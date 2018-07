Gmo-regler gælder også genredigering: Domstol strammer gen-regler for planter Ngo’er jubler, og forskere beklager en principiel dom fra EU-domstolen. Den vil begrænse brugen af såkaldt gen-redigering af planter, også hvis de genetiske ændringer godt kunne forekomme naturligt.

Hvis en plante er blevet forædlet ved hjælp af nye genteknikker, skal den være omfattet af EU’s tunge og dyre regelsæt for godkendelse af genmodificerede planter. Uanset om der er tale om ændringer i planten, som også kunne forekomme naturligt.

Det har EU-domstolen fastslået i en afgørelse, som har været imødeset med spænding.

Mange forskere havde håbet, at de nye teknikker, som er væsentligt mere præcise og hurtigere end de såkaldte traditionelle forædlingsteknikker, i et vist omfang ville blive undtaget fra gmo-reglerne.

På linje med de traditionelle forædlingsteknikker, der blandt andet omfatter bestråling. Forskerne ser et stort potentiale i at bruge genteknikkerne til for eksempel at skabe afgrøder, der kan modstå tørke.

Genredigering Betegnelsen dækker over flere teknikker. Den mest kendte hedder Crispr og omtales ofte som en gensaks, fordi man med denne teknologi kan gå ind og klippe et specifikt gen over. Teknikken kan både bruges til at fjerne gener og til at indsætte nye. Når der ikke tilføres gener fra andre arter, kan ændringen efterfølgende ikke skelnes fra ændringer, der kan opstå i naturen. Indtil videre er teknikken bl.a. blevet brugt til at at skabe en tørkeresistent sojaplante, champignoner, der ikke får brune pletter, og hvede, der er resistent overfor meldug. Vis mere

Omvendt har en række ngo’er argumenteret for, at planter forædlet med de nye teknikker skal være omfattet af gmo-reglerne.

»Domstolen gør det krystalklart, at planter og dyr, udviklet ved genredigering er underkastet de samme sikkerheds- og mærkningskrav som andre gmo’er (...). At udsætte disse nye gmo’er uden ordentlige sikkerhedstiltag er ulovligt og uansvarligt«, siger fødevarechef i Greenpeace EU, Franziska Achterberg i en pressemeddelelse.

En af Danmarks førende forskere på området, professor Michael Broberg Palmgren fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, er skuffet over dommen, som han finder ulogisk.

Tilbageslag for forskning

»Afgørelsen er et tilbageslag for alle, der arbejder for et bæredygtigt og klimatilpasset landbrug. Der er et stort behov for at udvikle nye kulturplanter, der skal gødes mindre, vandes mindre og sprøjtes mindre. De findes i naturen, men det er meget svært at forædle disse planter, hvis vi skal arbejde i blinde med teknikker, der skaber tilfældige mutationer«, siger han.

Han påpeger, at domstolen anerkender, at planter, der ændres med traditionelle teknikker, også er mutanter. Også i naturen sker der mutationer i planter, for eksempel på grund af solens ultraviolette stråler.

Michael Broberg Palmgren kan ikke se nogen mening i at skelne imellem, hvordan en mutation er opstået.

Her argumenterer dommerne med, at de risici, der kan være forbundet med de nye genteknikker, kan vise sig at svare til risici knyttet til udsætning af planter, som har fået tilført gener fra en anden art. Og med, at genredigering gør det muligt at producere nye sorter langt hurtigere og i større omfang end ved hjælp af de traditionelle teknikker til forædling.

Med afgørelsen kommer domstolen EU-kommissionen i forkøbet. Kommissionen har gennem fem år lovet – og udsat – en juridisk vurdering af de nye teknikker, som ikke fandtes, da EU’s gmo-regler blev vedtaget.

Flere lande uenige med domstol

Flere lande, blandt dem Sverige, har i mellemtiden foretaget deres egen tolkning af reglerne og er nået frem til, at at genredigerede planter, der ikke tilfører gener fra andre arter, falder ind under undtagelsesbestemmelserne i gmo-direktivet og dermed frit kan dyrkes.

Et synspunkt, som Sverige i lighed med andre lande også har forfægtet i erklæringer til domstolen under retssagen.

Også Easac, sammenslutningen af videnskabsakademier i Europa, der fungerer som uafhængig rådgiver for EU-kommissionen, har i flere år argumenteret for, at genmodificerede planter kun skal være omfattet af gmo-reglerne, hvis de har fået indsat dna fra andre arter.