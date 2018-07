LGBT-fællesskab for unge rykker til provinsen: Her er Charlie ikke bare 'den transkønnede ven' Hver anden uge mødes unge, der bryder med normerne for køn og seksualitet, i København. De beskriver det som et frirum til at være sig selv og en mulighed for at tale med nogen, der forstår, hvordan de har det. Nu skal projektet være landsdækkende.

»Kys nu bare!«

Den ene hånd bevæger sig i pendulfart mellem chipsskål og mund, den anden er placeret i hovedbunden på en ven, hvor fingrene nuldrer hår. Den konstante summen af gnaskelyde overdøves igen:

»Neeeej! Vend dig nu om - gå tilbage!«.

En stor sort sofa-anordning med dobbelt chaiselong er belagt med teenagelemmer, der ikke er blevet mindre dvaske af, at termometeret sniger sig op på 32 grader. Varmen holder dem ikke fra at sidde, ligge og slænge sig op og ned af hinanden, mens de gumler og momentvis råber frustreret af tv-serien, der kører på et lærred foran dem.

AURA’s hjemmebiograf tilbyder et fællesskab mellem unge, der går med nogle af de samme udfordringer, følelser og erfaringer, når det kommer til at bryde med køn og seksualitet.

Hjemmebiografen er stablet på benene i LGBT Danmarks lokaler midt på Strøget i København. Her er bunken af teenagere samlet, som de er det hver anden onsdag i det fællesskab, de kalder AURA - et fællesskab for unge LGBT-personer under 25 år.

Fællesskabet startede i København i 2015, men nu skal projektet være landsdækkende. Målet er ti fællesskaber spredt ud i hele landet, inden vi når 2020. Foreløbigt er der startet fællesskaber i Svendborg, Esbjerg og Aabenraa, og flere afdelinger spirer frem i Vejle, Aarhus, Bornholm og Aalborg.

»LGBT-identitet er hverken et voksen- eller et storbyfænomen. Mange af de unge føler sig alene og meget anderledes«, siger projektleder på AURA fra, Andreas Beck Kronborg. At mangle et tilhørsforhold er en klar fællesnævner for målgruppen, men i provinsen oplever de unge også, at mangfoldigheden ikke er ligeså stor, og det gør det kun endnu mere relevant at få bredt projektet ud, forklarer han.

»AURA er et pusterum«

En af dem, der har fundet vej op i sofaen i dag er Charlie Hanghøj. Han er transkønnet.

»Jeg har altid følt, at jeg ikke passede ind, men ikke haft nogen at snakke med det om. Jeg startede først i AURA for et år siden, så jeg har rendt rundt med de her tanker og følelser hele mit liv, uden at nogen nogensinde har sagt: 'Hey, sådan har jeg det også.' Eller: 'Der er faktisk personer, der har det ligesom dig'«, siger Charlie Hanghøj.

Møderne foregår nogle gange i en park, andre gange tager de på café eller i biografen. Det giver rum til at tale om nogle af de ting, der kan rumstere i et teenage-hoved.

Nogle gange føler jeg mig lidt som et dyr i en zoologisk have, og jeg har tit overvejet ikke at se sådan her ud. Men nu gider jeg ikke lyve for mig selv mere. Så vil jeg hellere gå et sted hen, hvor folk kan acceptere det. Jeg føler mig mest tilpas med lidt make-up på. Marc Petersen

»Aura er et pusterum. Fuldstændig. Jeg kan trække vejret dybt og føle mig 100 procent accepteret. Det er fuldstændig tryghed«, siger Charlie Hanghøj. I AURA er han Charlie. Og ikke 'den transkønnede ven', som han før er blevet præsenteret som af venner og bekendte udenfor LGBT-miljøet.

»Jeg vil langt hellere præsenteres som: 'Det her, det er Charlie. Det er ham, der laver politik, og han er vildt sej til det.' Det er jo ikke fordi, jeg har taget et aktivt valg om at være transkønnet, og jeg er så meget mere end det«, siger Charlie Hanghøj.

»Jeg bruger AURA til både at tale om større ting og helt hverdagsting som: Min binder (bånd, der bruges til at skjule bryster redi.) sidder mærkeligt, eller: Ser denne her skjorte mandig nok ud? Kan jeg have de her pigebukser på? Kan jeg godt have makeup på? Alle mulige dumme spørgsmål, men det er bare meget rart at snakke med andre om, som forstår det«, siger Charlie Hanghøj.

Han har normalt en e-skål, hvilket virker helt utroligt, når man betragter hans flade brystkasse, som han står der, bredskuldret i ternet herreskjorte, der går udover et par løse, beige bukser.

Et dyr i en zoologisk have

Lader man blikket vandre udover flokken, bliver det også ret tydeligt, at der ikke er en bestemt måde at se smart ud på i det her fællesskab. En er klædt i gult fra top til tå, en anden har hullede netstrømper på og pink striber i håret.