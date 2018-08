25 års jubilæum for strøm i øresneglen: Avanceret høreteknologi reddede Erik fra tidlig pension Cochlear implant er kendt for at gøre døve børn i stand til at høre. Men dobbelt så mange voksne får indgrebet, der gjorde Erik Thonke til en vellidt skolelærer og god ægtemand, der ellers var på vej ud af arbejdsmarkedet efter fire fyringer.

Så galt stod det til med Erik Thonke, illustreret med en sætning. Han kunne skelne 4 procent af de ord, han hørte. Et ud af 25. Trods høreapparater, som han havde brugt siden teenagerårene.

For den 54-årig skolelærer, der har kæmpet med en stadig dårligere hørelse siden barndommen, blev teknologien, hvor lyd omsættes til et elektronisk signal, en ny start på et liv, der både jobmæssigt og privat var ved at køre af sporet.

»Efter fire fyringer lige i rap kan du måske godt forestille dig, at man har en selvtillid, der kan ligge på et meget lille sted«, fortæller Erik Thonke, der siden operationen med cochlear implant (CI) i 2010 har været en populær lærer i naturvidenskab og matematik på VUC Slagelse.

Og som ifølge hans kone er blevet ’en helt ny mand’ efter at have fået et CI på hver side af hovedet.

Men det har været en hård kamp at komme så langt. Erik Thonke var på nippet til invalidepension, inden han fik hjælp.

SÅDAN VIRKER Det Et elektronisk øre Når hårcellerne i det indre øre (cochlea = øresneglen) ikke fungerer, kan man via et cochlea implantat (CI) sende elektroniske signaler direkte ind i øresneglen. Bagefter skal brugeren trænes i at oversætte det nye signal. 1 Mikrofon og lydprocessor (hænger på øret) opfanger lyden og omsætter den til et digitalt signal. 2 Spolen er magnetisk fastgjort (bag øret). Den overfører den digitaliserede lyd til den indvendige del trådløst gennem huden. 3 Implantatmodtageren, der også er magnetisk, er opereret ind under huden. Den modtager den digitaliserede lyd, der omformes til elektroniske signaler i dekoderen. 4 Signalerne sendes videre til en række elektroder, der er opereret ind i høresneglen. Hver elektrode svarer til en frekvens. 5 Det stimulerer hørenerven, som sender besked op til hjernen. 6 Hjernens hørecenter kan efter træning lære at skelne mellem frekvenserne og opfatte det som lyd. Vis mere

Erik Thonke er nu også selv blevet mentor i ’jeg vil høre.dk’ for at hjælpe andre ud af den isolation, som det er, når man ikke kan høre.

Løb om hjørner med mig

»Selv om jeg fulgte min seminarielærers råd om at søge job på specialskoler, hvor man er sammen med færre elever på en gang, fordi de har diagnoser eller andre problemer, så var det alligevel svært«, fortæller Erik Thonke.

»For selv om eleverne har deres egne ting og slås med, så er de uhyre hurtige til at udnytte, at du ikke hører så godt. De løb om hjørner med mig, så den første måned gik med, at jeg sendte en elev udenfor døren i hver eneste time«.

Erik Thonke fortæller også forlegent om, hvordan det var første gang at skulle tage et referat fra et personalemøde blot for bagefter at få at vide, at ’det der møde, du skriver fra, det var der ingen af os andre, der var med til’.

»Jeg kunne jo ikke mundaflæse så godt, når jeg også skulle tage notater. Det gjorde ondt«.

Kontakten til kollegerne var derfor ringe, og når han kom hjem fortsatte gnidningerne, for det er hårdt for både den tunghøre og resten af familien, at så meget går tabt, når man prøver at tale sammen.

Seniorforsker fra Socialforskningsinstituttet, Steen Bengtssson, kortlagde i 2014 forholdene for døve og døvblevne mennesker. Han konkluderede, at døve har det rigtigt svært, selv om de ofte er mere velfungerende end andre handikappede.

»Der er meget stor forskel på døvhed og på for eksempel blinde. Det ikke at kunne høre er det, der isolerer en person mest. Selv om de er den gruppe, der er mest i arbejde, så er de også den dem, der har det sværest i forhold til andre mennesker. Det er svært at være med, men så alligevel ikke at være med«, siger Steen Bengtsson.

Hårdt arbejde at oversætte

»Whuuuuh, whaaaah, whuuuh, whaaaah«

Da Erik Thonke fik implanteret sit CI-system , gik der fire uger til sår efter snittet bag øret var helet. Og så tændte de ellers for den udvendige del.

»Jeg var grædefærdig. For sådan lød det, når folk talte omkring mig. Ligesom på en gammeldags radio, hvor du ikke har fået stillet ordentligt ind på en station. Da gik der en prås op for mig – jeg skulle træne«.

Erik Thonke trænede som en gal, og langsomt lærte han ved hjælp af træningsprogrammer at skelne fuglesang fra motorbåden og lyden af en helikopter.

»Det var lidt ligesom at lære at læse. Et bogstav ad gangen, indtil du har et ord. Som så kan blive til en sætning«.

Efter et halvt år kunne han tale med andre og deltage i en diskussion. Og efter måneders benhård træning kunne han høre og forstå en hel radioavis.

»Det er jo en fantastisk forøgelse af ens livskvalitet efter at have været i osteklokken. Min første radioavis i 16 år!«

Operationen med CI blev første gang gennemført i Danmark på Gentofte hospital for 25 år siden, og nu får cirka 300 mennesker CI om året.

I dag får alle døvfødte børn tilbudt CI meget tidligt i deres liv, og de fleste kommer til at fungere med deres elektroniske hørelse.

Men også omkring 200 voksne får hvert år ligesom Erik Thonke sat strøm til øresneglen, fordi høreapparater ikke længere kan gøre jobbet.