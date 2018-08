Politiet sigter chefredaktører og Politiken-journalist for at offentliggøre fortrolige PET-oplysninger

PET-BOGEN Bogen 'Syv år for PET' handler om den forhenværende efterretningschef Jakob Scharfs tid hos Politiets Efterretningstjeneste. Den er skrevet af journalist Morten Skjoldager og udkommet på forlaget People's Press Efter at have læst bogens bagsidetekst varslede PET, at bogen ville kunne indeholde oplysninger, som ville være nødvendige at tilbageholde af hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar Københavns Byret valgte 6. oktober 2016 at nedlægge fogedforbud mod bogen, efter PET havde fremlagt bagsideteksten over for byretsdommeren. Siden er boghandlere og en række medier blevet underlagt et fogedforbud mod at offentliggøre indhold fra bogen. Forbuddet blev ophævet, efter Politiken 9. oktober valgte at bringe bogen i sin fulde længde som et særtillæg til avisen. JP/Politikens Hus er stævnet af PET for at have brudt fogedforbuddet ved at trykke hele bogen. Højesteret skulle tage stilling til, om det var gyldigt. Det var udstedt til koncernen og ikke til dagbladet Politiken, selv om det ifølge medieansvarsloven er den ansvarshavende chefredaktør, der står for indholdet og ikke den øverste virksomhedsledelse. Det spørgsmål skulle afklares, førend hovedsagen - PET's stævning mod koncernen og chefredaktøren for at have overtrådt fogedforbuddet - kan behandles. Vis mere

Politiet sigter nu en række personer for at have videregivet fortrolige oplysninger om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Blandt de sigtede er Politikens chefredaktør, Christian Jensen, og journalisten Morten Skjoldager, der har skrevet bogen 'Syv år for PET' om tidligere PET-chef Jakob Scharfs tid i den hemmelige tjeneste.

Sigtelsen kommer ikke bag på Politikens chefredaktør, Christian Jensen:

»Jeg er snarere overrasket over, at jeg først hører noget nu. Det er jo trods alt et år og ti måneder, siden vi udgav bogen og andre medier omtalte indholdet af den. Som dengang har jeg ikke haft nogen grund til at tro, at der i bogen viderebringes fortrolige oplysninger, da kilden til oplysningerne er den tidligere chef for PET«, udtaler han i en skriftlig kommentar og tilføjer:

»Jakob Scharf har både før og efter offentliggørelsen sagt, at han ikke mener, at han overtræder sin tavshedspligt, og det har vi ikke haft grund til at betvivle, da han jo var den øverste chef i PET. Langt de fleste oplysninger om terrorsagerne, der gennemgås i bogen, har tidligere været offentliggjort. Bogen har væsentlig samfundsmæssig interesse fra en tid, hvor terrortruslen blev hverdag i dette land«.

Også Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen har fået en sigtelse. Den undrer ham: »Jeg mener ikke, at vi har videregivet fortrolige oplysninger. Vi var meget forsigtige. Der var oplysninger, som vi lod være med at viderebringe, fordi vi var i tvivl. Så jeg mener, at denne sigtelse er helt ude i hampen«.

Politi: Ingen kommentar

Københavns Politi vil ikke udtale sig yderligere om den omstridte PET-bog, men ved at rejse sigtelserne nu kommer politiet en forældelsesfrist på 2 år i forkøbet.

'Syv år for PET' blev bragt som en særsektion i avisen den 9. oktober 2016, tre dage efter et fogedforbud mod offentliggørelse af den var blevet nedlagt af Københavns Byret.

»Hvordan kan PET få nedlagt fogedforbud mod en bog, som hverken efterretningstjenesten eller Københavns Byret ifølge egne udlægninger har haft lejlighed til at læse?«, spurgte Christian Jensen dengang i sin begrundelse for at bringe bogen.

Fogedforbuddet »griber direkte ind i de basale frihedsrettigheder«, advarede han og kritiserede det for at fratage offentligheden muligheden for at føre en relevant debat om PET's arbejde i en terrortid.

»PET har ikke overfor hverken forlag eller domstol dokumenteret, at bogen indeholder konkrete oplysninger, der kompromitterer rigets sikkerhed«, fandt Politikens chefredaktør.

Ifølge anklagemyndigheden har Politiets Efterretningstjeneste siden fundet 28 steder i bogen 'Syv år for PET', hvor den tidligere PET-chef beskyldes for at have brudt sin tavshedspligt.

Det handler blandt andet om passager, hvor Jakob Scharf refererer amerikanske kontakter til at sige, at en sag var »meget vigtig«, at den pakistanske efterretningstjeneste ISI's ledelse skældte ud over muhammedtegningerne, og at bestemte terrormistænkte er blevet aflyttet.