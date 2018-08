Klimaminister: Danmark skal blive bedre til at opsuge CO2 Klimaet er en brændende platform. Vi når kun Paris-målet, hvis vi binder CO2 i jord og skov, mener minister.

Vi har ingen Planet B. Menneskeheden står over for en enorm klimaudfordring, og vi kan kun nå målet i Paris-aftalen, hvis vi finder metoder til at binde CO2 fra luften i landbrugsjord, skove og i undergrunden.

Sådan lyder det midt i den steghede sommer fra energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). En nedskæring af CO2-udslippet alene kan ikke redde os, siger han.

»Klimaforandringerne er en brændende platform. Vi er nødt til at gå to veje: Dels en massiv indsats for at reducere udledningen. Det gør vi med energiaftalen og med den klimaplan, regeringen kommer med til efteråret.

»Men vi er også nødt til at se på mulighederne for at optage CO2 i jorder, skove, sten, materialer og i undergrunden, siger ministeren.

Lilleholt vil derfor indkalde eksperter fra erhvervsliv, universiteter og forskningsinstitutioner for at pege på muligheder for, hvordan Danmark blive CO2-neutralt i 2050, som det er aftalt i det brede energiforlig.

»Startskuddet på arbejdet bliver en konference, jeg vil afholde i efteråret. Det er på mange måder nyt land, vi bevæger os ind i«.

Potentialet er begrænset

Danmark udleder 50 millioner ton CO2 om året, som enten skal reduceres markant eller modsvares af optag andetsteds.

»For at sætte ind de rigtige steder skal vi derfor i en fart blive meget klogere på både de biologiske mekanismer og teknologiske muligheder for at øge optaget af CO2. Ellers kommer vi simpelthen ikke i mål«, siger han.

»Vi gerne være netto-nuludledere i 2050, og derfor er vi parat til at kigge på alle muligheder, der er«.

Netto-nuludledning betyder, at hvis der eksempelvis er CO2-udslip fra transportsektoren, skal det modsvares af øget optag af drivhusgas et andet sted.

I Paris forpligtede verdens lande sig til at begrænse klodens hedetur til mellem 1,5 og 2 grader i år 2100. Det ekstreme sommervejr har mindet os om, at målet skal sættes ved maksimalt 1,5 grader, siger Lilleholt.

John Nordbo, klimamedarbejder i Care Danmark, finder det positivt, at regeringen vil se på øget CO2-optag i skove og jord.

»Alle midler skal tages i brug for at bremse klimaforandringerne. Men potentialet er begrænset, så initiativet må ikke fjerne fokus fra at reducere udslip af CO2 fra energi og transport«, siger han.

ritzau