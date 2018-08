Butiksejer på Nørrebro om kvinder med niqab: »Hvorfor skal man dække sit ansigt i et frit samfund som det danske?« Nørrebro i København er et af landets mest multietniske kvarterer. Her er der ikke meget støtte til kvinder i niqab, men stor opbakning til Burka-loven.

Det tætteste på ulovlig tildækning af ansigtet på Nørrebro denne regnvåde og fugtige formiddag, er en kvinde, som cykler iført regnslag og solbriller.

Der er heller ikke let af finde nogen, der kender kvinder, som bærer niqab eller burka i dag, hvor loven, som forbyder tildækning, træder i kraft.

I en bland-selv-slikbutik på et hjørne på Frederikssundsvej kan den unge pige bag disken, efter at have tænkt sig grundigt om, huske, at der for tre uger siden, kom to kvinder, som bar niqab.

Modstanden mod den heldækkende dragt er til gengæld let at finde.

Kvinderne gemmer sig

Eksempelvis hos 66-årige Mohammed, som står foran døren til sin butik med blandt andet telefonudstyr. Han vil kun have sit fornavn i avisen, men det skyldes ikke, at han ikke mener noget. Godt nok kender han ikke nogen, som bærer niqab – men han er imod det og klart for den ny lov.

»Hvorfor skal man dække sit ansigt i et frit samfund som det danske?«, spørger Mohammed, hvis danske bærer præg af, at han levede de første godt 30 år af sit liv i Irak, hvor han er uddannet ingeniør.

»Det marginaliserer kvinderne. Hvis man er dækket til, gemmer man sig. Det er ligesom, hvis det er hemmeligt nummer, så tager jeg heller ikke telefonen«.

Han mener, at det er en svaghed ved loven, at det drejer sig om så forholdsvis få kvinder, men han mener ikke, at den ny lov ellers er problematisk.

»Loven er vedtaget af Folketinget, og politikerne der er valgt af det danske folk. Det er en demokratisk vedtaget lov, det er jo ikke en diktator, som har bestemt det«, siger Mohammed, der ikke selv er religiøs overhovedet.

Religionsfriheden består

Det er hans kollega 47-årige Haydar. Men også han er imod, at kvinder skal bære niqab – og han mener ikke, at det knægter religionsfriheden.

»Jeg er muslim, og det er ikke et krav i Koranen, at kvinder skal gå så tildækket«, forklarer han.

Ingen af dem oplever loven som en hetz mod muslimer.

»Hetz er for stærkt et ord. Problemet er, at de positive historier om muslimer, som klarer sig godt eller gør noget godt, fylder meget lidt, mens de negative historier får lov at fylde rigtigt meget«, siger Mohammed, som forklarer at racisme og fordomme ikke er et unikt dansk fænomen.

»I Irak er der racisme overfor folk, der er mørke i huden, og der er fordomme mellem dem, som er fra nord og syd. Det er ligesom, der er det mellem folk fra Valby og Hellerup«.

Svært at gå på arbejde med niqab

Et andet argument, som går igen blandt folk på gaderne, er, at det er svært for kvinder at få job, hvis de er tildækket. Det fremhæver en ung kvinde, som er ude at handle sammen med sin mor og sin toårige datter, der er gået omkuld i klapvognen. Kvinderne er oprindeligt palæstinensere fra Libanon og bærer begge tørklæde.

»Lad mig forklare dig det sådan her«, siger hun.

»Hvis det er eksempelvis en børnehave, ved du ikke om det er en mand eller en kvinde, du skal aflevere dit barn til, og du kan ikke se deres ansigtsudtryk. Så jeg går ikke ind for niqab, men det med loven, er jeg lidt ligeglad med«.

Ret til lilla rottehaler

Modstand mod loven har 67-årige Ulla Guldbrandsen, som sidder med veninden Birgitte Bygum, 47 år, udenfor en café og nyder en smøg.

»Vi kan ikke have en lov, som bestemmer folks påklædning«, siger Ulla Guldbrandsen, som har mistet alt for Socialdemokratiet og gerne ville stemme til venstre for Enhedslisten, hvis det var muligt.

Birgitte Bygum fortæller, at hun faktisk har talt med en kvinde i niqab den anden dag, hvor kvinderne demonstrerede.

»Hun havde kønne øjne og var sød og veltalende. Men altså, jeg mener, at man må gå i lilla rottehaler, hvis det er det man vil, men det er altså svært at tale med dem, når man ikke kan se deres ansigtsudtryk«.