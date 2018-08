Betjent hyldes for at give niqab-klædt kvinde et knus under burka-demo

Politiken vil gerne i kontakt med både Ayah og den kvindelige betjent for at få detaljerne bag dette foto.

I går trådte det danske forbud mod niqab og anden beklædning, der dækker ansigtet, i kraft. Ayah, en muslimsk kvinde på 37 år, der deltog i en demonstration på Nørrebro mod loven, blev så berørt, at hun grædende måtte søge trøst. Hun ender i favnen på en kvindelig politibetjent med mørkt, krøllet hår under den hvide politikasket og selvlysende vest, der stryger hende beroligende over ryggen.. De to kvinder står i en tæt omfavnelse på det foto, som Reuters' fotograf Andrew Kelly fangede i situationen. Kender du dem? Politiken vil gerne i kontakt med både Ayah og den kvindelige betjent for at få detaljerne bag dette foto. Genkender du en af dem, så skriv gerne til os. Også brugere af Facebook og Twitter har fanget krammeren foran City Cykler på Frederikssundsvej på deres mobiltelefoner. Og er begejstrede for, hvordan den muslimske kvinde og ordensmagten finder hinanden i en svær situation. Det her billede, fortæller alt om det fantastiske land vi er fælles om at værne om. Disse to kvinder, er alt det jeg tror på. Ikke niqaben eller uniformen. Men kærligheden til hinanden, når nogen vil have vi skal vende os mod hinanden. pic.twitter.com/UOz0mCYt85 — Niddal El-Jabri (@Eljabri) August 1, 2018 Selv har den 37-årige muslim sagt til Reuters inden demonstrationen: »Det er ikke det Danmark, vi kender. Jeg kan ikke gå ud, når jeg har lyst. Jeg har børn. Hvordan skal jeg kunne hente dem ved bussen, i skolen og ved toget«, siger Ayah, der ikke har ønsket at oplyse sit efternavn til mediet. Menneske bag uniformen Også blandt politiet selv er der tilfredshed med, at lovens lange arme også kan bruges til en omfavnelse. »Jeg kunne godt forestille mig, at det foto kunne godt gå verden rundt«, siger politiforbundets formand Claus Oxfeldt, der ser paralleller til det ikoniske foto fra motorvejen under flygtningestrømmen i 2015, hvor en politimand satte sig på asfalten og legede tittebøh med en lille pige. »Jeg synes, det viser mennesket bag uniformen«, siger Claus Oxfeldt. »Måske er kvinden nervøs og bekymret for sin egen situation i forlængelse af den nye lovgivning, og så viser den kvindelige politiassistent omsorg for den situation«. Læs også: Politiet om tildækningsforbud, der træder i kraft i morgen: Man vil ikke se os hive tøjet af folk Claus Oxfeldt siger, at Politiforbundets tilgang er at være i øjenhøjde med befolkningen. »Jeg mener, det ville være en katastrofe, hvis man – ligesom nogle steder i verden – er bange for at gå til politiet«. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix Ayah på 37 i sin lejlighed inden demonstration, hvor hun forklarer, hvordan loven mod niqab ikke vil sætte hende fri, men tværtimod spærre hende inde i lejligheden. Ayah på 37 i sin lejlighed inden demonstration, hvor hun forklarer, hvordan loven mod niqab ikke vil sætte hende fri, men tværtimod spærre hende inde i lejligheden. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix Spærret inde i lejligheden Inden demonstrationen fortalte kvinden om sit syn på fremtiden efter den nye lov med forbud mod burka og niqab. Til Reuters, der var på besøg i hendes lejlighed, sagde hun: Læs også: Demonstranter trodsede nyt tildækningsforbud: »Ingen skal diktere, hvordan man skal gå klædt« »Det er bare absurd. Jeg kan ikke gøre de ting, jeg elsker mere. Jeg kan ikke gå på museum og på stranden, jeg kan ikke gå ud og tage fotos. Jeg vil blive en fange i mit eget hjem. Men jeg foretrækker at være fange fremfor at tage min niqab af«.