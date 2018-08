Forsvaret i tvivlsom våbenhandel Det dansk forsvar har købt pistoler for 25 millioner kroner af et tysk firma, der er anklaget for illegal våbeneksport. Sagen rejses nu i Folketinget. Forsvaret: »Vi vil gerne købe våben på en mere etisk måde«.

Det danske forsvar er på kant med statens etiske standarder ved at have købt for 25 millioner kroner pistoler fra et firma, der i Tyskland er tiltalt for illegal våbeneksport til Colombia.

Pistolen P320 X-Carry fra den tyske våbenproducent Sig Sauer blev i april valgt som danske soldaters nye håndvåben.

Men i Tyskland er fem ledende medarbejdere, herunder flere fra den øverste ledelse, anklaget for at have svindlet med officielle dokumenter og omgået tyske bestemmelser om, at eksport af våben til konfliktzoner ikke kan tillades.

Over 36.000 tyskproducerede Sig Sauer-pistoler havnede i årene 2009-2012 ulovligt hos politi i Colombia, som var ramt af borgerkrig.

Professor Andreas Rasche fra Center for Virksomheders Samfundsansvar under Copenhagen Business School vurderer, at det er »ret klart«, at det danske forsvar ikke har set sig for ved at købe de pistoler af det tysk-amerikanske firma.

Ifølge EU’s strategi for offentlige indkøb skal sociale kriterier overvejes i beslutninger om offentlige indkøb, og forsvaret burde efter hans opfattelse have vidst, at Sig Sauer havde en tung sag om lovovertrædelser siden afsløringen i 2014.

»Offentlige instanser skal sikre sig, at de samarbejder med virksomheder, der opretholder grundlæggende menneskerettigheder. Og det er rimeligt, at de beder kontraktpartnere om at forholde sig til sådanne kriterier, før de indgår kontraktlige aftaler«, siger Andreas Rasche.

Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten, vil på baggrund af Politikens oplysninger stille spørgsmål til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

»Hvis ikke Sig Sauers problemer er blevet undersøgt aktivt af forsvaret, er det meget alvorligt, for vi ved, at politifolk og militær i Colombia har været stærkt involveret i drab og tortur«, siger hun.

»Når man køber ind for skatteborgernes penge, skal man være sikker på, at man gennem købet ikke bidrager til krænkelser af menneskerettighederne«.

Forsvaret med i etisk klub

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse blev i april medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Her understregede styrelsen en ambition om »at tilrettelægge materielanskaffelse, så indkøb og produktion sker ansvarligt og ved efterlevelse af internationale principper for samfundsansvar«.

Direktør i DIEH Mikkel Stenbæk Hansen kan ikke kommentere sagen, »men medlemmerne forpligter sig til at arbejde for at fremme etisk handel«, siger han

»I DIEH er det oplevelsen, at når virksomheder, kommuner og andre aktører melder sig ind, er det med engagement og en hensigt om, at man vil arbejde seriøst og systematisk for at fremme ansvarlige indkøb«, skriver han i en mail.

Brigadegeneral og vicedirektør i Materiel- og Indkøbsstyrelsen Anders Mærkedahl Pedersen forklarer, at styrelsen »ikke har været vidende om den iværksatte undersøgelse i Tyskland«.

Han konstaterer, at der ikke er faldet dom i Sig Sauer-sagen, men forsvaret har anmodet sin salgsagent, danske CT Solutions, om en redegørelse om handlen, hvor der angiveligt er stillet krav om at overholde etiske standarder.

»Såfremt der i aftalernes løbetid beviseligt skulle være forhold, som strider imod disse bestemmelser, giver aftalen mulighed for at iværksætte såkaldte genoprettende foranstaltninger – eller i sidste instans iværksætte sanktioner over for leverandøren«, fortæller Anders Mærkedahl Pedersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).