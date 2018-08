Elbæk vil lave 15 nye ministerier og ændre regeringsapparatet Et grønt superministerium skal overtage Finansministeriets rolle som politisk overdommer, mens Forsvarsministeriet nedlægges. Det foreslår Alternativet i en ny regeringsplan. Flere partier sår tvivl om finansieringen.

Der er behov for en helt grundlæggende forandring af regeringsapparatet i Danmark, hvis klimaforandringerne skal bekæmpes.

Det mener Alternativet, som nu fremlægger en detaljeret plan for, hvordan regeringen skal indrettes, hvis det står til det lille grønne parti.

Alternativet vil oprette 15 nye ministerier med 22 ministre, som skal gennemføre et politisk program med omprioriteringer for cirka 240 milliarder kroner over de næste 4 år. Kun Statsministeriet og Udenrigsministeriet får lov til at beholde deres navne.

Helt centralt står et nyt ministerium for grøn omstilling, der skal godkende alle relevante politiske tiltag i andre ministerier.

»Vi mener, at klimaforandringerne er vores politiske udfordring nummer ét. Det er derfor, at vi ikke bare ændrer ministeriernes navne og arbejdsområder, men markant ændrer de økonomiske prioriteringer. Det nye supergrønne ministerium skal dybest set have den rolle, som Finansministeriet har i dag«, siger Uffe Elbæk.

Efter en stigende splittelse i rød blok meldte politisk leder Uffe Elbæk sig kort før sommerferien som statsministerkandidat. Det er i det lys, at han nu fremlægger en plan for, hvordan en regering skal indrettes, hvis han får magt, som han har agt.

Ifølge planen vil Alternativet også oprette en vicestatsministerpost, lægge Forsvarsministeriet ind under Udenrigsministeriet og oprette en ny minister for Nordatlanten, som skal gå på skift mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

»Det er dels for at tage rigsfællesskabet endnu mere seriøst, end vi i forvejen gør, og tillægge Grønland og Færøerne en vigtig stemme i de forandringer, som de selv står midt i«, siger Uffe Elbæk.

Med planen følger også Alternativets bud på, hvordan partiet vil finansiere en række konkrete politiske forslag om alt fra gratis psykologhjælp over billigere offentlig transport til familiesammenføring for udlændinge med opholdstilladelse fra dag 1.

Det er crazy, det her Britt Bager, politisk ordfører for V

Pengene vil Alternativet blandt andet finde ved at fremrykke beskatning af pensioner, indføre en ny formueskat og en række nye grønne afgifter samt hente 38 milliarder kroner i skat på aktie- og obligationshandler.

S og R efterlyser finansiering

Hos flere af de partier, hos hvem Alternativet forventes at skulle finde opbakning til projektet, sås der imidlertid tvivl om finansieringen.

Mens Socialdemokratiet gerne vil se på muligheden for en hurtigere grøn omstilling, så frygter partiet, at handlen med aktier og obligationer rykker til udlandet, hvis ikke skatten indføres i hele EU.

»De regner nogle ting med i deres indtægter, som er penge, de simpelthen bare ikke kan regne med«, siger Socialdemokratiets Peter Hummelgaard Thomsen, der udtaler sig på vegne af partiet.

Radikale Venstres gruppenæstformand, Sofie Carsten Nielsen, kalder Alternativets ommøblering af ministerierne for »spændende«.

»Men jeg mangler en finansiering, som holder vand«, siger hun.

Hos regeringspartiet Venstre er den første indskydelse hos politisk ordfører Britt Bager, at »det er crazy, det her«.

I en skriftlig kommentar fokuserer hun mest på konsekvenserne for S-formand Mette Frederiksens statsministermuligheder.

»Når jeg ser Uffe Elbæks regeringsprogram og forestillinger om, hvordan en fremtidig rød regering skal indrettes, så synes jeg, at Mette Frederiksen ser ud til at være i store vanskeligheder«, siger Britt Bager.

Tegning: Roald Als Tegning: Roald Als