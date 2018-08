Dansk-palæstinenser: »Debatten i Danmark har udviklet sig til et kollektivt hysteri i forhold til muslimer og islam« Saer al-Jaichi synes burka og niqab reducerer kvinder til sexobjekter. Men et forbud er udtryk for hetz, mener han.

Burkaforbuddet, der træder i kraft i dag, er først og fremmest udtryk for en hetz, der er gået over gevind.

Det mener ph.d. i islamiske studier, Saer el-Jaichi, der selv er dansk-palæstinenser.

»Debatten i Danmark har udviklet sig til et kollektivt hysteri i forhold til muslimer og islam. Gennem de senere år er tonen blevet værre og værre, og det, at man nu tager lovgivningen i brug med et tiltag, der tydeligt er møntet på borgere med muslimsk baggrund, er udtryk for dæmonisering og hetz«, mener han.

Han oplever, at jo mere muslimer integrerer sig i Danmark, jo voldsommere bliver hetzen.

Alt det går den rigtige vej. Alligevel er det som om, at selve det, at muslimer udviser en tilpasningsevne, det, at der kommer en dansk udgave af islam, det, at muslimer vinder indpas i samfundet, at det provokerer til mere hetz Saer el-Jaichi, dansk-palæstinenser

»Netop anden og tredje generation af kvinderne klarer sig virkelig godt. De uddanner sig og deltager på arbejdsmarkedet. Alt det går den rigtige vej. Alligevel er det som om, at selve det, at muslimer udviser en tilpasningsevne, det, at der kommer en dansk udgave af islam, det, at muslimer vinder indpas i samfundet, at det provokerer til mere hetz«, siger han.

Og det er i den sammenhæng, han ser det danske burkaforbud.

Personligt er han modstander af niqab og burka, som han mener er »ydmygende« for kvinder.

»Det at tildække kvinder er i mine øjne dybest set udtryk for et menneskesyn, hvor kvinder reduceres til sexobjekter - fuldstændig som de bliver det i visse dele af popkulturen. Når det drejer sig om fuld tildækning, bruger man blot religionen til at legitimere dette primitive kvindesyn«, siger han.

Som ph.d. i islamiske studier, kender han de hellige islamiske tekster ind og ud. Og der findes kun ganske få teksteksempler, der indikerer et krav i islam om, at kvinder skal have tildækket ansigtet. Samfundsdiskussionen om burka er derimod en moderne diskussion, som først opstod i 1970'erne, forklarer han.

»Samfundsdiskussionen om fuld tildækningen opstår i takt med den begyndende islamisering i 1970'erne. Inden da skulle man meget langt ud på landet for at finde kvinder, der var fuldt tildækkede, og deres påklædning var ikke et samfundsemne. I dag kører debatten for fuld blus - også i de muslimske lande. Her handler den bare om sekularisering versus religion - og ikke om hetz«, siger han.