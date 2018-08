Nord Stream 2: Lars Løkke slipper alligevel for at blive uvenner med præsident Putin og kansler Merkel Ansøgning om en alternativ linjeføring af den omstridte gasledning Nord Stream 2 fra Rusland til Tyskland gør det nærmest umuligt for regeringen at bremse den. Men det er i realiteten også en taktisk fordel for Danmark.

Regeringen kan ånde lettet op. Rusland får sin gasledning og Tyskland sin gas, men Europa kommer i et dybere energipolitisk afhængighedsforhold til russisk naturgas og dermed Rusland.

Nogenlunde sådan ser det ud til, at det spegede storpolitiske energi- og sikkerhedspolitiske spil om endnu en russisk gasledning gennem Østersøen vil ende efter et nyt russisk udspil. Dagens ansøgning fra det russiske gaskonsortium, Nord Stream 2, om at lægge den nye gasledning nord om Bornholm og udenfor Danmarks nationalfarvand har med et slag ændret spillepladen i Østersøen.

Surt forhold til Rusland førte til lovændring

Den russiske plan A ville føre gasledningen gennem dansk nationalt farvand - i øvrigt parallelt med Nord Stream 1 som den forrige Lars Løkke Rasmussen (V) gav tilladelse til. Men i modsætning til tidligere er forholdet mellem Rusland og Vesten i dag så ringe efter den russiske annektering af Krim, cyberoffensiven mod Europa og USA og støtten til krigen i Ukraine at det vil være endda politisk meget vanskeligt for Danmark at give grønt lys til endnu en russisk gasledning gennem dansk nationalt farvand. USA, Nato og en række især østeuropæiske lande har hårnakket modarbejdet den russiske gasledning.

I vinter fik det folketinget til at vedtage lovændringer, så en dansk regering skal foretage en sikkerhedspolitisk vurdering af den slags ansøgning indenfor danmarks nationalfarvand. I et halvt år har udenrigsministeriet derefter vurderet sagen, men nu har Nord Stream 2 mistet tålmodigheden og ansøgt om, at gasledningen i stedet for syd om Bornholm skal gå nord om øen. Denne plan B betyder, at ledningen ikke går gennem dansk nationalt farvand men kun gennem den danske økonomiske zone.

FN's havretsregler gælder i den økonomiske zone, og en nation kan ikke bare sige nej til gasledninger eller kabler fra andre nationer i det farvand, hvis der ikke skabes sikkerhedsmæssige problemer for skibsfarten, eller miljøet bliver ødelagt, kan den russiske plan B ikke standses.

Danmark skakmat

Hverken Nord Stream 2 eller den danske regering har skjult at plan B var på tegnebrættet, og at den vil være meget svær at stoppe. Alligevel er dagens udvikling ikke kun dårligt nyt set fra et snævert dansk synspunkt, vurderer professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Københavns Universitet.

»Der er to perspektiver i det her, et taktisk perspektiv for den danske regering og Danmark, og så er der et mere overordnet sikkerhedspolitisk og energipolitisk perspektiv«.

»Taktisk set er det dejligt for den danske regering, jo mindre vi har at skulle have sagt i den her sag. Danmark og regeringen har været sted, hvor den ikke har lyst til at være«, forklarer Mikkel Vedby Rasmussen.

Han vil dog ikke gå så langt som til at sige, at Rusland har åbnet en kattelem for Lars Løkke Rasmussen og Danmark.

Men med den russiske plan B slipper vi for at sige nej, som Tyskland og Rusland vil blive sure over, og vi slipper også for at sige ja til ledningen, som Nato, Østeuropa og mange andre vil blive sure over?

»Ja, vi slipper ud af kattepinen. Med et amerikanske udtryk har Danmark og regeringen været mellem 'a rock and a hard place'. Når vi slipper ud af den situation, så er det ud fra et taktisk synspunkt godt. Så er der det andet mere overordnet hensyn: Er det godt, at russerne får mulighed for at sælge mere gas til Europa: er det en god ide, at Rusland netop nu får noget, som betyder meget for dem, præcist når Rusland laver masser af andre ting som giftgasangreb i Storbritannien og fortsat krig i Ukraine? Denne udvikling betyder, at vi har mindre at gøre ved den russiske fremfærd«, forklarer Mikkel Vedby Rasmussen.