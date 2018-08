Planloven står i vejen: Projekt med Nordeuropas største badeland er stødt på grund Søndervigs lokale matador vil bygge et kæmpe badeland og 500 sommerhuse ved den vestjyske ferieby. En forsøgstilladelse fra regeringen er i hus, men planloven står i vejen.

Med en stribe ællinger i hælene er andemor på vej fra et vandhul over mod golfbanen. Til den anden side er en maskine hyllet i en mindre støvsky i gang med at høste græs.

Det vil Keld Hansen gerne have ændret. Ikke vandhullet, for det må man ikke sløjfe, men 9 af golfbanens 27 huller samt græsmarken skal bruges til Nordeuropas største badeland. Plus 500 sommerhuse i det flade område her bag Søndervig og klitterne ud til Vesterhavet.

Søndervig Feriepark er et projekt til 1 milliard kroner, hvoraf Keld Hansen regner med at stille med en fjerdedel. Han oplyser, at en anden investor er parat med resten af beløbet. Keld Hansen er indehaver af et gigantisk Meny-supermarked, Søndervigs eneste dagligvarebutik, og ejer af 60-70 procent af de bygninger, der huser Søndervigs øvrige forretninger.

serie Vestkystprojekter Sætter kommuner ved den jyske vestkyst erhvervsinteresser over hensynet til de lokale beboere og naturen, som i øvrigt er afgørende for turismen? Det er på forskellig vis centralt for tre anlægsprojekter i Blåvand, Søndervig og Esbjerg, som Politiken har set nærmere på. To af de tre projekter er blandt de særlige kystprojekter, som regeringen udpegede i 2015. Dette er den tredje artikel i serien. De to første blev bragt 4. og 5. august.

Keld Hansen peger og fortæller. Og fremviser et af de 48 huse, som blev bygget i området i 2012-15 – på dispensation, som han forklarer, fra den eksisterende lokalplan, som ganske vist ikke opererer med sommerhuse, men derimod med ferielejligheder/huse efter hotelloven.

»Vi har 30 hektar, men vi skal også bruge 30 hektar af golfbanen, for husene skal ikke ligge for tæt. Det er vigtigt, at der er noget jord med, så ejeren kan sige: Det er mit«, siger Keld Hansen.

Han vil meget gerne i gang med det store projekt, som han har arbejdet på siden 2008. Det er også blandt de ti projekter ved kysterne, som regeringen efter aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i oktober 2015 gav en forsøgstilladelse til som led i turismeplanen ’Danmark i balance’.

Med tilladelsen er der dispenseret fra forskellige regler, men den åbner ikke for udstykning af flere sommerhusgrunde. Derfor står planloven i vejen for projektet. Ringkøbing-Skjern Kommune kan ikke selv give tilladelse til de 500 sommerhuse, selv om kommunen gerne vil have dem. Arealet ligger i kystnærhedszonen, en tre kilometer bred stribe langs kysterne, hvor det kræver et landsplandirektiv at udlægge nye arealer til sommerhuse.

Det er der foreløbig ikke enighed om blandt partierne bag ’Danmark i balance’. I princippet kan erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) selv udstede et landsplandirektiv, men det er hidtil ikke sket.

Projekt i støbeskeen siden 2008

Tilbage på det beskedne kontor bag den lille kantine oven på Meny haler Keld Hansen et stort prospekt over det påtænkte badeland frem. Det er modelleret efter Ringkøbing Fjord, komplet med en miniudgave af slusen ved Hvide Sande, rutsjebaner ned ad en model af Lyngvig Fyr og en kopi af torvet i Ringkøbing, hvor restauranter og cafeer skal ligge.

»Det bliver alt for dyrt, men det er for at få det til at passe ind i landskabet. Vi vil ikke lave en firkantet betonklods«, forklarer han.

Badelandet skal være på i alt 20.000 kvadratmeter og have plads til 2.500 gæster ad gangen.

Ingen vil købe ferielejligheder, for når man skal betale moms af udlejningen

Keld Hansen begyndte for flere årtier siden med en butik på 30 kvadratmeter. I dag er de to sønner med i firmaet, som omfatter »et holdingselskab, et ejendomsselskab, et investeringsselskab og et selskab til supermarkedet – plus et udviklingsselskab, som bruger en masse penge på det her projekt«.

Siden 2008 er udgifterne til projektet løbet op i 15-18 millioner kroner til opkøb af jord, udvikling af projektet samt de 48 huse, hvoraf 30 er solgt. De øvrige lejes ud.

Det oprindelige projekt og den tilhørende lokalplan fra 2008 drejede sig om et badeland og 350 ferielejligheder. Men det var nærmest en fejl, siger Keld Hansen. For ferielejligheder hører under hotelloven, og så skal der betales moms af lejeindtægterne. Det skal der ikke i sommerhuse.

»Ingen vil købe ferielejligheder, for når man skal betale moms af udlejningen, er man ikke konkurrencedygtig i forhold til andre badelande. Projektet kan ikke realiseres, medmindre husene er under sommerhusloven«, siger han. Fortjenesten fra salg af husene er en forudsætning for at få økonomi i badelandet.

Den problematik og den økonomiske krise førte til, at projektet blev lagt i skuffen. I 2012 blev det taget frem igen, nu med sommerhuse, og da muligheden for at få forsøgstilladelse til projekter ved kysten dukkede op i 2014, voksede det planlagte badeland til at skulle være Nordeuropas største.

»Vi fik armene rigtig højt op, da vi modtog en mail om forsøgstilladelsen og tænkte, at nu kører vi. Det gjorde vi bare ikke, for i forsøgstilladelsen står der faktisk, at man ikke må udlægge nye sommerhusområder. Og så var vi lige vidt«.