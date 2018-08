Midt i en tid med stigende lægemangel har det aldrig været sværere at blive læge

Sidste år søgte nu 23-årige Victoria Bajrami ind på spansk på Københavns Universitet. Men det var med en knugende fornemmelse i maven, hun fordøjede den positive besked, der dumpede ind i hendes e-Boks.

»Jeg kunne mærke, at det var helt forkert«, fortæller hun.

Hun var få måneder forinden blevet ansat som sekretær hos en privat gynækolog. Den daglige kontakt med patienterne havde med et snuptag forvandlet planen om spansk til en drøm om at blive praktiserende læge. Hun sagde derfor nej til studiepladsen.

»Det tiltrækker mig at følge et menneske eller en familie fra fødsel til død, og at man får en bred viden og faglig forståelse af alle mulige sygdomme. Det virker enormt spændende«.

Derfor søgte hun i år ind på alle landets fire medicinuddannelser, men svaret var denne gang negativt. For Victoria afsluttede i 2015 gymnasiet med et karaktergennemsnit på 8,7, der ligger milevidt fra adgangskvotienten, der i år sniger sig over 11,0 på de fleste medicinuddannelser.

Sværest er det at komme ind på medicin på Københavns Universitet, der kræver et karaktergennemsnit på 11,4, mens det ’kun’ kræver et gennemsnit på 10,9 at blive optaget på medicinstudiet på Aalborg Universitet. Samlet set har det aldrig været sværere at få lov til at kalde sig medicinstuderende.

Det sker på et tidspunkt, hvor Danmark kigger ind i en fremtid med alvorlig mangel på især praktiserende læger. I øjeblikket har næsten 70 procent af alle landets praktiserende læger ikke plads til at tage imod flere patienter. Manglen er størst i udkantsområderne og storbyerne; 100 mennesker i København og på Frederiksberg stod uden læge i juli i år.

Vi må spørge os selv om, hvad der er den rette balance, altså hvor meget vi vil investere i uddannelsen af læger, hvor mange penge vi som samfund vil bruge

Det sker blandt andet, fordi en stor del af de praktiserende læger er på vej på pension. Inden for 10 år er det forventningen, at en tredjedel af de nuværende praktiserende læger vil have lagt lægekittlen på hylden.

Ulla Wewer, der er dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, mener, at det er et paradoks, at det er så svært at komme ind på medicinstudiet, samtidig med at vi mangler læger i samfundet:

»Vi må spørge os selv om, hvad der er den rette balance, altså hvor meget vi vil investere i uddannelsen af læger, hvor mange penge vi som samfund vil bruge. I mine øjne er det en god investering at uddanne flere læger til samfundet«.

I april besluttede regeringen at øge optaget på landets medicinuddannelser med 250 pladser i 2019. Det beslutning blev netop truffet for at komme efterspørgslen på læger til livs.

Håbet er, at det øgede optag vil få adgangskvotienten til at falde, så håbefulde unge som Victoria Bajrami kan få opfyldt en drøm, og samfundet kan få de praktiserende læger, der er brug for. For man behøver ikke nødvendigvis at have et gennemsnit på over 11 for at blive en god læge, mener flere fagfolk.

»Vi skal være glade for, at vi har nogle medicinstuderende, der er flittige, intelligente og gør sig umage. Men vi kan stille spørgsmålstegn ved, om vi får noget ekstra ved at have et adgangskrav med et snit over 9. Med et snit på 9 og flid kan man godt gennemføre medicinstudiet. Derfor er mit spørgsmål, om vi anerkender det teoretiske ved lægestudiet for meget. Ud over at du skal kunne sætte dig ind i en masse fagligt stof, skal du også kunne opbygge en relation til et andet menneske og også gerne have et godt praktisk håndelag. Det kender vi alle, når vi har været hos en læge. Et karaktergennemsnit siger ikke nødvendigvis noget om dine empatiske evner«, siger Christian Frietag, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Studerende vil være børnelæger

Skiftende regeringer har siden 1990 løbende justeret optaget på medicinstudiet for at efterkomme både de studerendes efterspørgsel og manglen på læger. Siden 2000 er optaget derfor mere end tredoblet. Men vi mangler stadig læger.