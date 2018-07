En ekstrem hvepseplage er på vej Den varme og tørre sommer efter længere tids vinterfrost har skabt optimale betingelser for Danmarks ti hvepsearter. Vi har det værste i vente, siger naturvejleder og skadedyrsbekæmper.

Naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen har mærket en afledt følge af den varme og tørre sommer på sin egen bolig. Over hans hoveddør er der ikke bare et eller to, men hele tre boer med summende aktive hvepse.

Vækstbetingelserne for alle landets ti hvepsearter har været noget nær optimale i 2018. Frost i vintermånederne gjorde, at hvepsedronningerne fik en stabil hvileperiode, og da de gik på vingerne i maj, var der masser af sol, varme og føde.

»Hver dag lige siden har været en god flyverdag, og derfor har mange hvepsedronninger overlevet. I modsætning til bien, der går i blomsterne, er hvepsen et rovdyr. Specielt mange lever af bladlus, som der er masser af i det varme og tørre vejr. Boerne stimuleres af, hvor meget mad der kommer ind, og de er blevet kæmpestore nu«, siger Stephan Springborg fra Naturstyrelsen.

Naturvejlederen vurderer, at der som følge af årets sommerhede er ti gange flere hvepseboer end en normal sommer. Samtidig er hvepseboerne i snit halvanden gang større end vanligt. Hans bud er derfor, at der er omkring femten gange så mange hvepse i år i forhold til en normal sommer.

Tre gange så store som fodbolde

En af landets største skadedyrsbekæmpere, Rentokil Skadedyrskontrol, er da også »fuldstændig lagt ned« af opkald fra boligejere i hele landet, som er hjemsøgt af de mange hvepse. Teknisk chef Claus Schultz fortæller, at firmaet aldrig tidligere har registreret så mange anmeldelser om hvepseboer.

»Normalt tager vi ud og finder ét hvepsebo, men nu er der ofte to og tre, hvilket for mennesker jo betyder et tredobbelt antal irriterende hvepse, som vil spise med ved middagsbordet. Det er virkelig voldsomt; mange er angste, mens nogle er overfølsomme. Vi ser jo også allergiske reaktioner med dødelig udgang, så det er ikke det rene pjat«, siger Claus Schultz, der også er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.

Når et hvepsebo etableres, er det på størrelse med en valnød. I takt med antallet af udklækkede hvepse og tilført mad vokser boet i løbet af sommeren. Et sædvanligt hvepsebo topper i løbet af august med en størrelse som en fodbold eller en basketbold.

»Men allerede nu i juli ser vi hvepseboer på størrelse med fodbolde, og hvis varmen fortsætter, vil vi se hvepseboer på dobbelt eller tredobbelt størrelse af en fodbold. Vi har kun set toppen af isbjerget – plagen vil blive helt ekstrem«, siger Claus Schultz, hvis kolleger prøjter nervegift ind i hvepseboerne for at minimere lidt af plagen.

De bliver virkelig aggressive

Både han og naturvejleder Stephan Springborg advarer om, at de mange aggressive hvepse venter lige om hjørnet. Som altid vil hvepsedronningen dø i boet, der derpå bryder sammen, og i en til to uger i august eller begyndelsen af september vil de frustrerede hjemløse hvepse gå om bord i alskens søde sager.

»Nu oplever vi, at hvepsene går i grillkyllingen, men de er ikke aggressive. Lige om lidt vil vi opleve en sand invasion af hvepse i wienerbrød, syltetøj og nedfaldsfrugter. De bliver aggressive og nærgående og kan stikke uden varsel og uden at blive provokeret. Det kan blive alvorligt, specielt hvis man har allergi«, siger Stephan Springborg.

Til gengæld kan man i have, skov og krat glæde sig over et fåtal af myg. De sparsomme nedbørsmængder har mindsket vandstanden i søer og vandløb særligt på Sjælland, og når der ikke er stillestående vand, kan myggene ikke lægge æg, fortæller Stephan Springborg.