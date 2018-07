DMI varsler farligt vejr: Skybrud, torden og vindstød rammer nu Danmark De første tordenskyer har bevæget sig ind over den sydvestlige del af landet

Regn, lynnedslag, buller og brag er nu registreret på den jyske vestkyst, og Danmarks Metrologiske Institut (DMI)forudser, at farligt vejr i de følgende timer vil bevæge sig derfra og hen over landet.

Det er en koldfront, som passerer Danmark, og som får DMI til at udsende en varsling om farligt vejr i form af skybrud, torden og vindstød.

Koldfronten forsøger at presse tropevarmen væk. I forbindelse med fronten kan der dannes nogle regn- og tordenbyger, som stedvis kan give skybrud, hvilket vil sige, at der kommer mere end 15 millimeter på en halv time, oplyser DMI til Ritzau.

Først på aftenen vil det »farlige vejr« nå Fyn, Lolland Falster, Sydvestsjælland, Djursland, Århus-området og et stykke op i Jylland.

Det har nået Holstebro

I den seneste opdatering fra Ritzau ligger uvejret lige nu i et bånd, der strækker sig fra Holstebro, nedover til Billund og så videre til Sønderborg.

I et varsel, som er gyldigt fra klokken 22, skriver DMI, at uvejret vil nå København, Nordsjælland, Stevs, Vendsyssel, Odsherred og Holbæk-området.

Det mest voldsomme vejr ser dog ud til holde sig til Jylland og muligvis Fyn. Det betyder dog ikke, at Østdanmark går fri.

»Der skal nok komme regn og torden til alle, men antallet af millimeter nedbør bliver størst i Sønderjylland, ser det ud lige nu«, fortæller vagthavende ved DMI.

Fare for lynbrande

Ifølge DMI medfører uvejret kraftig torden med fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.

Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed, lyder det fra vejrtjenesten.

Det tørre vejr betyder, at der er en lille risiko for, at lyn kan antænde brande i naturen, lød det tidligere fra meteorologer fra DMI.

Fra omkring midnat når uvejret Nord- og Nordøstjylland og Sjælland. I løbet af natten ventes det dog at tabe pusten, lyder varslet indtil videre.