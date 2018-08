Sommervarmen er en dræber: 80 tons fisk er døde af iltsvind i Jyllands næststørste sø Titusindevis af fisk er døde i Filsø efter massivt iltsvind. Miljøstyrelsen forudser, at vi kommer til at se flere tilfælde, hvis den varme sommer fortsætter.

Ekstrem tørke, en uvant varm sommer, vindstille vejr efterfulgt af kraftige regnskyl har været en dødelig cocktail for fiskene i Jyllands næststørste sø, Filsø. Fiskene har måtte bukke under for det iltsvind, som det ekstreme sommervejr har forårsaget i søen. Omkring titusinde fisk svarende til 80 tons er døde.

Det kan et hold forskere fra Københavns Universitet fortælle efter flere dages målinger i den jyske sø. De skønner, at der »næppe er en eneste fisk, der har overlevet tre dage med iltsvind« i Jyllands næststørste sø, Filsø, der i 2012 blev skabt på ny som led i et af Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter.

»Vi fandt i denne uge flere end 1.200 døde gedder langs bredderne af Filsø Søndersø. Men ikke kun de store rovfisk er bukket under. Hele fiskebestanden af skaller, aborrer, brasen, suder, hork og ål i Filsø Søndersø er slået ihjel. Hvad angår fiskelivet, er området tilbage ved 0«, siger Theis Kragh, der er lektor på Ferskvandsbiologisk Laboratorium på Københavns Universitet.

Vandet blev brunt som kakao

Det var under et nationalt forskningsprojekt, der over en årrække skal undersøge miljøbestanden og artsrigdommen i 30 genskabte søer, at forskerholdet blev vidne til fiskedøden.

Ifølge deres målinger satte et skybrud i slutningen af juli gang i en massiv transport af store mængder organisk materiale ud i søen.

»Den lange tørkeperiode med tørke har ophobet organisk materiale i drænrørene. Da de massive regnmængder så kom, er drænene så at sige blevet spulet rene, ligesom det kan ske med slammet i kloakker. Og Filsø har slutteligt taget imod det næringsrige materiale«, fortæller Theis Kragh.

I løbet af få timer blev vandet i Filsø »brun som kakao«. Theis Kragh forklarer, at bakterier hurtigt begynder at nedbryde det organiske materiale, så snart det når ud i søen. Det er dén proces, der bruger al ilt i vandet og fik fiskenene til at bukke under.

Hvordan søens planteliv vil reagere på iltsvindet, ved forskerne endnu ikke.

Ingenting at gøre

Hvis den varme, vindstille sommer fortsætter, som den har gjort indtil nu, vil vi formentlig se flere tilfælde af fiskedød. Sådan lyder det fra Martin Petersen, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen selv har ikke haft Filsø i deres eget overvågningsprogram på grund af søens relativt unge alder. Først når en sø er seks år gammel, bliver den en del af programmet. Det skyldes, at man vurderer, at søen først der har et nogenlunde stabilt økosystem.