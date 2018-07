Politiet om tildækningsforbud, der træder i kraft i morgen: Man vil ikke se os hive tøjet af folk Når politiet skal håndhæve tildækningsloven, vil man søge pragmatiske løsninger. Onsdag vil demonstranter teste håndteringen af den nye lov.

Over 1.500 personer har på forhånd tilmeldt sig en demonstration onsdag eftermiddag i København mod det tildækningsforbud, som træder i kraft i Danmark samme dag. Aktivisterne har ladet skinne igennem, at demonstrationen næppe kommer til at gå stille for sig, men vil udfordre politiets håndhævelse af den kontroversielle lov, som blev vedtaget i foråret af et flertal i Folketinget.

»Vi har aldrig haft så mange forhåndstilmeldte før til en af vores demonstrationer«, siger Sasha Andersen fra arrangøren, Party Rebel.

Dermed vil antallet af demonstranter langt overgå de cirka 150 tildækkede kvinder, som ifølge tidligere skøn bærer niqab eller burka i Danmark. Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal tildækningsforbuddet øge respekten for fællesskabet og bekæmpe parallelsamfund, men lovgivningen anses også for kontroversiel, bliver kaldt burkaforbuddet og optræder reelt som et forbud målrettet mod at bære niqab eller burka.

Vi skal også om vinteren vurdere, om kulde er grundlag for en tildækning Benny Øchkenholdt, vicepolitiinspektør ved Rigspolitiet

Overtrædelse af forbuddet vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1.000 kroner ved første overtrædelse, men beløbet kan ved fjerde tilfælde stige til helt op mod 10.000 kroner.

I praksis kan politiet, som til daglig skal håndhæve forbuddet, kræve, at man skal fjerne en beklædningsgenstand, der skjuler ansigtet. Alternativt kan politiet kræve, at man skal fjerne sig fra et offentligt sted.

Men det vil ifølge Justitsministeriet være op til politiet at vurdere, hvordan en konkret situation bedst håndteres, og det forudsættes i regeringens forslag, at ordensmagten skal agere respektfuldt og hensynsfuldt.

Demonstrationen i morgen opfordrer i en skriftelig meddelelse direkte politiets ledelse til at afstå fra at håndhæve loven, men ifølge vicepolitiinspektør Benny Øchkenholt fra Rigspolitiet er der rundsendt retningslinjer til samtlige politikredse, som skal sikre en ensartet linje i kredsenes håndtering af forbuddet. De er nu offentliggjort på politi.dk.

»Vi har den holdning, at det rent politimæssige arbejde skal udføres fuldstændig på samme måde, som når man udfører andre opgaver. Det vil sige, at hvis man bliver bekendt med, at der er et forhold, som strider mod lovgivningen, så skal tildækningsforbuddet håndteres, som vi håndterer andre opgaver«, siger han.

Benny Øchkenholdt understreger, at politiets tilgang vil være orienteret mod pragmatiske løsninger.

»Det kommer ikke til at ske, at politiet tager tøjet af folk eller med magt fjerner tildækning. Vi handler ikke intimiderende. Det bliver ud fra de almindelige magtanvendelsesmidler som påtale, påbud, bødestraf og anholdelse, hvis vi kommer så langt«.

Vil en patrulje standse op, hvis den støder på en tildækket kvinde på offentlig vej?

»Ja, men det sker ikke nødvendigvis, hvis patruljen er på vej til en mere hastende opgave. Ligesom politiet kører forbi en cykel uden lys, hvis noget andet er vigtigere. Men hvis vi skrider ind, skal vi vurdere omstændighederne. Der er jo nogle undtagelser, der gør, at tildækningen godt kan være lovlig, fordi der kan være et anerkendelsesværdigt formål. Så vil man typisk gå i dialog med pågældende. Hvem er du, hvor skal du hen? Så må man afgøre, om man står med en lovovertrædelse, eller om der er et anerkendelsesværdigt formål«.