor ære og de bedste seks år af mit liv. Men kort før dimissionen, hvor dronning Margrethe gav os hånden og holdt tale for os, fik jeg at vide, at Litauen ikke ville godkende min uddannelse. Derfor kan jeg ikke stige i graderne. Ud af os 12 litauere, der fik en dansk uddannelse hos Søværnet, har alle på nær tre forladt flåden i dag. Der er ingen fremtid i det«.

Jonas fortæller sin historie nu, efter at han i årevis har forsøgt at råbe de litauiske myndigheder op. Han er taknemmelig for sin uddannelse, men ærgrer sig over, at investeringen har været spildt.

Danmark afholdt alle udgifter for Jonas og de 11 andre litauere, der frem til 2008 blev uddannet på Søværnets Officerskole. De fik bolig i de okkergule bådmandshuse i Nyboder i København, lommepenge på cirka 5.000 kroner om måneden, uniformer og et intensivt danskkursus.

Søværnets Officersskole har ikke tal på, hvad det koster at uddanne en elev på den seksårige maskinmesteruddannelse eller den femårige skibsføreruddannelse. Men hvis det følger 2017-taksten for den civile maskinmesteruddannelse, er prisen omtrent 900.000 kroner per elev.

Et temmelig usikkert bud er, at Danmark har brugt i omegnen af 25 mio. kr. på at uddanne Jonas og de andre litauere til lederstillinger, de ikke kan få Litauen. Prisen kan være højere, da Danmark også uddannede ni litauere til lederstillinger i flyvevåbnet og i hæren.

»Det burde være en garanti for, at når Danmark giver noget til Litauen, bliver det også brugt«, siger Jonas.

»Det svarer til, du giver mig en bil, og jeg tager den, men jeg har ikke brug for den. Du skulle have givet den til en person, der ville have kørt i den hver dag. Det er spild af penge«.

Den lille stormagt

Jonas’ historie er et sjældent indblik i Danmarks korte periode som stormagt i Østeuropa efter Murens fald. Målet var at få de baltiske lande optaget i Nato og EU.

Missionen lykkedes i 2004, ikke mindst takket være massive økonomiske indsprøjtninger. Alene mellem 1990-1998 kostede ’øststøtten’ Danmark over 10,8 milliarder kroner ifølge Rigsrevisionen.

Forsvarsministeriet brugte mindst 754 mio. kr. på materielbistand, træningsøvelser og uddannelse af folk som Jonas. Derfor er det urimeligt, at han ikke kan bruge sin uddannelse, mener Michael H. Clemmesen. Han var i perioden 1994-2004 Danmarks forsvarsattaché i Baltikum:

»Det er mig helt uforståeligt, at de litauiske søofficerer ikke har fået anerkendt deres uddannelse. For vi startede programmet på direkte anmodning af den daværende litauiske flådechef, den højt respekterede Raimundas Baltuška«, siger han.

»Det var en afsindigt dyr og god uddannelse, vi gav dem. Litauen må forklare, hvilke kriterier de har lagt til grund for ikke at godkende den. Det har vi krav på at vide, for vi betalte gildet«.

Sagen undrer Per Carlsen, der arbejdede med øststøtten i 1990’erne som kontorchef i Forsvarsministeriet, inden han blev ambassadør i Letland og senere Rusland.