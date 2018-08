Formand for Fængselsforbundet om fangeflugt: »Man mister bare ikke en fange. Derfor er det her en brøler« Der er behov for ændrede procedurer ved fængselsbesøg, efter en fange i går aftes byttede identitet med en besøgende og flygtede fra Vestre Fængsel. Det mener formand for fængselsforbundet Kim Østerbye, som kalder det en »brøler«.

At en fængselsfange flygter ved at bytte identitet med en besøgende, må bare ikke ske. Det siger formand i Fængselsforbundet Kim Østerbye, efter at en 46-årig syrer i går aftes slap ud af Vestre Fængsel i København, da han havde besøg.

»Ingen fængselssystemer kan garantere, at det aldrig sker, at en fange flygter, men hos os har vi et kodeks, der hedder, at man bare ikke mister en fange. Derfor er det her en brøler, og det tyder på, at vi må gøre noget bedre«, siger Kim Østerbye til Politiken.

Manden, der flygtede i går aftes, sad ifølge Ekstra Bladets oplysninger varetægtsfængslet for at være del af en sag i Italien om finansiering af terror. Han har siddet varetægtsfængslet siden januar og skulle efter planen udleveres til Italien. Angiveligt er manden en del af et terrornetværk, der har sendt 15 millioner kroner til al-Nusra, der blandt andet har kæmpet mod regeringstropperne i den syriske borgerkrig, og som har tætte forbindelser til terrororganisationen al-Qaeda.

Københavns Politi har ikke bekræftet identiteten på manden, men har indtil videre blot meddelt, at han er varetægtsfængslet for alvorlig og farlig kriminalitet, men at »han er isoleret set ikke farlig«.

Kim Østerbye kender ikke identiteten på den undslupne fange, men han finder det sandsynligt, at nogen af rygterne er sande, eftersom politiet i går aftes valgte at evakuere Københavns Hovedbanegård og standse togtrafikken i knap to timer.

»Der er ingen tvivl om, at det er en fange med en sigtelse af et vist format. Politiet ville aldrig stoppe togene og spærre Hovedbanen af, hvis en rumænsk tyveknægt var undsluppet. Jeg ved ikke, om det er den terroranklagede menneskesmugler fra Italien eller ej, men det kunne tyde på, det var noget i den stil«, siger Kim Østerbye, der ærgrer sig over fangeflugten.

Foto: STROYER TORBEN

»Jeg er ærgerlig på mine medlemmers og egne vegne, særligt hvis det var en fange efter en vis kaliber. Det er fra de grupper, ingen overhovedet må stikke af. Der er ingen tvivl om, at vi er skidt tilpas«, siger Kim Østerbye.

Personalet fulgte normal procedure

Selvom rygterne om de forhold, der holder den 46-årige varetægtsfænglet, lyder grove, understreger Kim Østerbye, at den almindelige procedure i forhold til varetægtsfængslede er blevet fulgt. Her er der nemlig ingen forskel på, om man er varetægtsfængslet for tyveri, drab eller terror.

»Så længe en dansk dommer ikke har dømt besøgs- eller brevkontrol i sagen, får en varetægtsfængslet lov til at sidde for sig selv, hvis vedkommende har besøg. Det kan jeg ikke forestille mig, der har været i denne sag, for så ville der have været overvågning på eller en betjent til stede, og så kan et identitetsbytte slet ikke ske«, siger Kim Østerbye.

Kim Østerbye forklarer, at proceduren ved besøg varierer, men at det ikke er unormalt, at det er en anden fængselsbetjent, der henter en fange, når besøget er slut. Han mener derfor, at flugten i går viser et behov for at ændre i proceduren ved besøg.

»Det her skal ikke ske igen, så vi er nødt til at finde noget, der hundrede procent sikrer, at det ikke er tilfældet«, siger Kim Østerbye.

Helt konkret har han to forslag, til hvad man kan gøre.

»Det ene er, at vi fremover fotograferer varetægtsfængslede ved indsættelse, så de får et kort med billede, de skal bære på sig. Sådan et har dem, der afsoner en straf, og så er man sikker på, hvem man har med at gøre. Det andet er, at man først lukker den besøgende ud af fængslet, når afdelingspersonalet har bekræftet, at de har fået den rigtige person tilbage«.

Sidst, en lignende sag skete, var i Nyborg Statsfængsel i 2012, hvor en 34-årig mandlig indsat havde besøg af et ægtepar. Her iførte den indsatte sig en burka, og sneg sig ud af fængslet sammen med den ene af de besøgende.