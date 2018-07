Jason Kjær Bejder Hansens mor: »Sommerlejr er et rigtig godt alternativ« Selvom Camilla Enevoldsen Hansen er på SU, har sønnen Jason Kjær Bejder Hansen været på en sommerferie, hvor han både har leget med magi, fanget rejer og badet på en lang sandstrand.

Camilla Enevoldsen Hansen er studerende og læser en professionsbachelor i finans. Hun er ikke sammen med Jasons far længere, men har en kæreste, som bor med hende, Jason og to mindre søskende på en lille gård uden for Fredericia.

Hvorfor benytter I Red Barnets sommerlejr?

»De der ture til Mallorca, som alle de andre børn fra klassen tager på, det har vi ikke rigtig mulighed for. Så den her sommerlejr er et rigtig godt alternativ, for jeg mærker ikke på samme måde, at han føler sig ramt af, at vi ikke kan tage til udlandet«.

»Den har stor værdi for ham, og den får ham til at føle, at han også har lavet noget særligt. Også fordi det ikke er noget, de andre børn har været på«

Hvorfor er ferieoplevelser vigtige?

»Han skal have de oplevelser med i bagagen, fordi det første lange stykke tid, når de vender tilbage til skolen, så snakker de meget om, hvad de har oplevet i sommerferien, og jeg kan godt mærke, at det handler om, hvem der har været det fedeste sted henne«.

Hvad skal sommerferien ellers bruges på?

»Vi har ikke alverden at gøre godt med, så vi skal en weekend til Rømø, hvor vi har lejet et sommerhus. De der ture til Mallorca, som alle de andre børn fra klassen kommer på, har vi ikke mulighed for«.

I skulle have været på Mallorca, men kom ikke af sted?

»Det er hans mormor, der godt ville give en tur til Mallorca sammen med hende, men hun havde lige en bil, der gik i stykker og skulle laves for rigtig mange penge, så det er blevet udskudt«.