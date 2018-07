Ældreråd: Thyra Frank svækker os Ældreministeren afskaffer krav til kommuner om at beskrive, hvordan de kontrollerer ældreplejen.

Ældreminister Thyra Frank (LA) har været truet af fyring fra Dansk Folkeparti for at udrette for lidt. Nu gør ministeren så noget:

Ældreministeren vil fjerne kravet om, at landets 98 kommuner årligt skal fastlægge retningslinjer for, hvordan de holder øje med kvaliteten af deres hjemmepleje og hjemmehjælp.

Problemet er bare, at forslaget møder stor modstand fra ældreorganisationerne. Ældrerådene opfatter det som et angreb på deres mulighed for at overvåge kvaliteten i ældreplejen, siger landsformand Erik Stagsted:

»Hvis det bliver kommunerne alene, der skal organisere tilsynet, sætter man ræven til at vogte gæs. Det er ellers os, der holder øje med ræven, og ræven har i dag halsbånd på, men det vil Thyra Frank nu klippe af«.

Erik Stagsted er også lokal ældrerådsformand i Vesthimmerlands Kommune. I Vesthimmerland fremgår det af tilsynspolitikken, at en ud af 100 modtagere af hjemmehjælp og hjemmepleje hvert år skal tages ud til kontrol.

En interviewer spørger, om hjælpen kommer til tiden, om den er god, og om det er faste medarbejdere eller mange forskellige, der kommer i hjemmet.

»Nu mister vi indflydelse, og det er vi superkede af«, siger Erik Stagsted.

Ældre Sagen er også imod forslaget.

»Der er behov for tydelige retningslinjer for tilsynet, og de bør være tilgængelige, så det ikke kun er kommunen selv, der er bekendt med dem. At kommunerne har en offentlig tilsynspolitik, er en forudsætning for, at man lokalt kan have en dialog om service og kvalitet i ældreplejen«, siger seniorkonsulent Pernille Tufte.

Hun mener, at en afskaffelse af pligten til at udarbejde en tilsynspolitik er i modstrid med et andet udspil fra ældreministeren om et statsligt tilsyn med ældreplejen i kommuner med særlige behov. Det nye statslige tilsyn skal fungere på grundlag af en række indikatorer på god kvalitet i plejen, som de enkelte kommuner skal lære af.

»Og så er det jo helt forkert at forringe muligheden for dialog og lokal kontrol samtidig«, argumenterer Pernille Tufte.

Hensigten med forslaget, der vækker protester fra ældreorganisationerne, er at afbureaukratisere. Af lovforslaget fremgår det, at afskaffelse af den såkaldte tilsynspolitik kun vil føre til en besparelse på 300.000 kroner i kommunerne. Om året. På landsplan.

Ældreminister Thyra Frank har ferie og kan ikke give interview. Hendes presseafdeling har fremsendt citater, hvor ministeren understreger vigtigheden af, at »kommunerne ikke sander til i regler«:

»Ældrerådene er særdeles vigtige i udviklingen af ældreplejen, og jeg synes bestemt, at kommunerne skal blive ved med at inddrage og lytte til deres ældreråd, også hvad angår tilsyn«.

DF: »Latterlig, lille besparelse«

Ministerens forslag kommer på baggrund af en rapport fra ministeriet selv og Kommunernes Landsforening, som fastslår, at kommunernes pligt til at føre tilsyn med hjælpen fremgår af lovgivningen, og at det ikke er nødvendigt at nedskrive, præcis hvordan det foregår.

Jeppe Jakobsen, ældreordfører for Dansk Folkeparti, siger, at »når vi taler om så næsten latterlig, lille en besparelse, vil jeg være meget lydhør over for betænkeligheder fra ældreråd og Ældre Sagen«.

Liberal Alliances ældreordfører, May-Britt Kattrup, peger på, at Thyra Frank har lovet, at partierne bliver indkaldt til forhandlinger i august om problemet med at rekruttere personale til ældrepleje.

DF’s Jeppe Jakobsen forventer en egentlig plan fra ældreministeren, når der skal forhandles finanslov.

»Regeringen bliver ved med at underfinansiere ældreområdet, og der mangler konkrete initiativer«.